Il Ticino è il cantone più sfigato della svizzera?

Abbiamo laghi, montagne, città a misura d’uomo, borghi che sembrano dipinti e una qualità della vita che continuiamo ad amare. Poi abbiamo stipendi che spesso non dialogano con i prezzi, giovani che guardano oltre Gottardo, territori collegati in modo molto diverso, immobili costruiti per una domanda che è cambiata e appartamenti presentati come se bastasse scrivere “luminoso” per renderli desiderabili.

