Via Francigena, in bicicletta dall’Emilia alla Toscana

Dopo la prima esperienza dal Gran San Bernardo a Piacenza, questa nuova avventura organizzata da Viaggi Rossetti ci ha permesso di continuare idealmente il lungo cammino verso Roma. Il gruppo, composto da otto clienti-ciclisti, ha affrontato un itinerario ricco di scoperte, alternando le pedalate alle visite culturali e alle piacevoli soste gastronomiche. A garantire l'assistenza tecnica e logistica durante l'intero percorso è stato David Pastore di Marzo, specialista nel campo del cicloturismo, il cui prezioso supporto ha contribuito al successo del viaggio.

L'e-bike si è confermata la compagna ideale: un aiuto prezioso sulle salite appenniniche, senza togliere nulla al piacere e all'impegno di pedalare. Perché il nostro obiettivo non era stabilire record, ma vivere intensamente ogni giornata.