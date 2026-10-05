Cambiare bandiera non basta

Qualche interrogativo sul modo in cui si è arrivati alla soluzione FART è legittimo. Sarebbe auspicabile conoscere con maggiore chiarezza il progetto, gli obiettivi turistici, gli investimenti previsti, la flotta e soprattutto la visione che dovrebbe accompagnare questo cambiamento. Cambiare gestore, da solo, non significa infatti migliorare il servizio.



Lo dico anche sulla base dell’esperienza. Circa quindici anni fa, quando fui tra i promotori del Forum Lago Maggiore, la situazione non era certamente migliore e le FART erano già coinvolte nella navigazione locale. Già allora discutevamo delle enormi potenzialità inespresse del lago. Sono trascorsi tre lustri e molti problemi sono rimasti sorprendentemente simili.

