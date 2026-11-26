El Gouna, dalla parte dei delfini
Viaggio sul Mar Rosso alla scoperta di un Egitto tra natura, turismo e sostenibilità (prima parte)
Viaggio sul Mar Rosso alla scoperta di un Egitto tra natura, turismo e sostenibilità (prima parte)
EL GOUNA - È possibile conciliare lo sviluppo turistico con la salvaguardia di un patrimonio naturale straordinario? È con questo interrogativo che ci apprestiamo a intraprendere un viaggio a El Gouna, sulle rive egiziane del Mar Rosso, dove incontreremo la biologa marina svizzera Angela Ziltener, ricercatrice di delfini, da anni impegnata nello studio e nella protezione dei delfini attraverso la Dolphin Watch Alliance.
Quando si pensa a una vacanza sul Mar Rosso, l'immaginazione corre inevitabilmente alle acque cristalline, alle spiagge assolate, alle coloratissime barriere coralline e alla possibilità di nuotare tra pesci tropicali. Ma dietro questa immagine da cartolina si cela un ecosistema tanto affascinante quanto fragile, confrontato con le conseguenze di uno sviluppo turistico sempre più importante. Abbiamo scelto El Gouna, località turistica situata una ventina di chilometri a nord di Hurghada, per conoscere da vicino le iniziative intraprese per trovare un equilibrio tra gli interessi economici del turismo e la tutela dell'ambiente. Una destinazione che suscita particolare curiosità anche da noi in Svizzera, essendo nata dalla visione dell'imprenditore egiziano Samih Sawiris, protagonista pure dello sviluppo turistico di Andermatt.
Tra i protagonisti del nostro reportage vi sarà Angela Ziltener, biologa marina formatasi all'Università di Zurigo, che da oltre quindici anni dedica la propria attività scientifica ai delfini del Mar Rosso. Una passione nata durante l'infanzia e divenuta nel tempo una professione, ma soprattutto una missione. Le particolari condizioni del Mar Rosso, caratterizzato da acque limpide e da una straordinaria biodiversità, permettono alla ricercatrice di studiare questi mammiferi direttamente nel loro ambiente naturale, anche attraverso immersioni subacquee. Un metodo che consente di osservare comportamenti difficilmente documentabili dalla superficie. Grazie alle caratteristiche individuali delle pinne dorsali, Angela Ziltener e il suo team hanno identificato nel corso degli anni centinaia di esemplari di tursiope indo-pacifico, seguendone la crescita, le relazioni sociali e le abitudini. Tra le scoperte più sorprendenti figura quella relativa alla capacità dei delfini di utilizzare determinate specie di coralli e spugne marine per la cura della propria pelle. Un comportamento documentato in uno studio scientifico pubblicato nel 2022, che suggerisce una forma di automedicazione e apre nuove prospettive sulla conoscenza dell'intelligenza animale.
Incontrare un delfino in libertà rappresenta per molti turisti uno dei momenti più emozionanti di una vacanza sul Mar Rosso. Il crescente interesse per questa esperienza ha tuttavia favorito lo sviluppo di un'offerta commerciale che rischia, se non adeguatamente regolamentata, di compromettere proprio ciò che intende valorizzare. Non tutti sanno, ad esempio, che i delfini di questa regione trascorrono parte della notte alla ricerca di cibo in mare aperto, per poi rifugiarsi durante il giorno nelle acque più tranquille delle barriere coralline. È qui che riposano, socializzano e si prendono cura dei piccoli. La presenza insistente di imbarcazioni, il rumore dei motori e l'arrivo di numerosi nuotatori possono interrompere questi preziosi momenti di tranquillità. È anche per rispondere a queste problematiche che nel 2011 è nata la Dolphin Watch Alliance, organizzazione impegnata su tre fronti: la ricerca scientifica, la protezione dei mammiferi marini e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei visitatori.
L'obiettivo non è quello di privare i turisti della possibilità di incontrare i delfini, bensì di creare le condizioni affinché questi incontri avvengano nel rispetto degli animali. In collaborazione con le autorità egiziane e altre organizzazioni ambientaliste, la Dolphin Watch Alliance ha elaborato un codice di comportamento destinato ai capitani delle imbarcazioni, alle guide turistiche e ai bagnanti. Parallelamente sono state istituite zone di protezione nelle aree particolarmente importanti per il riposo dei delfini. Un ruolo fondamentale è svolto dalla formazione degli operatori turistici e dei ranger marittimi, chiamati a vigilare sul rispetto delle disposizioni. Nel corso del nostro soggiorno cercheremo di conoscere questa realtà direttamente sul campo, accompagnando, nei limiti delle possibilità, chi quotidianamente si adopera per la salvaguardia di questo patrimonio naturale. Vogliamo capire quali risultati siano stati raggiunti, quali difficoltà permangano e soprattutto quale contributo possa fornire il singolo turista. Perché anche la scelta di un'escursione, apparentemente insignificante, può avere conseguenze importanti sull'ambiente.
Il nostro reportage non si limiterà al mondo sommerso. Cercheremo di comprendere la filosofia che sta alla base dello sviluppo di El Gouna, le sue peculiarità e le iniziative intraprese per rendere l'attività turistica maggiormente compatibile con le esigenze ambientali. Ci interesseremo anche delle opportunità di conoscere il territorio al di là delle strutture alberghiere, dalle escursioni nel deserto alla scoperta della cultura locale. Ad ospitarci durante questo viaggio sarà il Mövenpick Resort & Spa El Gouna, struttura alberghiera a cinque stelle, promossa da Hotelplan del gruppo Dertour, affacciata direttamente sul Mar Rosso, immersa in un paesaggio di giardini, lagune e spiagge. Anche attraverso l'esperienza del soggiorno cercheremo di comprendere quale ruolo possa assumere l'industria alberghiera nella promozione di un turismo più responsabile. Un viaggio, dunque, non soltanto per ammirare le bellezze del Mar Rosso, ma per conoscere le persone che si impegnano affinché anche le prossime generazioni possano continuare a scoprirle.
Nel prossimo articolo visiteremo il Red Sea Yachting Institute, una scuola di formazione nautica che ci permetterà di approfondire il tema del turismo sostenibile da un'altra prospettiva: quella della formazione degli operatori del mare. Cercheremo di capire come la preparazione professionale, la conoscenza dell'ecosistema marino e la sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente possano contribuire a sviluppare un'offerta turistica più responsabile, conciliando il piacere della navigazione con la salvaguardia dello straordinario patrimonio naturale del Mar Rosso.
Testo a cura di Claudio Rossetti
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