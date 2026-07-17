All'Intelligenza Artificiale serve un capo, non un istruttore

Ed è qui che la notizia - solo apparentemente “tecnica” - diventa una questione che riguarda tutti. E cioè il fatto che il rapporto con l'AI stia cambiando, anche velocemente, natura: non assomiglia più all'addestramento di uno stagista a cui spiegare ogni passaggio, ma alla delega a un collaboratore esperto. E delegare bene, si sa, è una competenza precisa che si riflette nella capacità di gestire tutta una serie di fasi precise: definire il risultato atteso, fornire il contesto necessario, fissare i paletti invalicabili e poi lasciare autonomia sull'esecuzione. Il prompt engineering, insomma, si sta evolvendo e sta, sempre più, andando verso una direzione precisa: quella che possiamo definire l'arte di creare un brief. E così, chi sa già scrivere un buon brief - a un grafico, a un'agenzia, a un collega - parte avvantaggiato. Al contrario, chi invece si era rifugiato nelle “formule magiche” dovrà imparare la cosa più difficile: avere le idee chiare su cosa vuole, prima ancora di chiederlo ad un’Intelligenza Aritificiale.