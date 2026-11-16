Egitto, il Nilo segreto: 5 mila anni di storia da Luxor al Cairo

Per comprendere l'Egitto bisogna partire dal suo fiume. Senza il Nilo, questa straordinaria civiltà non sarebbe probabilmente mai esistita. Le sue acque hanno trasformato una stretta fascia di deserto in una delle terre più fertili del mondo, consentendo la nascita di città, templi e grandi imperi. Ancora oggi il contrasto è impressionante: da una parte il verde intenso dei campi e delle palme, dall'altra le montagne calcaree e le distese aride del deserto. Una linea di demarcazione netta, quasi disegnata con il righello. La particolarità di questa crociera è proprio la rotta. Mentre la maggior parte delle navi turistiche naviga tra Luxor e Assuan, la MS Royal Vision seguirà il corso del fiume verso nord, fino al Cairo. Un percorso raro, che permette di attraversare il Medio Egitto, una regione ricchissima di testimonianze archeologiche e di paesaggi autentici.



Il viaggio inizierà a Luxor, l'antica Tebe, una delle capitali più importanti dell'Egitto faraonico. Sulla riva occidentale del Nilo ci attende la celebre Valle dei Re, dove per secoli furono sepolti i sovrani del Nuovo Regno. Qui le tombe scavate nella roccia custodiscono decorazioni e pitture dai colori ancora sorprendenti. Poco distante si trova il monumentale tempio funerario della regina Hatshepsut, una delle figure femminili più affascinanti dell'antichità. Il programma prevede anche un'alternativa meno conosciuta: le tombe degli artigiani di Deir el-Medina e il tempio di Medinet Habu, con i suoi straordinari rilievi policromi. Sull'altra sponda del fiume, il complesso templare di Karnak impressiona per le sue dimensioni. La celebre sala ipostila, con le gigantesche colonne decorate, testimonia la potenza religiosa e politica dei faraoni.

