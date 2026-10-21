Piacenza, dove la storia incontra la Via Francigena

Il nostro viaggio comincia a Piacenza, città di confine e di passaggio, adagiata sulla riva destra del Po, dove la pianura emiliana incontra le grandi vie di comunicazione verso la Lombardia, la Liguria e l'Appennino. Una città forse meno celebrata rispetto ad altre mete emiliane, ma capace di sorprendere per la ricchezza del suo patrimonio artistico, la monumentalità delle sue piazze e l'atmosfera autentica del centro storico. Per comprendere Piacenza bisogna tornare al 218 a.C., quando i Romani fondarono la colonia di Placentia, nello stesso anno di Cremona. La sua posizione era strategica: un presidio militare e commerciale lungo il Po, destinato a diventare un importante nodo della viabilità dell'Italia settentrionale. Ancora oggi, passeggiando nel centro, è possibile riconoscere l'impronta dell'urbanistica romana. La città era organizzata secondo due assi principali, il cardo maximus, orientato da nord a sud, e il decumanus maximus, da est a ovest. Il loro incrocio individuava il cuore della città antica, in prossimità del foro, centro della vita politica, religiosa e commerciale. La trama regolare delle strade, sopravvissuta attraverso i secoli, racconta una continuità urbana di oltre duemila anni. Il passaggio dalla città romana a quella medievale non cancellò infatti l'antico impianto, ma lo trasformò, arricchendolo di chiese, palazzi, torri e piazze.



Il cuore di Piacenza è senza dubbio Piazza Cavalli, uno degli spazi urbani più suggestivi dell'Emilia-Romagna. Qui si trova il Palazzo Comunale, universalmente conosciuto come Il Gotico, capolavoro dell'architettura civile medievale. Costruito a partire dal 1281, presenta un elegante porticato con archi a sesto acuto, rivestimenti in marmo rosa nella parte inferiore e una facciata superiore in laterizio, coronata da merlature. La sua architettura esprime con straordinaria efficacia il prestigio e l'autonomia del Comune medievale. Davanti al palazzo si ergono i due monumenti equestri che danno il nome alla piazza. Raffigurano Alessandro Farnese e suo figlio Ranuccio I, duchi di Parma e Piacenza. Realizzate nel Seicento dallo scultore Francesco Mochi, le statue rappresentano due capolavori della scultura barocca, soprattutto per il dinamismo dei cavalli e la teatralità delle figure.

