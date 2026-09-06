Affittare presto è facile. Affittare bene è un altro lavoro.

A volte funziona. A volte porta cinquanta messaggi in una sera, venti richieste senza informazioni, otto appuntamenti confermati e tre persone che non si presentano. Altre volte porta un inquilino in fretta, ma non quello giusto. E quando la scelta è sbagliata, la velocità con cui hai affittato smette immediatamente di sembrarti un successo.

Perché il vero obiettivo di un proprietario non è semplicemente RIEMPIRE UN APPARTAMENTO.