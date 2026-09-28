Dove mancava qualcosa, Daniele e Verena hanno costruito un’idea
THI LAND non è soltanto un nuovo parco giochi: è la dimostrazione che le idee intelligenti nascono quando qualcuno ascolta davvero i bisogni delle famiglie.
THI LAND non è soltanto un nuovo parco giochi: è la dimostrazione che le idee intelligenti nascono quando qualcuno ascolta davvero i bisogni delle famiglie.
Una necessità concreta, non un’idea calata dall’alto
In Ticino basta una giornata di pioggia per rendersi conto di quanto siano limitate le alternative per le famiglie con bambini.
I programmi saltano. I parchi all’aperto diventano inutilizzabili. Le sale gioco spesso sono affollate, poco curate o prive di spazi davvero confortevoli per chi accompagna.
Il risultato? Genitori alla ricerca di una soluzione, bambini pieni di energia e un territorio che aspettava da tempo un luogo capace di rispondere a entrambe le esigenze.
THI LAND parte da qui: da un problema reale e quotidiano.
Non propone semplicemente qualche gioco al coperto. Propone un’esperienza organizzata, sicura e pensata per le diverse età: percorsi avventura, arrampicata, scivoli, aree sensoriali e una zona baby dedicata ai bambini da 0 a 3 anni.
Il tutto in oltre 350 metri quadrati, con una lounge per i genitori, Wi-Fi, personale dedicato e una gestione a turni che permette di giocare senza trasformare il divertimento in una gara di sopravvivenza.
Questa è la parte intelligente del progetto: non soltanto creare uno spazio, ma progettare il modo in cui quello spazio verrà vissuto.
Quando il business incontra il buon senso
Un’attività funziona quando riesce a trasformare un bisogno in valore.
THI LAND lo fa con una proposta semplice da capire e facile da desiderare: due ore di gioco, ambienti curati, sicurezza, comfort e un’esperienza che può diventare anche una soluzione concreta per compleanni, pomeriggi piovosi e momenti in famiglia.
Non serve inventare un bisogno artificiale. Serve avere l’intelligenza di riconoscere quello che già esiste.
Ed è proprio questo che rende interessante la nuova apertura di Lumino anche dal punto di vista imprenditoriale. In un’epoca in cui molti inseguono modelli già visti, Daniele e Verena hanno scelto una strada diversa: costruire qualcosa di SPECIFICO, in un luogo preciso, per un pubblico preciso.
È una lezione che vale ben oltre il settore dell’intrattenimento.
Prima di investire, bisogna osservare. Prima di costruire, bisogna ascoltare. Prima di comunicare, bisogna capire quale problema si sta davvero risolvendo.
Una nuova destinazione per il Bellinzonese
THI LAND aprirà con una pre-apertura su invito il 24 e 25 ottobre 2026. I turni saranno limitati a un massimo di 30 bambini, con due ore di gioco e un genitore accompagnatore incluso nel biglietto.
L’apertura al pubblico è prevista da sabato 31 ottobre 2026, con il parco operativo sette giorni su sette e una proposta pensata per accompagnare le famiglie durante la settimana, nel fine settimana e anche il sabato sera, con la THI Night.
La posizione al Centro Opti di Lumino, con parcheggio davanti e la presenza di servizi già conosciuti dalle famiglie, rende il progetto ancora più accessibile.
Ma il vero punto di forza non è soltanto dove THI LAND si trova.
È il fatto che arrivi proprio dove serviva.
Complimenti, davvero
A Daniele e Verena Pronzini vanno i nostri complimenti più sinceri per l’inventiva, il coraggio e la capacità di trasformare un’intuizione in un progetto concreto.
Perché dietro ogni nuova attività ci sono investimenti, responsabilità, notti insonni e decisioni che nessuno vede. E dietro un progetto come THI LAND c’è anche una scelta precisa: credere che in Ticino ci sia spazio per idee nuove, curate e capaci di migliorare la vita quotidiana delle persone.
Questa è la mentalità che serve.
Non aprire qualcosa perché “si è sempre fatto così”.
Aprire qualcosa perché MANCA. Perché SERVE. Perché può diventare un punto di riferimento.
THI LAND nasce con questa promessa: trasformare una giornata qualunque in un’avventura, una giornata di pioggia in un’opportunità e il tempo passato insieme in un ricordo bello da portarsi a casa.
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THI LAND è in arrivo a Lumino. E quando un’idea è costruita bene, il territorio se ne accorge.
THI LAND - Centro Opti · Via Mesolcina 17 · 6533 Lumino
www.thiland.ch
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