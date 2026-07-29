A che età conviene fare un trapianto di capelli?
C’è un’età giusta per il trapianto di capelli? È una domanda frequente, e la risposta sorprende molti: non conta tanto l’età anagrafica, quanto la stabilità della caduta. Anzi, uno degli errori più comuni è proprio voler intervenire troppo presto, convinti che prima si agisce meglio è. Nella realtà, molto spesso, è vero il contrario, e capire perché aiuta a non commettere passi falsi difficili da correggere.
Perché operare troppo giovani può essere un rischio
A vent’anni, o poco più, la calvizie è spesso ancora in piena evoluzione e non ha mostrato la sua direzione definitiva. Trapiantare in questa fase significa riempire un’area mentre i capelli nativi attorno continuano a cadere: il risultato, dopo qualche anno, può presentare vuoti e disomogeneità tra i capelli trapiantati, stabili, e quelli originari che si diradano. Questo costringe spesso a nuovi interventi per inseguire la caduta. È per questo che un professionista serio frena l’entusiasmo di chi vorrebbe operarsi troppo presto, spiegando i rischi invece di assecondarli per fare cassa.
Conta la stabilità, non gli anni
Il vero criterio non è una data di nascita, ma la stabilizzazione della caduta. Quando la perdita si è assestata e il quadro è ormai chiaro, il trapianto può dare risultati duraturi e armoniosi, perché si interviene su una situazione prevedibile. Per arrivare a questa valutazione si considerano la progressione nel tempo, la familiarità con la calvizie e lo stato della zona donatrice. Ecco perché due persone della stessa età possono ricevere indicazioni opposte: ciò che conta è il singolo caso, non l’anno sulla carta d’identità.
Per i più giovani: cosa fare nel frattempo?
Chi è ancora troppo giovane per un trapianto non è affatto senza opzioni, e questo è importante dirlo per non scoraggiare nessuno. Una diagnosi precoce permette, quando indicato, di impostare una terapia di mantenimento che rallenta la caduta e protegge i capelli ancora presenti, oppure di ricorrere a una soluzione non chirurgica per avere densità immediata senza compromettere le scelte future. È un modo per gestire il problema subito, con efficacia, senza bruciare le tappe e senza pentimenti.
E in età più avanzata?
Non esiste, all’opposto, un limite massimo rigido di età per il trapianto. Ciò che conta è lo stato di salute generale e, soprattutto, la qualità e la quantità della zona donatrice disponibile. Spesso, anzi, in età più matura la caduta è ormai stabile da tempo, e questo rappresenta un vantaggio concreto in fase di pianificazione, perché si lavora su un quadro definito. Anche in questo caso, la risposta corretta arriva solo da una valutazione individuale e non da una regola generale.
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A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch
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