Senza empatia non sai fare questo lavoro.

Sappiamo fare benissimo il nostro lavoro. La base giuridica è chiara ed è contenuta in un solo articolo del Codice delle obbligazioni: l’art. 264 CO. Quando l’inquilino restituisce l’immobile prima della scadenza, può liberarsi dai propri obblighi proponendo un nuovo conduttore solvibile, che non possa essere ragionevolmente rifiutato e che sia disposto a riprendere il contratto alle medesime condizioni.