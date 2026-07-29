A che età conviene fare un trapianto di capelli?

Non esiste, all’opposto, un limite massimo rigido di età per il trapianto. Ciò che conta è lo stato di salute generale e, soprattutto, la qualità e la quantità della zona donatrice disponibile. Spesso, anzi, in età più matura la caduta è ormai stabile da tempo, e questo rappresenta un vantaggio concreto in fase di pianificazione, perché si lavora su un quadro definito. Anche in questo caso, la risposta corretta arriva solo da una valutazione individuale e non da una regola generale.



Capire se è il momento giusto, e quale strada seguire, è esattamente ciò che si stabilisce in fase di diagnosi. Alla Clinica del Capello, il Centro Tricologico di Lugano, trovi l’unica realtà in Ticino che dispone di tutte le soluzioni per la caduta dei capelli, adatte a ogni età e a ogni fase della caduta.

