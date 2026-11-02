Curarsi con Galileo: quando il benessere incontro la scienza

La storia del benessere ad Abano comincia molto lontano, nelle profondità della terra. L'acqua termale che alimenta gli stabilimenti della zona nasce dalle precipitazioni che si infiltrano nel sottosuolo nell'area dei Monti Lessini, nelle Prealpi venete. Inizia così un viaggio sotterraneo che dura circa 25-30 anni. L'acqua scende a grandi profondità, attraversa formazioni rocciose, si riscalda e si arricchisce di sali minerali. Quando finalmente riemerge nel bacino termale euganeo, può raggiungere temperature superiori agli 80 gradi. È un fenomeno naturale affascinante, conosciuto e sfruttato fin dall'antichità. Già i Romani frequentavano queste sorgenti, convinti delle proprietà benefiche delle acque e dei fanghi. Le terme erano luoghi di cura, ma anche di incontro, socializzazione e piacere. Duemila anni dopo, il principio è rimasto sorprendentemente simile: utilizzare le risorse della natura per favorire il benessere dell'organismo.



Il vero protagonista delle terme di Abano è il fango, una materia apparentemente semplice che nasconde un processo biologico di notevole complessità. L'argilla, proveniente da depositi naturali del territorio euganeo, viene collocata in apposite vasche e mantenuta a contatto con l'acqua termale per almeno due mesi. Durante questo periodo avviene la cosiddetta maturazione: particolari microrganismi, alghe termofile e cianobatteri colonizzano il fango, contribuendo a modificarne le proprietà.Tra questi organismi figura anche un ceppo di cianobatteri, identificato come ETS05, studiato in collaborazione con l'Università di Padova per le sostanze biologicamente attive che produce. Le ricerche hanno approfondito soprattutto i possibili meccanismi antinfiammatori, aprendo nuove prospettive alla comprensione scientifica della fangoterapia. Ed è proprio qui che ritorna idealmente Galileo: ciò che per secoli era stato tramandato attraverso l'esperienza viene oggi osservato, analizzato e studiato con gli strumenti della scienza. La fangobalneoterapia viene utilizzata soprattutto nell'ambito di alcune patologie osteoarticolari croniche, in particolare per alleviare dolore e rigidità e favorire la mobilità. I trattamenti richiedono tuttavia una valutazione medica, perché temperature elevate e applicazioni prolungate non sono indicate per tutti.

