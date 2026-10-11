Andermatt l’inverno comincia dal Gemsstock

Non è casuale che si cominci proprio da qui. Il Gemsstock raggiunge i 2'962 metri di quota e rappresenta da decenni uno dei simboli dello sci di Andermatt. La funivia sale in due sezioni dalla valle fin quasi a quota 3'000, dove il panorama si apre su un impressionante orizzonte alpino. Secondo il comprensorio, dalla montagna lo sguardo può spaziare addirittura su circa 600 cime. Ma per gli sciatori il vero richiamo è naturalmente la neve. La quota elevata fa del Gemsstock una delle montagne più affidabili della Svizzera centrale, con condizioni generalmente favorevoli dall'inizio della stagione fino alla primavera. A questo si aggiungono gli interventi realizzati negli ultimi anni per preservare la neve. Sul Gurschen e sul ghiacciaio di St. Anna viene praticato lo snowfarming, conservando circa 25'000 metri cubi di neve per ciascuna area. Il Gurschengletscher è stato inoltre il primo ghiacciaio svizzero sul quale sono stati utilizzati speciali teli protettivi per limitare durante l'estate lo scioglimento di neve e ghiaccio.



Il Gemsstock non è però soltanto sinonimo di neve sicura. È una montagna che conserva un carattere decisamente alpino e che continua ad attirare soprattutto chi ama uno sci sportivo. Piste impegnative, pendii aperti, canaloni e numerose possibilità di freeride hanno contribuito a costruirne la reputazione ben oltre i confini della regione del San Gottardo. Tra le discese più conosciute figura il Bernhard Russi Run, dedicato naturalmente al campione olimpico di Andermatt: circa sei chilometri di pista nera, dal Gemsstock a 2'962 metri fino alla zona del Gurschengrat a 2'010 metri. Quasi mille metri di dislivello che riassumono bene il DNA sportivo della montagna. Per chi preferisce uscire dalle piste battute, il Gemsstock offre inoltre numerose possibilità di freeride; sul Gurschen è presente anche un Avalanche Training Center per esercitarsi nella gestione delle situazioni fuori pista.

