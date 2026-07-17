Sistemi d'infoltimento non chirurgico: come si applicano e ogni quanto si cambiano

Tutto parte dalla preparazione dell’area da trattare e dalla scelta del sistema più adatto al caso. Il sistema, composto da capelli veri montati su una base sottilissima e traspirante, viene applicato sul cuoio capelluto e fissato in modo sicuro, quindi integrato con i capelli ancora presenti. I capelli vengono selezionati e rifiniti per colore, lunghezza, densità e direzione di crescita, così da fondersi senza stacchi con la chioma naturale, e anche l’attaccatura viene studiata perché appaia graduale e credibile. È una procedura professionale e del tutto indolore, che si svolge in un’unica seduta e offre un risultato immediatamente visibile, senza alcun decorso post-trattamento.

Quanto è sicuro il fissaggio