Tra i protagonisti del nostro reportage vi sarà Angela Ziltener, biologa marina formatasi all'Università di Zurigo, che da oltre quindici anni dedica la propria attività scientifica ai delfini del Mar Rosso. Una passione nata durante l'infanzia e divenuta nel tempo una professione, ma soprattutto una missione. Le particolari condizioni del Mar Rosso, caratterizzato da acque limpide e da una straordinaria biodiversità, permettono alla ricercatrice di studiare questi mammiferi direttamente nel loro ambiente naturale, anche attraverso immersioni subacquee. Un metodo che consente di osservare comportamenti difficilmente documentabili dalla superficie. Grazie alle caratteristiche individuali delle pinne dorsali, Angela Ziltener e il suo team hanno identificato nel corso degli anni centinaia di esemplari di tursiope indo-pacifico, seguendone la crescita, le relazioni sociali e le abitudini. Tra le scoperte più sorprendenti figura quella relativa alla capacità dei delfini di utilizzare determinate specie di coralli e spugne marine per la cura della propria pelle. Un comportamento documentato in uno studio scientifico pubblicato nel 2022, che suggerisce una forma di automedicazione e apre nuove prospettive sulla conoscenza dell'intelligenza animale.

Incontrare un delfino in libertà rappresenta per molti turisti uno dei momenti più emozionanti di una vacanza sul Mar Rosso. Il crescente interesse per questa esperienza ha tuttavia favorito lo sviluppo di un'offerta commerciale che rischia, se non adeguatamente regolamentata, di compromettere proprio ciò che intende valorizzare. Non tutti sanno, ad esempio, che i delfini di questa regione trascorrono parte della notte alla ricerca di cibo in mare aperto, per poi rifugiarsi durante il giorno nelle acque più tranquille delle barriere coralline. È qui che riposano, socializzano e si prendono cura dei piccoli. La presenza insistente di imbarcazioni, il rumore dei motori e l'arrivo di numerosi nuotatori possono interrompere questi preziosi momenti di tranquillità. È anche per rispondere a queste problematiche che nel 2011 è nata la Dolphin Watch Alliance, organizzazione impegnata su tre fronti: la ricerca scientifica, la protezione dei mammiferi marini e la sensibilizzazione della popolazione locale e dei visitatori.