Andermatt apre la stagione al Gemsstock

Il Gemsstock è soprattutto una montagna per chi ama sciare davvero. I suoi tracciati, spesso impegnativi, richiedono una buona padronanza degli sci, mentre i vasti pendii che circondano la vetta ne hanno fatto un punto di riferimento internazionale per gli appassionati di freeride. Non è un caso che Andermatt sia diventata, nel corso degli anni, una delle capitali svizzere dello sci fuoripista. Ma il fascino di questa montagna non si limita alle discese. Già la risalita in funivia rappresenta un'esperienza: man mano che si guadagna quota, il villaggio di Andermatt si rimpicciolisce, lasciando spazio a un paesaggio minerale, severo e grandioso. Dalla cima, nelle giornate limpide, lo sguardo spazia su un impressionante susseguirsi di vette alpine.



La stagione invernale 2026/2027 prenderà ufficialmente il via sabato 14 novembre, inizialmente nel settore del Gurschen, sulle pendici del Gemsstock. Un'apertura particolarmente attesa, che segna il ritorno degli sciatori sulle piste di Andermatt e conferma l'importanza dell'alta quota per il turismo invernale della regione. Una delle principali novità riguarda il potenziamento del sistema di innevamento programmato, reso ancora più efficiente grazie a nuovi interventi tecnici. L'obiettivo è sfruttare al meglio le finestre meteorologiche favorevoli, garantendo una preparazione più rapida e affidabile delle piste quando le temperature lo consentono. L'innevamento programmato assume oggi un ruolo sempre più importante nella gestione delle stazioni sciistiche alpine. Non sostituisce il fascino della neve naturale, ma permette di pianificare con maggiore sicurezza l'avvio della stagione e di mantenere condizioni adeguate lungo i tracciati attrezzati.

