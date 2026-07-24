Sudore, mare e piscina: i capelli da infoltimento non chirurgico reggono l’estate?

Il caldo e la sudorazione sono il primo banco di prova, e i sistemi attuali lo superano senza difficoltà. I metodi di fissaggio tengono saldamente anche con il sudore abbondante, mentre la base traspirante lascia respirare il cuoio capelluto e contribuisce al comfort durante le giornate più calde. Si può quindi affrontare l’estate, le passeggiate sotto il sole e l’attività fisica all’aperto senza il timore costante che qualcosa ceda o si sposti, e senza la sensazione di avere qualcosa di pesante in testa.



Mare e piscina

