10 paradisi ad alta quota: dove la canicola è solo un ricordo lontano

Mentre a Lugano e Locarno si sfiorano record storici e le 'notti tropicali' sono diventate la norma, c'è chi ha fatto una scelta diversa. C'è chi ha deciso che la qualità della vita non è un optional. La nuova frontiera del lusso non è più la piscina riscaldata, ma l'aria fresca che ti permette di respirare senza sentirti in un forno a microonde.

