Parma, la città delle meraviglie: dal Medioevo allo splendore ducale
Da Piacenza a Bologna, sulle tracce di Matilde di Canossa: un viaggio in tre tappe tra città d’arte, antiche vie di pellegrinaggio e tesori medievali (seconda parte)
Da Piacenza a Bologna, sulle tracce di Matilde di Canossa: un viaggio in tre tappe tra città d’arte, antiche vie di pellegrinaggio e tesori medievali (seconda parte)
PARMA - Seconda tappa del nostro viaggio attraverso l'Emilia, da Piacenza verso Bologna. A Parma, città di duchesse e artisti, il Medioevo di Matilde di Canossa incontra lo splendore dei Farnese, le illusioni prospettiche del Correggio, l'eleganza tipografica di Bodoni e la musica di Giuseppe Verdi.
Parma è una città che non ama svelarsi tutta in una volta. Dietro le facciate dei suoi palazzi, lungo le strade del centro storico e nelle piazze raccolte, custodisce un patrimonio sorprendente, frutto di secoli di incontri tra potere politico, cultura e arte. È qui che prosegue il nostro viaggio sulle tracce di Matilde di Canossa, la straordinaria protagonista dell'Europa medievale, la cui vicenda si intreccia con quella delle città emiliane e con la lunga lotta tra papato e impero.
A differenza di altri luoghi del nostro itinerario, Parma non è una città propriamente matildica. È piuttosto uno dei centri in cui si riflettono le grandi trasformazioni politiche e religiose dell'XI secolo. La città, di antica fondazione romana, si trovò coinvolta nelle tensioni tra le autorità imperiali, il vescovo e le nuove forze comunali. Matilde, fedele alleata di papa Gregorio VII, fu una figura determinante in quel mondo di alleanze mutevoli e conflitti che avrebbe preparato la nascita dei liberi comuni.
Il nostro percorso inizia nel cuore cittadino, dove l'antico impianto romano è ancora riconoscibile nella trama delle strade. Fondata nel 183 a.C. come colonia romana lungo la Via Emilia, Parma conserva nel suo centro storico le tracce di una continuità urbana lunga oltre duemila anni. Il riutilizzo delle pietre antiche racconta questa storia meglio di molti documenti. Frammenti di edifici romani, materiali recuperati e blocchi di pietra furono impiegati nelle costruzioni medievali, secondo una pratica diffusa che trasformava le rovine del passato in risorse per il presente. Una città, dunque, costruita letteralmente sopra la propria memoria. Attraversando Piazza Garibaldi, antico centro della vita civica, raggiungiamo le vie eleganti che conducono verso il Palazzo della Pilotta. È uno dei complessi monumentali più importanti dell'Italia settentrionale e testimonia il periodo in cui Parma divenne capitale di un ducato destinato a lasciare un'impronta profonda nella storia europea. Il ducato di Parma e Piacenza nacque nel 1545 per volontà di papa Paolo III Farnese, che lo affidò al figlio Pier Luigi. Da allora la città assunse progressivamente il volto di una piccola capitale europea, arricchendosi di palazzi, teatri, biblioteche e collezioni d'arte.
Il nome Pilotta deriva probabilmente dal gioco della pelota, praticato un tempo nei cortili del complesso. Oggi i suoi ambienti ospitano un insieme straordinario di istituzioni culturali, dalla Galleria Nazionale alla Biblioteca Palatina, dal Museo Archeologico al Museo Bodoniano. Ma è il Teatro Farnese a lasciare senza parole. Realizzato a partire dal 1618 su progetto di Giovan Battista Aleotti, è uno dei più spettacolari teatri storici d'Europa. Interamente costruito in legno, con gradinate monumentali e un grande palcoscenico, rappresenta un capolavoro dell'architettura teatrale barocca. La sua inaugurazione avvenne soltanto nel 1628, in occasione delle nozze tra Odoardo Farnese e Margherita de' Medici. Lo spettacolo comprendeva effetti scenografici sorprendenti, con trasformazioni dello spazio e persino una naumachia, una battaglia navale rappresentata all'interno del teatro.
Gravemente danneggiato dai bombardamenti del 1944, il Teatro Farnese è stato ricostruito nel dopoguerra. Entrarvi oggi significa ritrovare il gusto per la meraviglia di una corte che aveva fatto dello spettacolo uno strumento di prestigio politico. Poco distante, il Museo Bodoniano rende omaggio a Giambattista Bodoni, il grande tipografo piemontese che lavorò a Parma nella seconda metà del Settecento. I suoi caratteri, eleganti e rigorosi, caratterizzati dal forte contrasto tra tratti sottili e spessi, rivoluzionarono la grafica editoriale. Ancora oggi il nome Bodoni identifica uno dei caratteri tipografici più celebri al mondo.
Parma deve il proprio nome anche al torrente che l'attraversa, dividendo il centro storico dall'Oltretorrente, quartiere dall'identità popolare e indipendente. Il corso d'acqua, spesso modesto durante i periodi asciutti, può trasformarsi rapidamente in un torrente impetuoso. La sua presenza ha condizionato nei secoli lo sviluppo urbano, i ponti e la vita quotidiana.
Superato il Ponte Verdi, raggiungiamo il Parco Ducale, uno dei luoghi più piacevoli della città. Creato nel Cinquecento per volontà di Ottavio Farnese e successivamente trasformato, conserva il fascino dei grandi giardini aristocratici, tra viali alberati, sculture, specchi d'acqua e architetture storiche. Il Palazzo del Giardino, antica residenza ducale, ricorda il periodo in cui la corte parmense cercava di competere con quelle delle maggiori capitali europee. La grande vasca monumentale, con il gruppo scultoreo del Trianon, aggiunge una nota scenografica al paesaggio del parco. Il giardino racconta anche un'altra Parma, quella delle duchesse. Tra queste spicca Maria Luigia d'Austria, figlia dell'imperatore Francesco I e seconda moglie di Napoleone Bonaparte. Dopo il Congresso di Vienna divenne duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla, governando dal 1814 al 1847. Amata dalla popolazione, promosse opere pubbliche, istituzioni culturali e iniziative sociali, contribuendo a definire il volto moderno della città. La sua memoria sopravvive anche nella tradizione gastronomica e dolciaria parmense, tra torte, cioccolato, violette candite e specialità che evocano l'eleganza della corte ottocentesca.
Parma è anche una città che ha imparato a far parlare i propri monumenti. Il progetto Talking Teens – Le statue parlano, ideato con il coinvolgimento dei giovani, permette di ascoltare attraverso lo smartphone le storie dei personaggi rappresentati nelle sculture cittadine. Tra questi non poteva mancare Giuseppe Verdi, nato nel 1813 a Roncole, nei pressi di Busseto. In Piazzale San Francesco, il compositore è raffigurato seduto su una panchina, quasi fosse pronto a conversare con i passanti. Un modo originale per avvicinare il pubblico a uno dei più grandi protagonisti della musica italiana. La tradizione musicale parmense trova la sua espressione più celebre nel Teatro Regio, inaugurato nel 1829 per volontà di Maria Luigia. Ancora oggi il pubblico parmigiano è considerato tra i più appassionati ed esigenti del mondo operistico.
Ritornando verso il centro storico, raggiungiamo il complesso benedettino di San Paolo, un luogo dove arte, religione e cultura umanistica si incontrano in modo sorprendente.
Qui si trova la celebre Camera della Badessa, affrescata da Antonio Allegri, detto il Correggio, nel 1519. Per Giovanna da Piacenza, potente badessa del monastero, l'artista immaginò un pergolato illusionistico, popolato di putti, simboli mitologici e figure allegoriche. L'opera testimonia un ambiente culturale raffinato, nel quale la spiritualità conviveva con i riferimenti all'antichità classica. La Camera è oggi considerata uno dei capolavori del Rinascimento
È però in Piazza Duomo che ritroviamo più direttamente l'atmosfera dell'epoca di Matilde di Canossa. La cattedrale romanica, consacrata nel 1106, appartiene a quel grande movimento di rinnovamento religioso e artistico che attraversò l'Italia settentrionale tra XI e XII secolo. All'interno, lo sguardo viene immediatamente catturato dalla cupola affrescata dal Correggio tra il 1526 e il 1530. L'Assunzione della Vergine è un vortice di corpi, nuvole e luce che sembra dissolvere la struttura architettonica. Una rivoluzione pittorica che anticipa le grandi illusioni prospettiche del Barocco. Accanto alla cattedrale si erge il Battistero, iniziato nel 1196 sotto la direzione di Benedetto Antelami. Rivestito di marmo rosa di Verona, con la sua inconfondibile pianta ottagonale, rappresenta uno dei monumenti più straordinari del passaggio dal romanico al gotico. Le sculture dei mesi, delle stagioni e dei segni zodiacali raccontano una visione medievale del mondo nella quale il tempo dell'uomo, quello della natura e quello divino formano un unico universo simbolico.
Il nostro itinerario si conclude proprio qui, tra le pietre medievali e i cieli dipinti del Rinascimento. Parma ci ha accompagnati attraverso quasi duemila anni di storia, mostrando come una città possa conservare la propria identità pur reinventandosi continuamente. Da Matilde di Canossa ai Farnese, da Maria Luigia a Verdi, dal Correggio a Bodoni, ogni epoca ha lasciato una traccia. Ed è forse questo il fascino più autentico di Parma: non essere soltanto una città d'arte, ma un luogo in cui la storia continua a dialogare con il presente.
Il nostro viaggio sulle tracce di Matilde di Canossa non termina però a Parma. Il reportage proseguirà con una terza e ultima tappa a Bologna, città delle torri, dei portici e della più antica università del mondo occidentale, dove scopriremo altri affascinanti capitoli della storia medievale, tra potere, cultura e grandi protagonisti dell'Italia dei comuni. Seguitemi!
La prima parte di questo reportage è stato pubblicato il 21.10.2026.
Testo a cura di Claudio Rossetti
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