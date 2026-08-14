Barba e sopracciglia: il trapianto non riguarda solo la testa

Il principio di base è identico a quello del trapianto sulla testa: si spostano follicoli resistenti dalla zona donatrice all’area da infoltire. La differenza sta nella precisione richiesta. Barba e sopracciglia hanno peli con angoli di crescita molto inclinati e direzioni specifiche, che vanno riprodotte fedelmente perché il risultato appaia naturale. È un lavoro di estremo dettaglio, in cui l’esperienza di chi opera conta ancora più che altrove.