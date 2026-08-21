Dalle Alpi al design internazionale

La collaborazione non consiste nell’assegnare semplicemente un materiale e attendere una proposta. I designer arrivano in Ticino, visitano la cava, osservano l’estrazione e la lavorazione, parlano con chi conosce la pietra da anni. Questo passaggio è fondamentale: il marmo non è una superficie neutra sulla quale imporre una forma. Ha venature, cristalli, resistenze, trasparenze e variazioni cromatiche che chiedono di essere comprese. È da questa relazione reale che nascono i progetti più interessanti.»