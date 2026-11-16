Egitto, il Nilo segreto: 5 mila anni di storia da Luxor al Cairo
Nel 2027, un viaggio esclusivo lungo il grande fiume dei faraoni, alla scoperta del Medio Egitto, fino al Delta del Nilo e ad Alessandria
Nel 2027, un viaggio esclusivo lungo il grande fiume dei faraoni, alla scoperta del Medio Egitto, fino al Delta del Nilo e ad Alessandria
CAIRO - L'Egitto si prepara a essere uno dei grandi protagonisti del turismo del 2027. Il rinnovato interesse per la civiltà faraonica, le straordinarie collezioni del Grand Egyptian Museum e il fascino senza tempo del Nilo riportano il Paese al centro dell'attenzione dei viaggiatori alla ricerca di cultura, storia ed esperienze autentiche. Ma accanto alle piramidi e ai monumenti più celebri esiste un Egitto meno conosciuto, che si rivela soltanto a chi decide di seguire lentamente il corso del suo grande fiume.
È un Egitto fatto di piccoli villaggi, palmeti, campi coltivati e antichi santuari, dove la vita quotidiana continua a scorrere secondo ritmi che sembrano appartenere a un'altra epoca. Proprio questo sarà il filo conduttore del viaggio che Viaggi Rossetti propone dal 21 ottobre al 1° novembre 2027: una straordinaria crociera fluviale da Luxor al Cairo, attraverso una regione ancora poco frequentata dal turismo internazionale, con un'estensione finale nel Delta del Nilo e ad Alessandria d'Egitto.
Per comprendere l'Egitto bisogna partire dal suo fiume. Senza il Nilo, questa straordinaria civiltà non sarebbe probabilmente mai esistita. Le sue acque hanno trasformato una stretta fascia di deserto in una delle terre più fertili del mondo, consentendo la nascita di città, templi e grandi imperi. Ancora oggi il contrasto è impressionante: da una parte il verde intenso dei campi e delle palme, dall'altra le montagne calcaree e le distese aride del deserto. Una linea di demarcazione netta, quasi disegnata con il righello. La particolarità di questa crociera è proprio la rotta. Mentre la maggior parte delle navi turistiche naviga tra Luxor e Assuan, la MS Royal Vision seguirà il corso del fiume verso nord, fino al Cairo. Un percorso raro, che permette di attraversare il Medio Egitto, una regione ricchissima di testimonianze archeologiche e di paesaggi autentici.
Il viaggio inizierà a Luxor, l'antica Tebe, una delle capitali più importanti dell'Egitto faraonico. Sulla riva occidentale del Nilo ci attende la celebre Valle dei Re, dove per secoli furono sepolti i sovrani del Nuovo Regno. Qui le tombe scavate nella roccia custodiscono decorazioni e pitture dai colori ancora sorprendenti. Poco distante si trova il monumentale tempio funerario della regina Hatshepsut, una delle figure femminili più affascinanti dell'antichità. Il programma prevede anche un'alternativa meno conosciuta: le tombe degli artigiani di Deir el-Medina e il tempio di Medinet Habu, con i suoi straordinari rilievi policromi. Sull'altra sponda del fiume, il complesso templare di Karnak impressiona per le sue dimensioni. La celebre sala ipostila, con le gigantesche colonne decorate, testimonia la potenza religiosa e politica dei faraoni.
Lasciata Luxor, la nave inizierà la navigazione verso nord. La prima grande scoperta sarà Dendera, dove sorge uno dei templi meglio conservati dell'Egitto. Dedicato alla dea Hathor, divinità dell'amore, della musica e della maternità, il santuario è famoso per i suoi soffitti astronomici e per le raffinate decorazioni. Ancora più suggestiva sarà la visita di Abydos, uno dei luoghi sacri più venerati dagli antichi Egizi. Qui si trova il magnifico tempio di Seti I, celebre per la qualità dei bassorilievi e per la lista dei sovrani egizi scolpita sulle pareti. Abydos era strettamente legata al culto di Osiride, dio della morte e della rinascita. Per gli antichi Egizi rappresentava un luogo di pellegrinaggio e di profonda spiritualità. Durante la navigazione verso Sohag sarà inoltre possibile scoprire, con un'escursione facoltativa, i monasteri copti Bianco e Rosso, testimonianze preziose delle origini del monachesimo cristiano in Egitto.
Una delle esperienze più particolari del viaggio sarà costituita dalle giornate dedicate alla navigazione. Dal ponte panoramico della MS Royal Vision osserveremo il paesaggio trasformarsi lentamente. Piccole imbarcazioni attraversano il fiume, gli agricoltori lavorano nei campi, i villaggi si susseguono lungo le rive e, poco oltre la vegetazione, inizia l'immensità del deserto. Non sono soltanto i grandi monumenti a raccontare la storia di un Paese. A volte bastano una barca, un mercato rurale o una famiglia riunita lungo il fiume per comprendere quanto il Nilo continui a rappresentare il cuore della vita egiziana. È questa dimensione quotidiana, lontana dai grandi circuiti turistici, a rendere la crociera particolarmente affascinante.
Un'altra tappa di grande interesse sarà Tell el-Amarna, l'antica capitale fondata nel XIV secolo a.C. dal faraone Akhenaton. Il sovrano tentò una delle più radicali trasformazioni religiose dell'antichità, ponendo al centro del culto il dio solare Aton. Al suo fianco visse la celebre Nefertiti, il cui busto conservato a Berlino è diventato uno dei simboli universali della bellezza egizia. Visiteremo i resti dell'antica città e alcune tombe rupestri dei dignitari di corte, che permettono di conoscere un periodo breve ma rivoluzionario della storia faraonica. Poco più a nord, a Beni Hassan, altre tombe scavate nella roccia conservano scene straordinarie di vita quotidiana: attività agricole, artigianato, caccia e perfino rappresentazioni di esercizi sportivi. Una finestra aperta sulla società egizia di quasi quattromila anni fa.
Dopo diversi giorni di navigazione attraverso il Medio Egitto, il paesaggio cambierà progressivamente. I villaggi lasceranno spazio alle periferie della grande metropoli e la nave raggiungerà il Cairo, una delle città più affascinanti e complesse del mondo. La capitale egiziana non è soltanto la città delle piramidi. È un immenso crocevia di culture, religioni e tradizioni. Passeggeremo tra le botteghe del celebre bazar Khan el-Khalili, nel cuore del Cairo islamico, e visiteremo il quartiere copto, dove antiche chiese raccontano la lunga storia del cristianesimo egiziano. Dalla Cittadella di Saladino, dominata dalla splendida Moschea di Muhammad Ali, conosciuta anche come Moschea d'Alabastro, si apre uno straordinario panorama sulla città. Naturalmente non mancheranno i simboli più celebri dell'Egitto: le piramidi di Cheope, Chefren e Micerino, costruite oltre 4'500 anni fa, e l'enigmatica Sfinge. Una visita particolare sarà dedicata al Grand Egyptian Museum, il nuovo grande museo archeologico situato nei pressi di Giza, dove i tesori di Tutankhamon permettono di immergersi nell'universo dei faraoni.
Il viaggio non terminerà al Cairo. Attraverseremo infatti il fertile Delta del Nilo per raggiungere Alessandria, la grande città mediterranea fondata da Alessandro Magno nel 331 a.C. Qui l'Egitto cambia nuovamente volto. Le atmosfere orientali incontrano la cultura mediterranea e il ricordo di una città che fu per secoli uno dei maggiori centri intellettuali del mondo antico. Visiteremo la moderna Bibliotheca Alexandrina, erede ideale della leggendaria biblioteca dell'antichità, e la cittadella di Qaitbay, costruita sul luogo dove sorgeva il celebre Faro di Alessandria, una delle sette meraviglie del mondo antico. Una passeggiata lungo la Corniche, affacciata sul Mediterraneo, concluderà simbolicamente il nostro viaggio: dalle necropoli dei faraoni alle rive del mare, seguendo il fiume che ha dato vita a un'intera civiltà.
Durante la navigazione saremo ospiti della MS Royal Vision, elegante nave fluviale a cinque stelle Deluxe, costruita nel 2019. Le cabine esterne, gli ambienti accoglienti, il ristorante e il ponte panoramico con piscina e Sky Bar offriranno il comfort ideale per alternare le visite culturali ai momenti di relax. Il grande vantaggio della crociera è proprio questo: scoprire ogni giorno luoghi diversi senza dover continuamente preparare le valigie. Il paesaggio cambia, mentre la nave rimane la nostra casa. Con un gruppo limitato a 18 partecipanti, Viaggi Rossetti propone un'esperienza raccolta, dedicata a chi ama la storia, la cultura e il piacere di viaggiare lentamente. Perché il Nilo non è soltanto un fiume da percorrere. È un libro di storia che si apre pagina dopo pagina, un viaggio attraverso il tempo che continua a sorprendere anche dopo cinquemila anni.
Testo a cura di Claudio Rossetti
Contatto: newsblog@viaggirossetti.ch
Link utile: www.viaggirossetti.ch
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