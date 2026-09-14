Il Ticino è il cantone più sfigato della svizzera?
In Svizzera le case spariscono. Qui restano vuote. Salari più bassi, giovani che partono, affitti fuori bersaglio e centinaia di appartamenti che aspettano qualcuno. Ma TiAffitto è pronto a salvare Sfittolandia.
In Svizzera le case spariscono. Qui restano vuote. Salari più bassi, giovani che partono, affitti fuori bersaglio e centinaia di appartamenti che aspettano qualcuno. Ma TiAffitto è pronto a salvare Sfittolandia.
La Svizzera è entrata ufficialmente in PENURIA DI ALLOGGI.
Noi, naturalmente, abbiamo deciso di distinguerci.
Mentre oltre Gottardo trovare una casa è diventato uno sport estremo, in alcuni angoli del Ticino abbiamo inventato una disciplina tutta nostra: costruire, pubblicare, aspettare e domandarci perché nessuno chiami.
A livello nazionale, al 1° giugno 2026 erano vuote appena 45’493 abitazioni: lo 0,93% del patrimonio abitativo. È il sesto calo consecutivo e in 15 cantoni su 26 il tasso è già sotto l’1%.[1]
Il Ticino, invece, viaggia all’1,78%.[1]
Sembra una buona notizia. Più scelta, meno emergenza, più respiro.
Poi guardi dentro il dato e scopri il nostro capolavoro.
Chiasso ha il 7,37% di sfitto e 419 abitazioni vuote. Morbio Inferiore è al 5,24%. Vacallo al 4,57%. Giornico al 4,19%. Balerna al 3,58%. Lugano, con un tasso apparentemente medio dell’1,94%, conta addirittura 827 alloggi vuoti: il numero assoluto più alto del Cantone.[2]
Nel frattempo cinque piccoli comuni risultano allo 0%: nessuna abitazione libera.[2]
In altre parole, abbiamo case dove la domanda fatica ad arrivare e quasi nessuna casa dove qualcuno potrebbe volerla.
Benvenuti a sfittolandia: il luogo in cui la penuria e lo sfitto riescono a convivere senza nemmeno salutarsi.
SIAMO DAVVERO IL CANTONE PIÙ SFORTUNATO DELLA SVIZZERA?
Siamo davvero il cantone più sfortunato della svizzera?
Ma se esistesse, diciamolo: avremmo buone possibilità di salire sul podio.
Perché il Ticino possiede una combinazione quasi artistica di bellezza straordinaria e complicazioni perfettamente sincronizzate.
Abbiamo laghi, montagne, città a misura d’uomo, borghi che sembrano dipinti e una qualità della vita che continuiamo ad amare. Poi abbiamo stipendi che spesso non dialogano con i prezzi, giovani che guardano oltre Gottardo, territori collegati in modo molto diverso, immobili costruiti per una domanda che è cambiata e appartamenti presentati come se bastasse scrivere “luminoso” per renderli desiderabili.
Nel 2024 il salario mediano lordo mensile era di 7’024 franchi in Svizzera. In Ticino era di 5’708 franchi: il valore più basso tra le grandi regioni del Paese.[3]
La matematica non ha empatia.
Se il reddito locale corre più lentamente e la pigione continua a immaginarsi zurighese, prima o poi qualcuno resta fuori. A volte resta fuori l’inquilino. A volte resta vuoto l’appartamento. Spesso restano fermi entrambi.
Ed ecco la nostra specialità: non una semplice crisi abitativa, ma un PROBLEMA DI INCONTRO.
Le case esistono. Le persone esistono. Eppure non si trovano.
I dieci superpoteri sbagliati di sfittolandia
1. Abbiamo case, ma non sempre dove servono
Un dato cantonale è una media. E una media può raccontare la verità con l’eleganza di chi nasconde tutto sotto il tappeto.
Il Ticino all’1,78% sembra relativamente “respirabile”. Ma quel numero mette insieme comuni con centinaia di alloggi disponibili e comuni senza una sola abitazione libera.[1] [2]
La domanda non si distribuisce democraticamente. Segue posti di lavoro, trasporti, scuole, servizi, abitudini e tempi di vita.
Puoi avere un appartamento perfetto. Se si trova lontano dalla vita reale della persona che dovrebbe abitarlo, non è un’offerta: è una rinuncia quotidiana.
2. Abbiamo prezzi che a volte vivono in un cantone immaginario
Un immobile vale ciò che il mercato è disposto a riconoscergli, non ciò che il proprietario ricorda di aver speso, ciò che il vicino racconta di aver ottenuto o ciò che un annuncio concorrente spera di incassare.
Quando il prezzo ignora il reddito del pubblico locale, la casa non diventa più prestigiosa. Diventa semplicemente più sola.
Il punto non è “svendere”. È posizionare.
Perché abbassare la pigione dopo sei mesi di sfitto non è una strategia. È pagare con ritardo una decisione che il mercato aveva già comunicato il primo giorno.
3. Abbiamo gli stipendi più bassi e pretese da campioni del mondo
Il salario mediano ticinese di 5’708 franchi è inferiore di 1’316 franchi alla mediana nazionale.[3]
Questa distanza entra nelle cucine, nei preventivi, nei dossier e nelle scelte delle famiglie. Non è un’opinione. È il confine tra “mi piace” e “posso permettermelo”.
Un immobile può ricevere migliaia di visualizzazioni e restare comunque fuori portata. La visibilità non paga la pigione.
4. I giovani arrivano dall’estero, ma continuano a partire verso altri cantoni
Secondo una pubblicazione USTAT del settembre 2026, tra i 25 e i 35 anni il saldo migratorio complessivo ticinese è sostenuto soprattutto dagli arrivi dall’estero, mentre il saldo intercantonale resta negativo.[4]
Tradotto: riusciamo ad attrarre, ma non sempre riusciamo a trattenere.
Chi parte porta con sé energia, consumo, progetti, famiglie future e domanda abitativa. Poi ci stupiamo se alcune zone invecchiano e certi appartamenti aspettano.
Non è colpa di una singola casa. Ma ogni casa vuota vive dentro questa economia.
5. Siamo vicini all’italia. Anche quando non ci conviene
Nel Mendrisiotto il confronto oltreconfine è quotidiano. Prezzi, servizi e costo della vita non vengono confrontati in teoria: vengono confrontati attraversando una dogana.
Tio indica proprio la crescente fuga oltreconfine, dove il costo della vita può risultare inferiore, tra i fattori che pesano sullo sfitto di Chiasso.[2]
La concorrenza di un immobile ticinese non è sempre l’appartamento nella via accanto. A volte è una casa a pochi chilometri, ma dentro un altro sistema di costi.
6. Costruiamo per una persona che nel frattempo è cambiata
Il pubblico cerca efficienza energetica, spazi flessibili, connessione, posteggio, servizi, luce e costi prevedibili.
Poi trova cucine stanche, piante difficili, consumi poco leggibili e annunci che parlano ancora come nel 2004.
Non ogni immobile deve essere nuovo. Ma ogni immobile deve capire a chi può servire oggi.
Una casa che non evolve nella presentazione rischia di essere giudicata prima ancora di essere visitata.
7. Confondiamo “pubblicato” con “commercializzato”
Caricare otto fotografie, copiare la descrizione del precedente inquilino e aspettare non è marketing immobiliare.
È speranza con una connessione internet.
Commercializzare significa definire il pubblico, preparare gli spazi, scegliere il momento, costruire fotografie coerenti, scrivere un copy capace di trasformare caratteristiche in vita, distribuire sui canali giusti, rispondere rapidamente e leggere le reazioni.
Un annuncio è un puntino.
Il risultato nasce quando tutti i puntini lavorano insieme.
8. Le fotografie fanno paura. E non nel modo giusto
Tapparelle abbassate. Luci spente. Grandangoli che trasformano il corridoio in un tunnel. Scope nell’angolo. Coperte stropicciate. Il riflesso di chi fotografa nel vetro.
Poi il titolo: “Bellissimo appartamento da vedere”.
Davvero inspiegabile che nessuno senta l’urgenza.
La fotografia immobiliare non deve dimostrare che una stanza esiste. Deve far capire spazio, luce, proporzioni e possibilità.
Se il primo impatto comunica abbandono, il pubblico non immagina una nuova vita. Immagina lavori, costi e problemi.
9. Rispondiamo tardi a persone che decidono velocemente
La persona interessata non invia una sola richiesta. Ne invia cinque, dieci, quindici.
Chi risponde dopo quattro giorni non sta selezionando il cliente. Sta consegnandolo a qualcun altro.
Il mercato non premia soltanto l’immobile migliore. Premia il percorso più chiaro: informazioni complete, risposta rapida, appuntamento organizzato, condizioni comprensibili e documenti richiesti senza trasformare tutto in una caccia al tesoro.
10. Pensiamo che lo sfitto sia gratis
Un appartamento vuoto non è fermo.
Consuma spese, interessi, manutenzione, tempo, energia e reputazione commerciale. Ogni mese in più rende il pubblico più sospettoso: “Perché è ancora disponibile? Cosa non va?”
Il proprietario aspetta la cifra perfetta e, intanto, perde la pigione reale.
Non sempre serve ridurre il prezzo. A volte serve cambiare presentazione, pubblico, condizioni o velocità. Ma serve decidere.
Lo sfitto non è pazienza.
È un costo che ogni mese emette una fattura silenziosa.
Il problema non è che il ticino abbia troppe case
Il problema è che troppe case sono:
nel posto sbagliato per il pubblico a cui vengono mostrate;
al prezzo sbagliato rispetto al reddito di chi dovrebbe sceglierle;
- raccontate con parole sbagliate;
- fotografate nel momento sbagliato;
- distribuite senza una strategia;
- gestite con tempi incompatibili con il mercato;
- lasciate online così a lungo da sembrare già rifiutate.
Una casa vuota non è necessariamente una casa indesiderabile.
Molto spesso è una casa INCOMPRESA.
Ed è qui che entra in scena TiAffitto.
Tiaffitto salva sfittolandia
Tranquilli: non arriviamo con il mantello.
Il mantello si impiglia nelle porte, rovina le fotografie e durante le visite è poco professionale.
I nostri superpoteri sono molto meno teatrali e molto più utili.
Non promettiamo magie.
Facciamo qualcosa di più difficile: METODO.
Primo: capiamo perché la casa è vuota
Non partiamo dalla pubblicazione.
Partiamo dalla diagnosi.
Il prezzo è coerente? Le spese sono comprensibili? Le fotografie mostrano davvero lo spazio? Il testo parla a qualcuno oppure elenca soltanto locali? La zona viene raccontata per ciò che offre? Le condizioni restringono inutilmente il pubblico? Le richieste ricevono una risposta? Le visite vengono organizzate bene? Quali obiezioni si ripetono?
Ogni silenzio del mercato contiene un’informazione.
Il nostro lavoro è ascoltarla prima che diventi un altro mese di sfitto.
Secondo: facciamo vedere la casa come merita
Apriamo le tende. Correggiamo il rumore. Scegliamo l’ora giusta. Costruiamo una sequenza visiva. Diamo priorità agli ambienti che fanno decidere.
Non inventiamo una casa diversa.
Mostriamo la sua versione migliore.
Perché una mansarda può essere piccola oppure intima. Un appartamento fuori centro può essere distante oppure tranquillo. Un edificio maturo può sembrare vecchio oppure solido e pieno di carattere.
La differenza non è una bugia.
È la capacità di riconoscere per chi quella caratteristica può diventare un vantaggio.
Terzo: non cerchiamo “un inquilino”. Cerchiamo l’incontro giusto
Riempire un appartamento non basta.
Serve trovare una persona compatibile con il prezzo, la casa, la durata, le condizioni e le aspettative del proprietario.
Gestiamo contatti, domande, appuntamenti e dossier per trasformare una massa indistinta di messaggi in una scelta comprensibile.
Verifichiamo inoltre, prima dell’ingresso, la costituzione della garanzia locativa bancaria o assicurativa e la stipula dell’assicurazione RC.
Non eliminiamo ogni rischio. Nessuno può prometterlo seriamente.
Riduciamo il caos e aiutiamo il proprietario a decidere meglio.
Quarto: se il mercato non risponde, non diamo la colpa all’universo
Una strategia non diventa corretta perché l’abbiamo scelta noi.
Se i segnali non arrivano, li leggiamo. Se le richieste sono numerose ma inadeguate, correggiamo il pubblico. Se le visite non producono candidature, analizziamo le obiezioni. Se l’immobile non viene percepito, cambiamo racconto. Se il prezzo non regge, lo diciamo.
Professionalità significa assumersi la responsabilità di adattare.
Non lasciare l’appartamento online e chiamare “pazienza” ciò che in realtà è immobilità.
Amiamo questo paese proprio perché possiamo prenderlo in giro
Il Ticino è il posto in cui possiamo lamentarci del traffico guardando un lago che sembra dipinto.
È il posto in cui diciamo che non succede mai niente e poi proteggiamo ogni tradizione come se fosse un tesoro nazionale.
È il posto in cui i giovani partono, molti tornano, altri arrivano e tutti, prima o poi, sentono nostalgia di una montagna, di un grotto, di un mercato del sabato o di quella luce che attraversa il Ceresio alla sera.
Sì, siamo contraddittori.
Sì, a volte sembriamo il Cantone più sfortunato della Svizzera.
Ma non siamo condannati a essere Sfittolandia.
Abbiamo immobili, bellezza, posizione, qualità e storie. Dobbiamo soltanto smettere di trattare le case come righe dentro un portale e iniziare a trattarle come luoghi che devono incontrare una vita.
Critichiamo il Ticino perché lo amiamo troppo per lasciarlo spegnere.
E se c’è una casa vuota, noi non vediamo soltanto uno sfitto.
Vediamo una luce che potrebbe riaccendersi.
Hai un immobile vuoto o che sta per liberarsi?
Scrivi a info@tiaffitto.ch indicando nell’oggetto:
SFITTO
Nel messaggio inserisci NOME, COGNOME, COMUNE, TIPOLOGIA DELL’IMMOBILE, PIGIONE DESIDERATA e disponibilità indicativa.
Puoi anche contattarci su WhatsApp al +41 78 404 56 75 oppure visitare www.TiAffitto.ch.
TIAFFITTO SALVA SFITTOLANDIA. UN IMMOBILE ALLA VOLTA.
Dati e riferimenti
[1] Ufficio federale di statistica — Il tasso di abitazioni vuote scende sotto l’1% nel 2026 — https://www.admin.ch/it/newnsb/kgvqAd91MYZr
[2] Ticinonline — In Svizzera si aggrava l’emergenza abitativa. Il Ticino? A tratti è una Sfittolandia — https://www.tio.ch/ticino/attualita/1949301/in-svizzera-si-aggrava-l-emergenza-abitativa-il-ticino-a-tratti-e-una-sfittolandia
[3] Ufficio federale di statistica — Nel 2024 il salario mediano ammontava a 7024 franchi lordi — https://www.admin.ch/it/newnsb/CzozNgBTCJOrNyvwsItyp
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