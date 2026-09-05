Le ispirazioni di Febal Casa Lugano: quando il Made in Italy entra nella tua vita

Quel momento non succede per caso. Succede quando ogni singolo elemento — dalla cucina al soggiorno, dalla camera da letto all'armadio — è stato pensato, scelto, progettato con una visione unica. Quando l'arredamento non è un insieme di mobili comprati qua e là, ma un racconto coerente. Il tuo racconto.

Noi di ViverTI lo sappiamo bene. Vendiamo case da anni. Le più belle del Ticino. E abbiamo imparato una cosa: la differenza tra una casa che si vende in una settimana e una che resta sul mercato per mesi non è quasi mai la posizione o i metri quadri. È come ti fa sentire quando entri. È l'arredamento. È l'anima.