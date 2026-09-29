Da Padova a Trieste, seguendo l’acqua

Poi abbiamo lasciato la città via acqua. Ed è proprio qui che il viaggio ha cambiato carattere. Navigare lungo il sistema del Brenta significa entrare in un paesaggio costruito nei secoli attorno all’acqua. Per Venezia il fiume non era soltanto una via commerciale, ma anche il collegamento privilegiato con la terraferma. Lungo le sue rive la nobiltà veneziana fece costruire magnifiche residenze di campagna: le celebri ville venete. Tra chiuse, ponti e piccoli centri abitati, la navigazione diventa così una lenta introduzione alla laguna.



L’arrivo in laguna a Venezia è uno dei momenti più suggestivi. Avvicinarsi a Venezia in barca conserva ancora qualcosa di emozionante. Prima appaiono le isole, poi i campanili, le cupole e infine il profilo inconfondibile della città. Ma il nostro viaggio non voleva raccontare soltanto la Venezia monumentale. L’acqua ci ha permesso di osservare anche il delicato equilibrio sul quale vive la laguna: le maree, le barene, i canali navigabili e naturalmente il MOSE, il gigantesco sistema di dighe mobili realizzato alle bocche di porto per proteggere Venezia dalle acque alte eccezionali. È proprio lasciandosi alle spalle la città che inizia però uno dei capitoli più sorprendenti del viaggio.

