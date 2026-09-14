Con Galileo attraverso Padova – tra cielo e terra

Ma, Maestro, che cosa la spingeva davvero? Forse la convinzione che il mondo stesso fosse il più importante libro di testo dell’uomo. Più tardi Galileo scrisse nel Saggiatore: «La filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi – io dico l’universo». La filosofia, vale a dire quella che oggi chiameremmo scienza della natura, era dunque scritta in quell’immenso libro costantemente aperto davanti ai nostri occhi: l’universo. Per leggerlo, però, non bastava citare gli antichi maestri. Bisognava osservare, misurare e comprendere.



Nel 1609 Galileo venne a conoscenza di uno strumento ottico sviluppato nei Paesi Bassi. Costruì telescopi propri, sempre più potenti, e li puntò verso il cielo notturno. Che cosa vide, Maestro? La risposta avrebbe cambiato la nostra immagine del cosmo. Sulla Luna Galileo osservò irregolarità, montagne e avvallamenti. Vide stelle invisibili a occhio nudo e, nel gennaio del 1610, scoprì quattro corpi celesti che orbitavano attorno a Giove. Nel Sidereus Nuncius scrisse con entusiasmo di cose «magna, inquam, visu, magnaque admiratione digna», grandi a vedersi e degne di grande ammirazione.

