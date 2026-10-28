Parma, la città delle meraviglie: dal Medioevo allo splendore ducale

A differenza di altri luoghi del nostro itinerario, Parma non è una città propriamente matildica. È piuttosto uno dei centri in cui si riflettono le grandi trasformazioni politiche e religiose dell'XI secolo. La città, di antica fondazione romana, si trovò coinvolta nelle tensioni tra le autorità imperiali, il vescovo e le nuove forze comunali. Matilde, fedele alleata di papa Gregorio VII, fu una figura determinante in quel mondo di alleanze mutevoli e conflitti che avrebbe preparato la nascita dei liberi comuni.



Il nostro percorso inizia nel cuore cittadino, dove l'antico impianto romano è ancora riconoscibile nella trama delle strade. Fondata nel 183 a.C. come colonia romana lungo la Via Emilia, Parma conserva nel suo centro storico le tracce di una continuità urbana lunga oltre duemila anni. Il riutilizzo delle pietre antiche racconta questa storia meglio di molti documenti. Frammenti di edifici romani, materiali recuperati e blocchi di pietra furono impiegati nelle costruzioni medievali, secondo una pratica diffusa che trasformava le rovine del passato in risorse per il presente. Una città, dunque, costruita letteralmente sopra la propria memoria. Attraversando Piazza Garibaldi, antico centro della vita civica, raggiungiamo le vie eleganti che conducono verso il Palazzo della Pilotta. È uno dei complessi monumentali più importanti dell'Italia settentrionale e testimonia il periodo in cui Parma divenne capitale di un ducato destinato a lasciare un'impronta profonda nella storia europea. Il ducato di Parma e Piacenza nacque nel 1545 per volontà di papa Paolo III Farnese, che lo affidò al figlio Pier Luigi. Da allora la città assunse progressivamente il volto di una piccola capitale europea, arricchendosi di palazzi, teatri, biblioteche e collezioni d'arte.

