Senza empatia non sai fare questo lavoro.
La spiacevole lezione di un subentro: le procedure possono essere obbligatorie. La disumanità no.
La spiacevole lezione di un subentro: le procedure possono essere obbligatorie. La disumanità no.
Puoi conoscere ogni articolo di legge. Puoi avere trent’anni di esperienza, una scrivania perfettamente ordinata e una risposta pronta per ogni pratica.
Ma se non sai ascoltare le persone, spiegare un limite e cercare una soluzione concreta, NON SAI FARE QUESTO LAVORO.
Perché l’immobiliare non è fatto di muri.
È fatto di persone che cambiano casa, famiglie che si separano, giovani che iniziano un nuovo lavoro, coppie che crescono, inquilini che devono lasciare un appartamento prima della scadenza e proprietari che vogliono proteggere ciò che hanno costruito.
Dietro ogni contratto c’è un passaggio di vita. Dietro ogni dossier c’è qualcuno che sta aspettando una risposta. Dietro ogni subentro c’è una persona che cerca di fare le cose correttamente e di non lasciare problemi a nessuno.
Dimenticarlo non significa essere professionali.
Significa essere diventati bravissimi a gestire carta e pessimi a gestire esseri umani.
UN EPISODIO REALE, RACCONTATO SENZA NOMI
Non faremo nomi. Non indicheremo l’amministrazione, l’immobile, il luogo o la persona coinvolta.
Non ci interessa mettere qualcuno alla gogna. Ci interessa parlare di un modo di lavorare che nel nostro settore vediamo ancora troppo spesso e che deve essere superato.
Avevamo ricevuto un mandato di subentro. Il nostro compito era aiutare un inquilino a gestire una situazione delicata nel modo più corretto possibile: presentare l’immobile, trovare candidati, raccogliere i dossier e collaborare con l’amministrazione affinché ogni passaggio avvenisse nel rispetto delle regole.
Stavamo seguendo l’ordinaria procedura prevista per un subentro, senza chiedere nulla di diverso da quanto stabilito dalla legge.
E soprattutto, NON STAVAMO CHIEDENDO COME SI FA UN SUBENTRO.
Sappiamo fare benissimo il nostro lavoro. La base giuridica è chiara ed è contenuta in un solo articolo del Codice delle obbligazioni: l’art. 264 CO. Quando l’inquilino restituisce l’immobile prima della scadenza, può liberarsi dai propri obblighi proponendo un nuovo conduttore solvibile, che non possa essere ragionevolmente rifiutato e che sia disposto a riprendere il contratto alle medesime condizioni.
La disciplina, nel suo principio, non è un mistero. È semplice, conosciuta e applicata ogni giorno.
Quello che cercavamo di capire era un’altra cosa: se quello specifico stabile, essendo sottoposto alle direttive di fondi immobiliari, prevedesse un iter amministrativo interno particolare. Un formulario preciso? Un canale obbligatorio? Documenti aggiuntivi? Tempi o verifiche stabiliti dal fondo?
Era una domanda professionale, concreta e facilissima da chiarire.
Stavamo facendo il nostro lavoro e cercavamo un dialogo con chi, dall’altra parte, faceva lo stesso mestiere.
O almeno, questo era ciò che pensavamo.
RENDERE MISTERIOSO CIÒ CHE È SEMPLICE NON È COMPETENZA
La sensazione, invece, è stata che i colleghi volessero rendere misterioso qualcosa di estremamente semplice.
Come se conoscere il percorso interno dello stabile fosse un privilegio da custodire. Come se spiegare la procedura significasse perdere autorità. Come se una domanda tecnica fosse un’invasione di campo anziché il tentativo di lavorare bene insieme.
Ma la competenza non consiste nel rendere opaco ciò che si conosce. Consiste nel saperlo spiegare.
Se esiste un iter particolare imposto dal fondo, comunicarlo non indebolisce l’amministrazione: la rende più credibile. Dire quali documenti servono, a chi devono essere inviati e quali verifiche verranno svolte non significa rinunciare al proprio ruolo. Significa evitare errori, accelerare la pratica e tutelare concretamente il proprietario.
Creare complicazioni inutili attorno a un istituto regolamentato in modo chiaro non è rigore. È burocrazia usata come distanza.
QUANDO UN COLLEGA VIENE TRATTATO COME UN AVVERSARIO
Fin dai primi contatti ci siamo trovati davanti a un muro.
Non il muro di un rifiuto motivato. Non il muro di una norma spiegata con chiarezza. Ma quella forma di chiusura fredda che fa percepire ogni domanda come un fastidio e ogni proposta come una minaccia.
Cercavamo di aiutare un inquilino. Cercavamo di comprendere soltanto l’eventuale iter interno richiesto per quello stabile. Cercavamo, soprattutto, di trovare una soluzione pratica che tutelasse tutte le parti.
Eppure ci siamo sentiti trattati non come colleghi, ma come nemici.
Perché?
Noi rappresentavamo l’inquilino. L’amministrazione doveva tutelare il proprietario e rispettare le direttive ricevute. I ruoli erano diversi, certamente. Ma l’obiettivo poteva essere comune: gestire il subentro correttamente, ridurre i tempi, presentare candidature adeguate e non creare un danno a nessuno.
PERCHÉ VEDERSI COME NEMICI QUANDO SI PUÒ LAVORARE COME PROFESSIONISTI?
IL VINCOLO DEL FONDO IMMOBILIARE ANDAVA SPIEGATO. PUNTO.
Solo successivamente è emerso il nodo della vicenda: l’amministrazione doveva sottostare alle direttive di fondi immobiliari e, proprio per questo, era tenuta a seguire un determinato iter interno nell’esame della candidatura.
Una procedura rigida. Dal punto di vista umano, persino aberrante. Ma se era imposta dal fondo, chi doveva applicarla aveva il compito di comunicarla con precisione, non di trasformarla in un enigma.
E allora la domanda diventa inevitabile: perché non comunicarlo subito?
Sarebbe bastata una frase:
“Comprendiamo la situazione. Per questo stabile il fondo prevede uno specifico iter interno. Questi sono i documenti necessari, questo è il canale corretto e questi sono i passaggi da seguire per esaminare la candidatura.”
Fine.
Nessun conflitto. Nessun fraintendimento. Nessuna sensazione di ostilità. Nessuna guerra tra persone che, in realtà, avrebbero dovuto collaborare.
Se sei vincolato dalle direttive di un fondo, spiegale. Se esiste un passaggio interno obbligatorio, indicaci quale documento serve, chi deve inviarlo e in quali tempi. Chiedevamo semplicemente informazioni chiare per seguire correttamente l’iter previsto.
La procedura sarebbe rimasta identica. Ma l’esperienza dell’inquilino e il rapporto tra professionisti sarebbero cambiati completamente.
L’EMPATIA NON VIOLA LE REGOLE. LE RENDE UMANE.
C’è un equivoco che dobbiamo eliminare.
Essere empatici non significa dire sempre sì. Non significa approvare un dossier incompleto, ignorare le direttive del proprietario o aggirare gli obblighi imposti dal fondo.
Empatia significa riuscire a dire NO senza umiliare. Significa spiegare un limite senza trasformarlo in una dimostrazione di potere. Significa riconoscere la difficoltà di chi hai davanti, anche quando non puoi concedergli ciò che chiede.
L’empatia è quel dono quasi magico che permette di prendere una situazione tesa e renderla gestibile.
Non costa nulla. Non richiede autorizzazioni. Non modifica un contratto. Non crea precedenti giuridici.
Richiede soltanto tre cose: ascoltare, spiegare e voler trovare una soluzione pratica dentro i confini possibili.
Eppure, nel nostro settore, sembra talvolta più rara di un attico vista lago al prezzo di un monolocale.
TUTTO POTEVA ESSERE RISOLTO CON UNA TELEFONATA DIVERSA
Immaginiamo per un momento la stessa vicenda gestita con empatia.
Noi chiamiamo e spieghiamo la necessità dell’inquilino. L’amministrazione ascolta e ci comunica subito che, per quello stabile, il fondo richiede uno specifico iter interno. Ci indica esattamente i documenti necessari, i criteri e i tempi. Noi organizziamo il lavoro, informiamo l’inquilino e presentiamo le candidature nel formato richiesto.
Il risultato?
L’iter interno richiesto dal fondo resta identico. Ma tutti sanno cosa devono fare e nessuno perde tempo a combattere contro un muro invisibile.
Ecco il punto: TUTTO POTEVA ESSERE RISOLTO SENZA CAMBIARE UNA SOLA REGOLA.
Bastava cambiare il modo di applicarla.
LA COLLEGIALITÀ NON È UN FAVORE
Essere colleghi non significa proteggersi a vicenda quando si sbaglia. Non significa approvare automaticamente la proposta dell’altro. E non significa rinunciare al proprio ruolo.
La collegialità è qualcosa di più serio: riconoscere la competenza dell’interlocutore, rispondere con rispetto, condividere le informazioni necessarie e provare a costruire una soluzione nell’interesse delle persone rappresentate.
Noi possiamo difendere l’inquilino. L’amministrazione può difendere il proprietario. Ma questo non ci rende nemici.
Al contrario: quando ciascuno svolge bene il proprio ruolo e comunica con trasparenza, l’intero processo diventa più sicuro.
Il vero collega non è quello che ti dice sempre sì. È quello che, quando deve dirti no, ti spiega perché e ti indica la strada possibile.
E L’INTERESSE DEL PROPRIETARIO?
Qui arriviamo al punto che dovrebbe interessare ogni proprietario e ogni fondo immobiliare.
Una gestione rigida, ostile e priva di spirito pratico tutela davvero l’immobile?
Se esistono candidati, se un professionista sta collaborando per ordinare la pratica e se l’inquilino sta cercando di adempiere correttamente ai propri obblighi, alzare un muro rischia di rallentare il processo, aumentare l’incertezza e rendere più difficile una soluzione utile.
La procedura è uno strumento. L’INTERESSE DEL PROPRIETARIO È IL FINE.
Quando lo strumento viene applicato senza comunicazione, senza flessibilità organizzativa e senza ricerca pratica della soluzione, può finire per ostacolare proprio l’interesse che dovrebbe proteggere.
Questo apre una questione anche deontologica, nel senso più concreto del termine: quale servizio stiamo offrendo al proprietario se preferiamo esercitare autorità invece di risolvere il problema? Quale valore aggiunge un atteggiamento che trasforma una collaborazione possibile in uno scontro?
Il proprietario non ha bisogno di guerre inutili. Ha bisogno di un’amministrazione capace di applicare le direttive, proteggere l’immobile e portare le pratiche a una conclusione corretta.
SCERIFFI DI CHE COSA?
Nel settore immobiliare incontriamo talvolta persone che sembrano vivere ogni procedura come un territorio da presidiare e ogni interlocutore come qualcuno da rimettere al proprio posto.
Ma sceriffi di che cosa?
Di una casella non compilata? Di una mail? Di un dossier? Di un regolamento che avrebbe potuto essere spiegato in trenta secondi?
L’autorità non è competenza. La freddezza non è professionalità. Rendere difficile ciò che potrebbe essere semplice non dimostra rigore.
Dimostra soltanto che si è perso di vista il motivo per cui quel lavoro esiste.
Noi non gestiamo pratiche per dimostrare chi comanda. Gestiamo pratiche per aiutare persone, tutelare immobili e trovare soluzioni sostenibili.
SONO QUESTE LE AMMINISTRAZIONI CHE VOGLIAMO IN TICINO?
Vogliamo amministrazioni che rispondono con formule gelide e innalzano barriere? Oppure professionisti capaci di dire:
“Questi sono i limiti. Queste sono le regole. Ora vediamo come possiamo lavorare insieme.”
La qualità di un’amministrazione non si vede quando tutto è facile. Si vede quando una situazione è complessa, quando le esigenze delle parti non coincidono perfettamente e quando serve qualcuno capace di mantenere insieme fermezza e umanità.
È lì che emerge la differenza tra chi esegue una procedura e chi sa davvero amministrare.
UN MODO DI LAVORARE SENZ’ANIMA
Non vogliamo dire di aver incontrato una persona senza anima.
Abbiamo incontrato UN MODO DI LAVORARE SENZ’ANIMA.
Ed è persino più importante dirlo, perché le persone possono cambiare atteggiamento e le organizzazioni possono cambiare cultura.
La mostruosità professionale non sta nell’esistenza di una procedura rigida. Sta nel trasformarla in un muro, nel compiacersi del potere di dire no e nel dimenticare che, dall’altra parte, ci sono esseri umani e colleghi che stanno cercando di fare bene il proprio lavoro.
Questa cultura deve finire.
Deve finire per gli inquilini, che meritano risposte chiare. Deve finire per i colleghi, che meritano un confronto rispettoso. E deve finire per i proprietari, che meritano professionisti orientati ai risultati e non al conflitto.
LA PROMESSA DI TIAFFITTO
Noi non possiamo promettere che ogni subentro verrà accettato. Non possiamo obbligare un proprietario o un fondo ad approvare un candidato. Non possiamo cancellare le procedure.
Possiamo però promettere come lavoreremo.
Ascolteremo la tua situazione. Ti diremo la verità, anche quando non è quella che speravi. Spiegheremo i passaggi. Cercheremo soluzioni pratiche. Tratteremo amministrazioni, proprietari e colleghi con rispetto, anche quando il confronto sarà difficile.
E soprattutto, non ti faremo mai sentire un numero di pratica.
Perché l’empatia non è una debolezza. È una competenza professionale.
La collegialità non è una concessione. È il modo intelligente di lavorare.
E trovare soluzioni non significa aggirare le regole. Significa ricordare perché esistono.
DEVI TROVARE UN SUBENTRANTE? SCRIVICI “SUBENTRO”.
Nel messaggio indicaci NOME, COGNOME, COMUNE, NUMERO DI LOCALI e la data entro la quale vorresti lasciare l’immobile.
Oppure contattaci su WhatsApp al +41 78 404 56 75.
Ti aiuteremo a presentare l’immobile, gestire i candidati e preparare il percorso nel modo più ordinato possibile, mantenendo un dialogo professionale con tutte le parti coinvolte.
Visita www.TiAffitto.ch.
Come sempre, i tuoi agguerriti alleati.
info@tiaffitto.ch | Oggetto: SUBENTRO | WhatsApp +41 78 404 56 75 | www.TiAffitto.ch
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!