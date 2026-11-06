Bologna, dove il Medioevo incontra la musica e i motori

Nel Medioevo, Bologna doveva presentare uno spettacolo impressionante. Una selva di torri svettava sopra le abitazioni, simbolo del potere e della rivalità tra le famiglie più influenti. Secondo una tradizione molto diffusa, nel XII secolo la città avrebbe posseduto fino a 90 torri, talvolta datate intorno al 1124. Il numero esatto resta discusso dagli storici, ma rende bene l'immagine di una Bologna medievale proiettata verso il cielo. Oggi ne sopravvivono circa una ventina, a seconda dei criteri di classificazione, con le celebri torri degli Asinelli e della Garisenda a dominare il paesaggio urbano. Non erano soltanto strumenti difensivi: rappresentavano prestigio, ricchezza e competizione sociale. Una sorta di skyline medievale, molti secoli prima dei grattacieli contemporanei. Anche i portici raccontano la crescita della città. Tra il XII e il XIII secolo, il forte incremento demografico, alimentato anche dalla presenza degli studenti, spinse i proprietari ad ampliare le abitazioni verso la strada. Le strutture inizialmente in legno furono progressivamente sostituite da costruzioni più solide, spesso in muratura.

Oggi Bologna conserva oltre 60 chilometri di portici nell'intero territorio comunale, una parte dei quali è stata riconosciuta Patrimonio mondiale UNESCO nel 2021. Non sono soltanto un elemento architettonico: sono il grande salotto pubblico della città, dove si incontrano studenti, commercianti, residenti e visitatori.

Il nostro itinerario comincia da Piazza Cavour, elegante spazio ottocentesco circondato da palazzi signorili e portici decorati. È una Bologna più raffinata e aristocratica, che invita a rallentare il passo prima di immergersi nel cuore medievale. Pochi minuti di cammino conducono a Piazza Galvani, dominata dalla statua dello scienziato Luigi Galvani, celebre per i suoi esperimenti sull'elettricità animale. Alle sue spalle si trova l'Archiginnasio, uno dei monumenti più affascinanti della città.

Costruito nel Cinquecento come sede unificata dell'università, conserva un magnifico cortile porticato e migliaia di stemmi appartenuti a studenti e docenti provenienti da tutta Europa. Il celebre Teatro Anatomico, interamente rivestito in legno, ricorda un'epoca in cui la conoscenza del corpo umano si conquistava attraverso l'osservazione diretta.

Qui si comprende davvero il significato della Bologna universitaria: una città che da quasi mille anni accoglie idee, lingue e culture differenti.