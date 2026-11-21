Swiss Holiday Park: il paradiso delle vacanze in famiglia
A Morschach, sul Lago dei Quattro Cantoni, il luogo ideale per una vacanza tra nonni, figli e nipoti, all’insegna del divertimento e del relax (prima parte)
A Morschach, sul Lago dei Quattro Cantoni, il luogo ideale per una vacanza tra nonni, figli e nipoti, all’insegna del divertimento e del relax (prima parte)
MORSCHACH - Prima o poi, ogni genitore sogna una vacanza durante la quale potersi finalmente rilassare, senza dover continuamente richiamare i figli, preoccuparsi di disturbare gli altri ospiti o sentirsi osservato quando i più piccoli decidono di mettere alla prova la pazienza degli adulti. Una vacanza dove i bambini siano davvero i benvenuti, con tutte le loro esigenze, la loro vivacità e, perché no, anche qualche inevitabile capriccio. Ma esiste davvero un luogo del genere? Una destinazione dove le famiglie possano sentirsi completamente a proprio agio, senza rinunciare al comfort, alla buona cucina e a qualche momento di tranquillità? Oppure bisogna cercarla nel fantastico Paese dei Balocchi?
Per scoprirlo, tre generazioni – bimba, mamma e nonna – si sono messe in viaggio con una precisa lista dei desideri. La destinazione doveva essere relativamente vicina a casa, facilmente raggiungibile, offrire sistemazioni adatte ai bambini di ogni età e, soprattutto, proporre numerose attività ricreative nelle immediate vicinanze. Senza dimenticare un dettaglio fondamentale: anche gli adulti avrebbero dovuto potersi concedere qualche momento tutto per sé. La ricerca ci ha portate a Morschach, nel Canton Svitto, su un magnifico altopiano affacciato sul Lago dei Quattro Cantoni. A circa un'ora e mezza d'automobile dal Ticino, immerso in uno scenario alpino di grande bellezza, sorge lo Swiss Holiday Park, un complesso turistico che sembra aver fatto delle vacanze in famiglia la propria ragione d'essere.
Bastano pochi minuti dall'arrivo per comprendere la filosofia della struttura. Mentre mamma e nonna si occupano delle formalità alla ricezione, la piccola viene immediatamente conquistata da un grande acquario. Un dettaglio apparentemente insignificante, ma che rivela quanto l'accoglienza sia stata pensata anche dal punto di vista dei più giovani. La scelta delle sistemazioni è sorprendentemente ampia. Si passa dalle soluzioni più economiche dell'ostello alle camere di un albergo a quattro stelle, fino agli appartamenti per chi desidera maggiore indipendenza. Una varietà che permette di rispondere a esigenze e disponibilità finanziarie differenti, senza rinunciare ai vantaggi del complesso. Nelle camere familiari, ben insonorizzate, ogni dettaglio contribuisce a rendere il soggiorno piacevole: letti a castello, giochi, morbide pantofoline e persino accappatoi della misura giusta per i piccoli ospiti. Sono attenzioni che fanno la differenza, soprattutto per chi viaggia con bambini e conosce bene la quantità di bagagli normalmente necessaria.
Anche la ristorazione riserva piacevoli sorprese. All'interno del complesso si trovano diversi ristoranti, facilmente raggiungibili senza dover uscire dalla struttura. Un vantaggio non indifferente quando si viaggia con bambini piccoli, specialmente dopo una giornata ricca di emozioni. Seggioloni, stoviglie e posate adatte ai più piccoli, giochi già pronti sul tavolo: tutto sembra studiato per trasformare il momento del pasto in un'esperienza piacevole per l'intera famiglia. E c'è persino un buffet gratuito dedicato ai bambini, un'accortezza particolarmente apprezzata dai genitori. La stessa attenzione si ritrova al mattino, durante la colazione, quando anche i piccoli ospiti possono iniziare la giornata secondo i propri ritmi. Ma la sorpresa più bella è forse l'atmosfera. Ovunque si incontrano famiglie con bambini di tutte le età. C'è chi muove i primi passi, chi corre impaziente verso la prossima avventura e chi racconta entusiasta le esperienze della giornata precedente. Per un attimo, osservando le sale affollate di piccoli ospiti, viene quasi da pensare che il problema della denatalità sia improvvisamente scomparso! Nessuno sembra infastidito da qualche voce più alta del normale o da un bambino particolarmente vivace. Qui la presenza dei più piccoli non costituisce un'eccezione da tollerare, ma rappresenta la normalità.
Sfogliando il programma delle attività, appare subito evidente che sarà difficile annoiarsi. Le possibilità sono talmente numerose da richiedere una vera e propria pianificazione delle giornate. E non soltanto per i bambini. Lo Swiss Holiday Park ha infatti compreso un aspetto fondamentale delle vacanze familiari: anche mamma e papà, ogni tanto, hanno bisogno di staccare la spina. Per questo è previsto un club dedicato ai più piccoli, che permette agli adulti di ritagliarsi qualche ora di libertà, dedicandosi al benessere, allo sport o semplicemente al piacere di non dover organizzare ogni minuto della giornata.
È forse proprio questo il segreto della formula: non chiedere ai genitori di scegliere tra il divertimento dei figli e il proprio riposo, ma cercare di conciliare entrambi.
La nostra prima impressione è decisamente positiva. Il Paese dei Balocchi, almeno per quanto riguarda l'accoglienza e l'organizzazione, sembra dunque esistere davvero. E si trova molto più vicino di quanto immaginassimo.
Nel prossimo appuntamento del nostro reportage entreremo nel cuore delle attività ludiche dello Swiss Holiday Park, alla scoperta delle numerose proposte di gioco, sport e divertimento che rendono questa destinazione particolarmente interessante per le famiglie.
Testo a cura di Claudio Rossetti
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