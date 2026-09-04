La Francigena su due ruote

Perché percorrere oggi la Via Francigena? Forse proprio perché viviamo in un’epoca nella quale ci spostiamo continuamente, ma raramente abbiamo il tempo di osservare ciò che sta tra il punto di partenza e quello di arrivo. In bicicletta tutto torna ad avere una dimensione diversa. Una salita si conquista, un fiume diventa un confine, una chiesa invita a fermarsi, un borgo sconosciuto può trasformarsi nella sorpresa della giornata.

Dal Gran San Bernardo a Piacenza, dalle montagne alla pianura, attraverseremo tre regioni italiane e paesaggi completamente diversi. Incontreremo Romani, pellegrini medievali, castelli, monaci, imprenditori visionari, agricoltori e produttori di riso. E naturalmente incontreremo anche la cucina di questi territori, perché a tavola continueremo ogni sera il viaggio iniziato durante la giornata.

Questo progetto nasce da un viaggio molto più lento, fatto a piedi. Per anni ho percorso la Via Francigena insieme a Magnum, il mio cane San Bernardo, seguendo passo dopo passo l’antica strada dei pellegrini verso Roma. Circa mille chilometri di cammino, incontri e avventure, fino all’arrivo nella Città Eterna e all’incontro con Papa Francesco. Da quell’esperienza è nato il desiderio di tornare sulla Francigena con uno sguardo nuovo: questa volta in bicicletta, per riscoprire gli stessi territori a un ritmo diverso e condividere il viaggio con un piccolo gruppo. L’e-bike cambia la velocità, ma non lo spirito: Roma resta all’orizzonte e, ancora una volta, ciò che conta davvero è la strada per arrivarci.