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Sistemi d'infoltimento non chirurgico: come si applicano e ogni quanto si cambiano

Sistemi d'infoltimento non chirurgico: come si applicano e ogni quanto si cambiano
Sistemi d'infoltimento non chirurgico: come si applicano e ogni quanto si cambiano
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Sistemi d'infoltimento non chirurgico: come si applicano e ogni quanto si cambiano

Come si applica, esattamente, un sistema d'infoltimento non chirurgico? E ogni quanto va sostituito? Sono le due domande più concrete di chi valuta questa soluzione e meritano una risposta chiara, senza giri di parole. Capire come funziona nella pratica, passo dopo passo, aiuta a togliere i dubbi e a stabilire con realismo se è la soluzione giusta per sé. Vediamo quindi cosa succede davvero, dall’applicazione fino alla gestione nel tempo.

Come si applica

Tutto parte dalla preparazione dell’area da trattare e dalla scelta del sistema più adatto al caso. Il sistema, composto da capelli veri montati su una base sottilissima e traspirante, viene applicato sul cuoio capelluto e fissato in modo sicuro, quindi integrato con i capelli ancora presenti. I capelli vengono selezionati e rifiniti per colore, lunghezza, densità e direzione di crescita, così da fondersi senza stacchi con la chioma naturale, e anche l’attaccatura viene studiata perché appaia graduale e credibile. È una procedura professionale e del tutto indolore, che si svolge in un’unica seduta e offre un risultato immediatamente visibile, senza alcun decorso post-trattamento.

Quanto è sicuro il fissaggio

È la preoccupazione più comune, ed è del tutto legittima. I moderni sistemi di fissaggio sono affidabili e progettati per affrontare la vita quotidiana: resistono alla doccia, all’attività sportiva e al sudore, senza il timore costante che il sistema possa spostarsi o risultare visibile. Esistono diverse tecniche di fissaggio, scelte in base allo stile di vita, alla quantità di capelli presenti e alle caratteristiche del cuoio capelluto. L'obiettivo è garantire un sistema stabile, confortevole e così naturale da essere dimenticato durante la giornata.

Ogni quanto si rimette a punto

Un sistema d'infoltimento non chirurgico non è una soluzione da applicare e dimenticare: richiede controlli periodici di manutenzione, durante i quali viene ricollocato con precisione, pulito e rifinito. La frequenza degli appuntamenti dipende dal tipo di sistema, dalla tecnica di fissaggio e dalla naturale crescita dei capelli sottostanti, che nel tempo modifica la posizione della base.

Con l'utilizzo prolungato può verificarsi una normale perdita di alcuni capelli del sistema. In questi casi è possibile procedere alla loro reintegrazione oppure, quando necessario, alla sostituzione del sistema. Si tratta di una manutenzione programmata e prevedibile, che fa parte della normale gestione dell'infoltimento.

L'importanza di affidarsi a un centro specializzato

Per ottenere un risultato naturale e soprattutto mantenerlo nel tempo, è fondamentale affidarsi a un centro che si occupi esclusivamente di infoltimento non chirurgico. La qualità del sistema è importante, ma altrettanto lo sono la corretta applicazione, la manutenzione periodica e l'esperienza di chi segue il cliente nel tempo.

Un centro altamente specializzato dispone di competenze specifiche, utilizza adesivi e materiali medicali studiati appositamente per il contatto prolungato con la cute e opera nel rispetto di protocolli professionali che garantiscono sicurezza, comfort e durata del trattamento. Inoltre, è in grado di assistere il cliente anche negli aspetti tecnici e amministrativi legati a questa tipologia di soluzione, compresi gli eventuali riconoscimenti previsti dal sistema sanitario nei casi in cui siano applicabili.

Come in ogni ambito specialistico, affidarsi a professionisti dedicati significa tutelare la propria privacy, ricevere un'assistenza continuativa e preservare nel tempo la qualità, l'estetica e l'affidabilità del sistema d'infoltimento.

La cura di tutti i giorni

Tra un controllo e l’altro la gestione quotidiana è semplice e alla portata di chiunque: il sistema si lava, si pettina e si asciuga come i capelli naturali e permette di realizzare diverse acconciature senza limitazioni. Con una cura regolare mantiene a lungo il suo aspetto pieno e naturale. Superato il breve periodo iniziale di adattamento, entra nella routine quotidiana con la stessa semplicità con cui ci si affida periodicamente al proprio professionista di fiducia.

Protesi capillare, patch cutanea o sistema d'infoltimento non chirurgico?

Chi si informa su questo argomento scopre rapidamente una moltitudine di definizioni: protesi capillare, patch cutanea, sistema d'infoltimento non chirurgico, impianto capillare, e molti altri nomi commerciali. In realtà, nella maggior parte dei casi, si parla della stessa tipologia di soluzione, descritta con terminologie differenti per esigenze di comunicazione o di marketing. Più che il nome utilizzato, ciò che conta davvero è la qualità del sistema, la professionalità del centro che lo applica e il percorso di assistenza e manutenzione che accompagna il cliente nel tempo.

Alla Clinica del Capello trovi l'intera gamma delle soluzioni contro la caduta dei capelli, dai sistemi d'infoltimento non chirurgico fino al trapianto. È l'unica realtà in Ticino a offrire tutte le principali opzioni terapeutiche, permettendo di individuare la soluzione più adatta alle caratteristiche, alle esigenze e allo stile di vita di ogni persona.

Per capire se un sistema d'infoltimento non chirurgico è la scelta giusta per te, tutto parte da un'attenta valutazione del cuoio capelluto e delle cause della caduta dei capelli. Richiedi la tua consulenza tricologica gratuita con Raffaele Grillo, del valore di 250 CHF, chiamando il +41 91 228 08 54 oppure scrivendo a info@laclinicadelcapello.ch.

A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano.

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