Andermatt apre la stagione al Gemsstock
A due passi dal Ticino, il comprensorio di Andermatt inaugura la stagione invernale. Vi accompagneremo regolarmente alla scoperta delle novità e delle opportunità dell'inverno. (prima parte)
A due passi dal Ticino, il comprensorio di Andermatt inaugura la stagione invernale. Vi accompagneremo regolarmente alla scoperta delle novità e delle opportunità dell'inverno. (prima parte)
ANDERMATT - Ci sono montagne che si prestano a una giornata sugli sci e altre che diventano una vera e propria esperienza alpina. Il Gemsstock, con i suoi 2’961 metri di altitudine, appartiene indubbiamente alla seconda categoria. La sua sagoma imponente domina Andermatt, nel cuore del massiccio del San Gottardo, e da decenni rappresenta una delle destinazioni più apprezzate dagli sciatori che cercano qualcosa di diverso dalle grandi autostrade bianche delle località più mondane.
Qui lo sci conserva un carattere autentico, quasi pionieristico. Le piste si sviluppano in un ambiente d'alta montagna, tra pendii spettacolari, panorami che abbracciano le Alpi e una neve che, grazie all'altitudine e all'esposizione favorevole, può mantenere ottime caratteristiche anche quando altrove le condizioni diventano meno invitanti.
Il Gemsstock è soprattutto una montagna per chi ama sciare davvero. I suoi tracciati, spesso impegnativi, richiedono una buona padronanza degli sci, mentre i vasti pendii che circondano la vetta ne hanno fatto un punto di riferimento internazionale per gli appassionati di freeride. Non è un caso che Andermatt sia diventata, nel corso degli anni, una delle capitali svizzere dello sci fuoripista. Ma il fascino di questa montagna non si limita alle discese. Già la risalita in funivia rappresenta un'esperienza: man mano che si guadagna quota, il villaggio di Andermatt si rimpicciolisce, lasciando spazio a un paesaggio minerale, severo e grandioso. Dalla cima, nelle giornate limpide, lo sguardo spazia su un impressionante susseguirsi di vette alpine.
La stagione invernale 2026/2027 prenderà ufficialmente il via sabato 14 novembre, inizialmente nel settore del Gurschen, sulle pendici del Gemsstock. Un'apertura particolarmente attesa, che segna il ritorno degli sciatori sulle piste di Andermatt e conferma l'importanza dell'alta quota per il turismo invernale della regione. Una delle principali novità riguarda il potenziamento del sistema di innevamento programmato, reso ancora più efficiente grazie a nuovi interventi tecnici. L'obiettivo è sfruttare al meglio le finestre meteorologiche favorevoli, garantendo una preparazione più rapida e affidabile delle piste quando le temperature lo consentono. L'innevamento programmato assume oggi un ruolo sempre più importante nella gestione delle stazioni sciistiche alpine. Non sostituisce il fascino della neve naturale, ma permette di pianificare con maggiore sicurezza l'avvio della stagione e di mantenere condizioni adeguate lungo i tracciati attrezzati.
Naturalmente, l'effettiva apertura degli impianti e delle piste rimane subordinata alle condizioni meteorologiche e all'innevamento. Andermatt non è soltanto il Gemsstock. La destinazione si inserisce infatti nel comprensorio Andermatt-Sedrun-Disentis, una delle maggiori regioni dedicate agli sport invernali della Svizzera centrale, capace di offrire esperienze molto diverse tra loro. Se il Gemsstock rappresenta il volto più sportivo e impegnativo, il settore Andermatt-Sedrun propone piste più varie, adatte anche a chi predilige discese panoramiche e giornate sulla neve meno estreme. Verso est, Disentis aggiunge un'altra dimensione all'esperienza, con un ambiente alpino particolarmente suggestivo e un territorio che conserva forti legami con la cultura e le tradizioni della Surselva grigionese.
Per Disentis, l'inizio delle prime giornate sugli sci è previsto a partire dal 28 novembre. Ad attendere gli ospiti ci sarà anche una nuova seggiovia, destinata a migliorare il comfort e l'efficienza dei collegamenti sulle piste. È proprio questa varietà a rendere interessante l'intera regione: nel corso di un soggiorno si può passare dalle discese impegnative del Gemsstock ai tracciati più accessibili di Sedrun, fino ai panorami aperti e alle atmosfere più tranquille di Disentis.
E per chi desidera alternare lo sci ad altre attività, non mancano passeggiate invernali, escursioni con le racchette da neve, momenti di relax e piacevoli soste gastronomiche. La novità forse più interessante per il grande pubblico riguarda tuttavia il prezzo degli skipass. In un periodo nel quale i costi degli sport invernali sono spesso al centro delle discussioni, la regione punta su una formula particolarmente competitiva. Grazie all'abbonamento metà-prezzo dedicato agli impianti della regione, una giornata sugli sci costa appena 46 franchi per gli adulti e 23 franchi per i bambini, secondo le tariffe annunciate per la nuova stagione. Un'offerta che presenta un vantaggio non trascurabile: non obbliga a prenotare lo skipass con largo anticipo per ottenere una tariffa interessante. Gli sciatori possono così decidere quando partire tenendo conto delle previsioni meteorologiche, delle condizioni della neve e dei propri impegni. Si tratta di una flessibilità particolarmente apprezzabile per chi abita in Ticino e desidera organizzare una giornata sulla neve senza necessariamente programmare un soggiorno di più giorni. Naturalmente, per beneficiare della tariffa ridotta occorre disporre dell'apposito abbonamento, le cui condizioni di acquisto e validità devono essere verificate prima della partenza.
Una giornata al Gemsstock offre anche l'occasione per riscoprire Andermatt, località che negli ultimi anni ha conosciuto una trasformazione straordinaria. Per secoli, il villaggio ha vissuto grazie alla sua posizione strategica lungo le vie di comunicazione alpine. Il passo del San Gottardo, insieme a quelli dell'Oberalp e della Furka, ha contribuito a fare della valle di Orsera un importante crocevia tra regioni e culture diverse. Oggi Andermatt affianca al suo nucleo storico, caratterizzato dalle tradizionali abitazioni alpine, nuovi alberghi, residenze e infrastrutture turistiche di alto livello. Il risultato è una destinazione nella quale la modernità convive con una forte identità montana.
Dopo una giornata sulle piste, vale la pena concedersi una passeggiata nel centro del paese, fermarsi in uno dei suoi ristoranti o semplicemente osservare il paesaggio che, con il calare della sera, assume sfumature sempre diverse. Per chi arriva dal Ticino, Andermatt rappresenta inoltre una meta relativamente vicina, raggiungibile attraverso il collegamento ferroviario del San Gottardo oppure, in automobile, percorrendo la strada della Leventina e la galleria autostradale.
L'apertura del Gemsstock a metà novembre è molto più di una semplice data sul calendario degli appassionati di sci. È il segnale che una nuova stagione sta per cominciare, con le sue promesse di neve fresca, paesaggi immacolati e giornate trascorse all'aria aperta. Con il miglioramento dell'innevamento programmato, i nuovi investimenti a Disentis e una politica tariffaria che punta a rendere lo sci più accessibile, la regione Andermatt-Sedrun-Disentis si presenta all'appuntamento con l'inverno con argomenti convincenti.
Ma il vero protagonista rimane lui, il Gemsstock. Una montagna che non ha bisogno di effetti speciali per conquistare i suoi visitatori: bastano la verticalità dei suoi pendii, il silenzio dell'alta quota e quella sensazione di libertà che soltanto una grande discesa alpina sa regalare. Per gli appassionati, l'appuntamento è dunque fissato per il 14 novembre. L'inverno, almeno sulle montagne del San Gottardo, è pronto a ripartire.
Testo a cura di Claudio Rossetti
Contatto: newsblog@viaggirossetti.ch
Link utile: www.viaggirossetti.ch
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