Non ci affidi le chiavi. Ci affidi la responsabilità del risultato.
Cosa accade davvero quando firmi un mandato con TiAffitto, ViverTI o TiAffittoConRiscatto: tutto il lavoro visibile e invisibile che trasforma un immobile in una scelta.
Cosa accade davvero quando firmi un mandato con TiAffitto, ViverTI o TiAffittoConRiscatto: tutto il lavoro visibile e invisibile che trasforma un immobile in una scelta.
“Dovete soltanto pubblicare l’annuncio.”
È una delle frasi che sentiamo più spesso.
Ed è anche il più grande equivoco sul nostro lavoro.
Pubblicare un immobile richiede pochi minuti. INTERMEDIARLO DAVVERO significa assumersi la responsabilità di tutto ciò che deve accadere prima, durante e dopo quella pubblicazione.
Significa capire l’obiettivo del proprietario. Leggere l’immobile. Studiare il mercato. Definire il prezzo. Preparare gli spazi. Creare fotografie, video e parole capaci di far percepire il valore. Scegliere il pubblico. Distribuire il messaggio. Gestire le richieste. Separare la curiosità dall’interesse reale. Organizzare le visite. Raccogliere i documenti. Valutare i candidati. Condurre una negoziazione. Coordinare persone, scadenze e aspettative. Risolvere gli imprevisti. Accompagnare il cliente fino alla firma e oltre.
Un annuncio è un elemento.
Un mandato è un SISTEMA DI RESPONSABILITÀ.
Un mandato non è una delega cieca. È un patto di lavoro.
Quando ci affidi un mandato non perdi il controllo del tuo immobile. Accade l’opposto: finalmente hai accanto un team che organizza le informazioni, ti mostra le alternative e ti permette di decidere con maggiore consapevolezza.
Tu resti il proprietario. Tu mantieni il potere decisionale. Tu stabilisci cosa accettare.
Noi costruiamo e gestiamo il percorso necessario per arrivare alla decisione migliore.
Il mandato chiarisce l’obiettivo, i ruoli, le attività, i canali, le condizioni e il modo in cui lavoreremo insieme. Non serve a “legare” il cliente. Serve a permettere a un professionista di investire tempo, competenze, rete, creatività e risorse con una responsabilità precisa.
Il cliente decide. Noi facciamo in modo che possa decidere bene.
Tre percorsi, tre obiettivi, lo stesso livello di cura
TiAffitto, ViverTI e TiAffittoConRiscatto appartengono allo stesso ecosistema professionale, ma intervengono in momenti diversi della vita di un immobile.
Cambia la destinazione del viaggio. Non cambia l’attenzione con cui prepariamo ogni passaggio.
1. Prima di parlare dell’immobile, ascoltiamo te
Ogni mandato serio comincia da una conversazione.
Perché due proprietari possono possedere immobili simili e avere esigenze completamente diverse. Uno vuole ridurre al minimo lo sfitto. Un altro preferisce attendere il candidato più solido. Uno deve vendere entro un termine preciso. Un altro vuole proteggere un valore costruito in una vita. Uno cerca semplicità. Un altro ha bisogno di coordinare una famiglia, una successione, un trasferimento o un portafoglio immobiliare.
Prima di proporre una strategia vogliamo comprendere:
- qual è il risultato che desideri;
- quali sono i tuoi tempi reali;
- quali vincoli devono essere rispettati;
- quali esperienze precedenti ti hanno deluso;
- quanto vuoi essere coinvolto nelle attività operative;
- quali decisioni non sei disposto a delegare.
Questa fase evita incomprensioni e promesse irrealistiche. Un buon mandato non nasce dalla fretta di acquisire un immobile. Nasce dalla chiarezza di capire se possiamo davvero creare valore per il cliente.
2. Entriamo nella casa prima di portarla sul mercato
Il sopralluogo non è una formalità.
È il momento in cui smettiamo di leggere una scheda e iniziamo a comprendere un luogo.
Osserviamo la luce, la distribuzione, gli accessi, la vista, la relazione tra gli ambienti, il quartiere, i rumori, la privacy, i dettagli che una planimetria non racconta e anche gli aspetti che potrebbero diventare obiezioni.
Raccogliamo le informazioni disponibili e verifichiamo con il proprietario ciò che servirà per presentare l’oggetto con precisione: superfici, locali, spese, disponibilità, pertinenze, posteggi, caratteristiche tecniche e condizioni rilevanti.
Non vogliamo scoprire l’immobile durante la prima visita con un cliente.
Vogliamo conoscerlo abbastanza bene da poter rispondere, raccontarlo e difenderne il valore.
3. Non inventiamo il prezzo. Costruiamo il posizionamento.
Il prezzo o la pigione non sono soltanto un numero.
Sono il primo messaggio che il mercato riceve.
Un valore fuori contesto può bruciare settimane, attirare il pubblico sbagliato o far sembrare problematico un immobile che non lo è. Un valore troppo basso può generare rumore, comprimere la percezione e allontanare il risultato economico desiderato.
Per questo analizziamo l’oggetto, la zona, le alternative disponibili, il pubblico potenziale, la qualità della presentazione e l’urgenza del cliente. Poi proponiamo una strategia realistica.
Dire sempre al proprietario la cifra più alta non è professionalità. È il modo più facile per ottenere una firma e il modo più veloce per perdere mesi.
Noi preferiamo costruire fiducia dicendo ciò che serve, non ciò che fa piacere ascoltare.
Il valore non si urla. Si dimostra, si posiziona e si difende.
4. Prepariamo l’immobile per essere scelto
Prima delle fotografie analizziamo ciò che il pubblico vedrà.
A volte basta aprire le tende, spostare alcuni elementi, alleggerire una stanza o correggere piccoli dettagli. In altri casi è utile ragionare su home staging, ordine, luce, manutenzione, arredo o modalità di visita.
Non chiediamo a ogni casa di sembrare una villa da copertina. Le chiediamo di esprimere con onestà la sua versione migliore.
Una mansarda deve raccontare intimità. Un appartamento familiare deve far percepire funzionalità. Un attico deve restituire apertura e privilegio. Un immobile d’investimento deve rendere leggibile il suo potenziale.
Preparare non significa nascondere.
Significa eliminare il rumore che impedisce di vedere il valore.
5. Costruiamo un’identità per quell’immobile
Ogni oggetto entra in competizione con decine di alternative.
Se viene presentato con le stesse parole, le stesse inquadrature e la stessa freddezza di tutti gli altri, diventa intercambiabile.
Per questo definiamo una direzione narrativa: a chi parla quella casa, quale bisogno può risolvere, quale stile di vita può ospitare e quale dettaglio deve rimanere nella memoria.
Il titolo, l’ordine delle fotografie, il ritmo del testo, le informazioni evidenziate e la scelta dei canali devono raccontare la stessa storia.
Non inventiamo una personalità che l’immobile non possiede. Riconosciamo quella che esiste e la rendiamo leggibile.
6. Fotografie professionali: non documentiamo, valorizziamo
Una fotografia immobiliare non deve semplicemente provare che una stanza esiste.
Deve aiutare chi guarda a comprenderne spazio, luce, proporzioni e atmosfera.
Curare un servizio fotografico significa scegliere orario, inquadrature, sequenza, profondità e dettagli. Significa evitare che un grandangolo deformi, che una luce sbagliata spenga gli ambienti o che il disordine rubi attenzione.
Le fotografie sono spesso il primo contatto tra la persona e l’immobile. In pochi secondi decidono se il pubblico continuerà a guardare oppure passerà oltre.
Per questo non sono un accessorio dell’annuncio.
Sono una parte della strategia.
7. Video, visite virtuali e riprese: mostrare prima di far spostare
Il video permette di comprendere il movimento tra gli ambienti, la relazione tra interno ed esterno e la sensazione complessiva della proprietà.
Per ViverTI può diventare una visita preliminare capace di qualificare l’interesse prima dell’appuntamento. Per progetti e proprietà particolari possono essere utili riprese esterne o con drone, quando applicabili e autorizzate.
Per TiAffitto aiuta a ridurre visite puramente esplorative e permette a chi ha esigenze concrete di arrivare più preparato.
Il nostro obiettivo non è ottenere il maggior numero possibile di appuntamenti.
È portare all’immobile persone che abbiano già compreso perché potrebbe essere adatto a loro.
8. Scriviamo per far capire, desiderare e agire
Una lista di metri quadrati non è un racconto.
Il copy immobiliare deve essere preciso, ma deve anche trasformare caratteristiche tecniche in significato umano.
Una terrazza non è soltanto una superficie esterna. Può essere il luogo della prima colazione, del silenzio serale o delle cene estive. Una stazione vicina non è semplicemente una distanza. Può significare tempo restituito ogni giorno. Una stanza aggiuntiva può essere studio, camera di un figlio o spazio per un nuovo progetto.
Scriviamo titoli, descrizioni e call to action con un obiettivo: attirare le persone giuste e permettere loro di riconoscersi.
Non riempiamo un campo di testo.
Costruiamo il primo appuntamento tra una persona e una casa.
9. Non pubblichiamo ovunque a caso. Distribuiamo con una strategia.
La visibilità non è una gara a chi occupa più spazi.
Un immobile sovraesposto, duplicato con fotografie e prezzi diversi, può perdere credibilità. Il pubblico non percepisce abbondanza: percepisce confusione, urgenza o mancanza di controllo.
Per questo coordiniamo sito, portali, social, contenuti, rete editoriale, contatti già qualificati e collaborazioni. Adattiamo il messaggio al canale senza cambiare la promessa.
TiAffitto lavora nel mercato delle locazioni e nella ricerca di inquilini con garanzie coerenti.
ViverTI costruisce la presentazione di immobili in vendita con fotografie, video, descrizioni narrative e marketing rivolto agli acquirenti potenziali.
Non ci interessa apparire dappertutto.
Ci interessa essere presenti dove la persona giusta può incontrare l’immobile nel modo giusto.
10. Rispondiamo alle richieste. E capiamo cosa c’è dietro.
Ogni annuncio genera domande, curiosità, richieste incomplete e, talvolta, persone realmente pronte.
Gestire i contatti significa rispondere, raccogliere informazioni, spiegare condizioni, verificare compatibilità e accompagnare il passo successivo.
Non tutte le richieste meritano una visita. Non perché le persone valgano diversamente, ma perché tempo, budget, esigenze e caratteristiche dell’immobile devono incontrarsi.
Una buona qualificazione tutela tutti: il proprietario, chi vive ancora nell’immobile, il team e il potenziale cliente.
Riduce appuntamenti inutili e migliora la qualità delle conversazioni reali.
11. Organizziamo le visite come momenti decisivi
Aprire una porta non basta.
Prima della visita confermiamo appuntamento e condizioni. Prepariamo l’immobile. Conosciamo le risposte essenziali. Durante l’incontro lasciamo spazio alla persona, ma sappiamo guidarla verso gli elementi che potrebbero fare la differenza.
Osserviamo domande, esitazioni e reazioni. Dopo la visita raccogliamo feedback e distinguiamo un entusiasmo momentaneo da una reale possibilità di procedere.
Il proprietario non deve ricevere una cronaca confusa di ogni telefonata.
Deve ricevere informazioni utili per capire come il mercato sta reagendo e quali decisioni possono migliorare il risultato.
12. Con tiaffitto, un contatto diventa un dossier da valutare
Nel mandato di locazione non basta trovare qualcuno che dica: “Mi piace”.
Occorre raccogliere un dossier coerente e verificare gli elementi necessari per presentare al proprietario una candidatura consapevole: identità, situazione lavorativa e reddituale, solvibilità, referenze e garanzie pertinenti, nel rispetto della procedura applicabile.
Il nostro compito è organizzare le informazioni, evidenziare punti di forza e aspetti da approfondire e aiutare il proprietario a scegliere senza lasciarsi guidare soltanto dalla fretta o dalla simpatia del momento.
Non promettiamo l’assenza assoluta di rischio, perché nessuno può farlo seriamente.
Costruiamo una selezione più informata, ordinata e responsabile.
Prima dell’ingresso verifichiamo inoltre che l’inquilino abbia costituito la garanzia locativa tramite deposito bancario oppure soluzione assicurativa e che abbia stipulato un’adeguata assicurazione di responsabilità civile privata (RC).
Il nostro compito è assicurarci che le condizioni documentali previste dal mandato siano state soddisfatte prima dell’entrata dell’inquilino.
13. Con viverti, un interessato diventa una trattativa da condurre
Nel mandato di vendita il momento dell’offerta non è la fine del lavoro.
È l’inizio di una fase delicata in cui prezzo, condizioni, tempi, finanziamento, documenti e aspettative devono trovare un equilibrio.
Raccogliamo le manifestazioni d’interesse, aiutiamo a renderle comprensibili, coordiniamo le comunicazioni e accompagniamo il proprietario nella valutazione delle alternative.
Una proposta più alta non è sempre automaticamente la migliore. Contano anche solidità, condizioni, tempistiche e probabilità concreta di arrivare alla conclusione.
Negoziare non significa creare una guerra tra venditore e acquirente.
Significa proteggere l’interesse del cliente costruendo un accordo che possa davvero reggere.
14. Con tiaffittoconriscatto, puoi vendere senza smettere di generare reddito
Non tutti gli acquirenti capaci di sostenere una casa dispongono già oggi di tutto il capitale richiesto per ottenere un’ipoteca. Escluderli automaticamente significa rinunciare a una parte di domanda che, con una struttura corretta, potrebbe diventare solvibile nel tempo.
Il Rent to Buy crea un ponte. Il potenziale acquirente entra nell’immobile come conduttore e riceve un diritto di compera esercitabile entro il termine e alle condizioni fissate. Durante il periodo concordato paga quanto previsto dal contratto; una parte può avere natura di pigione, mentre altre somme possono essere imputate al percorso d’acquisto secondo la struttura definita.
Per il proprietario questo può significare tre cose importanti: l’immobile produce reddito durante l’attesa, il prezzo e le condizioni vengono pianificati in anticipo e il percorso viene costruito con una persona che ha già scelto di vivere nella casa.
Se il diritto viene esercitato, si procede verso la compravendita alle condizioni pattuite.
Se il cliente non esercita il diritto, il proprietario resta proprietario dell’immobile e può avere comunque incassato pigioni ed eventuali indennità o somme che il contratto stabilisce come definitivamente acquisite. Non significa però che qualunque pagamento resti automaticamente al proprietario: la destinazione di ogni importo e le conseguenze del mancato acquisto devono essere scritte con precisione nell’accordo.
È qui che il modello può diventare economicamente molto interessante anche nello scenario meno favorevole: il tempo non è necessariamente trascorso a immobile vuoto, il bene può avere prodotto reddito e il proprietario può ritrovarsi ancora titolare della casa. Ma non è un guadagno garantito e non è un contratto da improvvisare.
Il diritto di compera immobiliare attribuisce all’avente diritto la facoltà, non l’obbligo, di acquistare. Il proprietario, invece, resta vincolato alle condizioni concordate durante il periodo stabilito. Per questo prezzo, durata, pagamenti, imputazione delle somme, garanzie, manutenzione, uscita anticipata e conseguenze del mancato esercizio devono essere progettati con attenzione.
La costituzione del diritto di compera richiede l’intervento notarile e può essere annotata a registro fondiario. TiAffittoConRiscatto coordina il percorso immobiliare e commerciale insieme ai professionisti finanziari e notarili necessari, senza sostituirne le competenze.
Non è un semplice affitto. Non è una vendita rimandata. È una strategia che deve proteggere il proprietario e rendere possibile l’acquisto.
15. Coordiniamo documenti, persone e scadenze
Ogni intermediazione attraversa una parte poco visibile ma decisiva: richieste di documenti, conferme, appuntamenti, moduli, comunicazioni, verifiche e scadenze.
Il team tiene insieme proprietario, interessati, amministrazioni, professionisti e altri interlocutori necessari al percorso.
Non sostituiamo le competenze specialistiche di notai, fiduciari, tecnici, banche o consulenti legali. Facciamo in modo che le informazioni arrivino alle persone corrette e che il processo non si perda tra messaggi contraddittori e responsabilità non definite.
Il valore del mandato si vede anche qui: nel numero di problemi che il cliente non è costretto a rincorrere personalmente.
16. Ti aggiorniamo e, se serve, cambiamo strategia
Una strategia non diventa giusta soltanto perché è stata decisa all’inizio.
Osserviamo visualizzazioni, richieste, qualità dei contatti, risposte alle visite, obiezioni ricorrenti e tempi. Questi segnali ci dicono se il mercato sta comprendendo la proposta.
Se qualcosa non funziona, non ci limitiamo ad aspettare.
Rivediamo immagini, testo, target, distribuzione, modalità di visita o posizionamento economico. Spieghiamo al proprietario cosa stiamo osservando e perché suggeriamo un cambiamento.
Il mandato non è una sequenza rigida.
È un lavoro vivo, misurato e migliorato.
17. Proteggiamo anche la reputazione dell’immobile
Una casa può essere svalutata senza che il suo valore reale sia cambiato.
Bastano mesi di esposizione disordinata, annunci duplicati, fotografie incoerenti, informazioni differenti, prezzi modificati senza una logica visibile o visite gestite male.
Il mercato osserva. Ricorda. Confronta.
Coordinare il mandato significa proteggere l’identità dell’oggetto e impedire che sembri abbandonato, problematico o negoziabile per disperazione.
Non stiamo soltanto cercando una persona.
Stiamo gestendo la percezione di un patrimonio.
18. Il nostro lavoro non finisce quando qualcuno dice sì
Un “sì” non è ancora un contratto concluso.
Restano passaggi da coordinare, informazioni da confermare, documenti da completare e tempi da rispettare. Nella locazione accompagniamo il percorso verso la formalizzazione e verifichiamo, prima dell’ingresso, la costituzione della garanzia locativa bancaria o assicurativa e la stipula dell’assicurazione RC. Nella vendita e nel Rent to Buy sosteniamo il coordinamento fino alla conclusione con i professionisti coinvolti.
E anche dopo, restiamo un punto di riferimento per chiarire ciò che rientra nel nostro incarico e aiutare a evitare che un dettaglio operativo rovini il lavoro svolto.
Il risultato non è semplicemente trovare un nome.
È arrivare a una conclusione ordinata, comprensibile e sostenibile.
19. Cosa stai davvero acquistando con un mandato
Non stai pagando un annuncio.
Stai acquistando una combinazione di tempo, competenze, responsabilità, strumenti, produzione, rete e capacità decisionale.
La differenza è enorme.
Un’attività isolata si può comprare a pezzi.
La responsabilità di collegare tutto, invece, richiede un mandato.
Non trattiamo il tuo immobile come una pratica
Che si tratti di un piccolo appartamento da affittare, di una casa familiare, di un ufficio, di un investimento o di una villa da milioni, il principio non cambia.
Ogni immobile merita di essere compreso, presentato e gestito con cura.
Non perché ogni casa sia uguale.
Ma perché ogni proprietario ci affida una parte concreta del proprio patrimonio, del proprio tempo e della propria serenità.
Per noi un mandato significa questo:
Prenderci cura del percorso come se il risultato riguardasse noi.
Vuoi affittare? Parla con tiaffitto.
Se vuoi affidare la ricerca e la selezione dell’inquilino, scrivi a info@tiaffitto.ch con oggetto:
MANDATO AFFITTO
Indica NOME, COGNOME, COMUNE, TIPOLOGIA DELL’IMMOBILE e disponibilità indicativa.
Puoi anche scriverci su WhatsApp al +41 78 404 56 75 oppure visitare www.TiAffitto.ch
VUOI VENDERE? PARLA CON VIVERTI.
Se desideri una valutazione e una strategia di vendita, scrivi a info@viverti.ch con oggetto:
MANDATO VENDITA
Indica NOME, COGNOME, COMUNE, TIPOLOGIA DELL’IMMOBILE e il momento in cui vorresti iniziare.
Puoi contattarci al +41 91 921 24 28 oppure visitare www.ViverTI.ch
VUOI VENDERE CON IL RENT TO BUY? PARLA CON TIAFFITTOCONRISCATTO.
Se vuoi capire se il tuo immobile può essere venduto attraverso un percorso di affitto con riscatto, scrivi a info@tiaffittoconriscatto.ch con oggetto:
MANDATO RENT TO BUY
Indica NOME, COGNOME, COMUNE, TIPOLOGIA DELL’IMMOBILE, PREZZO DESIDERATO e disponibilità indicativa.
Puoi contattarci al +41 91 921 24 28 oppure visitare www.TiAffittoConRiscatto.ch
Nota importante: condizioni economiche, forma del diritto di compera, destino dei pagamenti e conseguenze del mancato esercizio devono essere definiti caso per caso nell’atto e verificati da notaio e professionisti qualificati.
Non ti prometteremo una scorciatoia.
Ti mostreremo il lavoro necessario per arrivare al risultato.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!