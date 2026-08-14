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Infoltimento o trapianto

Barba e sopracciglia: il trapianto non riguarda solo la testa

Barba e sopracciglia: il trapianto non riguarda solo la testa
Barba e sopracciglia: il trapianto non riguarda solo la testa
la Clinica del Capello
Barba e sopracciglia: il trapianto non riguarda solo la testa

Quando si pensa al trapianto di capelli si immagina quasi sempre la testa. Ma la stessa tecnica che ridensifica il cuoio capelluto può ridare pienezza anche a barba e sopracciglia, due aree in cui un diradamento o un’assenza incidono molto sull’armonia del viso. È un campo meno conosciuto del trapianto classico, ma con risultati altrettanto naturali e duraturi.

Il trapianto di barba

La barba rada, a chiazze o incompleta è un problema diffuso, spesso vissuto con fastidio quanto la calvizie. Il trapianto di barba preleva i follicoli dalla solita zona donatrice e li innesta seguendo con precisione la direzione di crescita naturale del pelo, così da ottenere una barba folta e dall’aspetto autentico. Può infoltire le zone diradate, ridefinire i contorni o coprire piccole cicatrici, ed è una richiesta in costante crescita tra gli uomini di ogni età.

Il trapianto di sopracciglia

Le sopracciglia rade incorniciano il viso in modo poco armonioso, e le cause possono essere diverse: depilazione eccessiva ripetuta nel tempo, cicatrici, traumi o alcune forme di alopecia. Con il trapianto bastano relativamente pochi follicoli per ottenere un cambiamento sorprendente nell’espressione del volto. È una soluzione richiesta sia dagli uomini sia dalle donne, e proprio per la delicatezza dell’area richiede grande attenzione al disegno e alla simmetria.

Stesso principio, massima precisione

Il principio di base è identico a quello del trapianto sulla testa: si spostano follicoli resistenti dalla zona donatrice all’area da infoltire. La differenza sta nella precisione richiesta. Barba e sopracciglia hanno peli con angoli di crescita molto inclinati e direzioni specifiche, che vanno riprodotte fedelmente perché il risultato appaia naturale. È un lavoro di estremo dettaglio, in cui l’esperienza di chi opera conta ancora più che altrove.

Cosa aspettarsi

Le fasi ricalcano quelle del trapianto classico: dopo l’innesto i peli trapiantati cadono in una fase prevista, per poi ricrescere progressivamente nei mesi successivi fino al risultato definitivo. Da quel momento si tratta di peli propri e permanenti, che vanno regolati e curati come quelli naturali. La naturalezza, anche qui, dipende soprattutto dalla pianificazione iniziale e dalla mano di chi esegue l’intervento.

Alla Clinica del Capello, il Centro Tricologico di Lugano, trovi l’unica realtà in Ticino che dispone di tutte le soluzioni per la caduta dei capelli, e che affronta ogni area, dal cuoio capelluto alla barba alle sopracciglia, con la stessa attenzione al risultato naturale.

Per sapere se barba, sopracciglia o cuoio capelluto possono beneficiare di un trapianto serve una valutazione professionale. La prima consulenza tricologica con Raffaele Grillo è gratuita, dal valore di 250 CHF: prenotala al +41 91 228 08 54 o scrivi a info@laclinicadelcapello.ch.

A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch

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