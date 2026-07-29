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A che età conviene fare un trapianto di capelli?

A che età conviene fare un trapianto di capelli?
la Clinica del Capello
A che età conviene fare un trapianto di capelli?

C’è un’età giusta per il trapianto di capelli? È una domanda frequente, e la risposta sorprende molti: non conta tanto l’età anagrafica, quanto la stabilità della caduta. Anzi, uno degli errori più comuni è proprio voler intervenire troppo presto, convinti che prima si agisce meglio è. Nella realtà, molto spesso, è vero il contrario, e capire perché aiuta a non commettere passi falsi difficili da correggere.

Perché operare troppo giovani può essere un rischio

A vent’anni, o poco più, la calvizie è spesso ancora in piena evoluzione e non ha mostrato la sua direzione definitiva. Trapiantare in questa fase significa riempire un’area mentre i capelli nativi attorno continuano a cadere: il risultato, dopo qualche anno, può presentare vuoti e disomogeneità tra i capelli trapiantati, stabili, e quelli originari che si diradano. Questo costringe spesso a nuovi interventi per inseguire la caduta. È per questo che un professionista serio frena l’entusiasmo di chi vorrebbe operarsi troppo presto, spiegando i rischi invece di assecondarli per fare cassa.

Conta la stabilità, non gli anni

Il vero criterio non è una data di nascita, ma la stabilizzazione della caduta. Quando la perdita si è assestata e il quadro è ormai chiaro, il trapianto può dare risultati duraturi e armoniosi, perché si interviene su una situazione prevedibile. Per arrivare a questa valutazione si considerano la progressione nel tempo, la familiarità con la calvizie e lo stato della zona donatrice. Ecco perché due persone della stessa età possono ricevere indicazioni opposte: ciò che conta è il singolo caso, non l’anno sulla carta d’identità.

Per i più giovani: cosa fare nel frattempo?

Chi è ancora troppo giovane per un trapianto non è affatto senza opzioni, e questo è importante dirlo per non scoraggiare nessuno. Una diagnosi precoce permette, quando indicato, di impostare una terapia di mantenimento che rallenta la caduta e protegge i capelli ancora presenti, oppure di ricorrere a una soluzione non chirurgica per avere densità immediata senza compromettere le scelte future. È un modo per gestire il problema subito, con efficacia, senza bruciare le tappe e senza pentimenti.

E in età più avanzata?

Non esiste, all’opposto, un limite massimo rigido di età per il trapianto. Ciò che conta è lo stato di salute generale e, soprattutto, la qualità e la quantità della zona donatrice disponibile. Spesso, anzi, in età più matura la caduta è ormai stabile da tempo, e questo rappresenta un vantaggio concreto in fase di pianificazione, perché si lavora su un quadro definito. Anche in questo caso, la risposta corretta arriva solo da una valutazione individuale e non da una regola generale.

Capire se è il momento giusto, e quale strada seguire, è esattamente ciò che si stabilisce in fase di diagnosi. Alla Clinica del Capello, il Centro Tricologico di Lugano, trovi l’unica realtà in Ticino che dispone di tutte le soluzioni per la caduta dei capelli, adatte a ogni età e a ogni fase della caduta.

Capire se è il momento giusto per te parte da un esame del cuoio capelluto e dalla valutazione della caduta. Richiedi la tua consulenza tricologica gratuita con Raffaele Grillo, dal valore di 250 CHF, al +41 91 228 08 54 o all’email info@laclinicadelcapello.ch.

A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch

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caduta dei capellidiagnosi tricologicagiovani e trapiantotrapianto di capelli

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