Sudore, mare e piscina: i capelli da infoltimento non chirurgico reggono l’estate?
Arriva l’estate e, con il caldo, una domanda ricorrente per chi porta o sta valutando un infoltimento: regge? Sudore, bagni in mare, tuffi in piscina e sole intenso sembrano la prova più difficile per un sistema di capelli, e il timore di doversi limitare frena più di una persona. La risposta, con le soluzioni moderne, è rassicurante: l’estate si vive normalmente, senza dover rinunciare al mare, allo sport o alla vita all’aria aperta.
Sudore e caldo
Il caldo e la sudorazione sono il primo banco di prova, e i sistemi attuali lo superano senza difficoltà. I metodi di fissaggio tengono saldamente anche con il sudore abbondante, mentre la base traspirante lascia respirare il cuoio capelluto e contribuisce al comfort durante le giornate più calde. Si può quindi affrontare l’estate, le passeggiate sotto il sole e l’attività fisica all’aperto senza il timore costante che qualcosa ceda o si sposti, e senza la sensazione di avere qualcosa di pesante in testa.
Mare e piscina
Anche l’acqua non è un problema: si può nuotare al mare e in piscina, fare il bagno e tuffarsi come chiunque. L’acqua salata e il cloro si gestiscono con poche accortezze, prima fra tutte un risciacquo con acqua dolce dopo il bagno, esattamente come il buon senso suggerirebbe per qualunque capello esposto a sale e cloro. Il sistema resta saldamente al suo posto e l’aspetto naturale non ne risente, né durante il bagno né una volta asciutto.
Sole e protezione
L’esposizione al sole è del tutto compatibile con un infoltimento, trattandosi di capelli veri. Valgono gli stessi accorgimenti che chiunque adotta per proteggere capelli e cuoio capelluto nelle ore più intense, come una copertura nelle ore di punta. Con una cura minima il colore resta uniforme e naturale per tutta la stagione, senza schiariture indesiderate o effetti che possano tradire il sistema.
Le accortezze pratiche
In sintesi, per vivere l’estate serenamente bastano poche piccole abitudini: risciacquare dopo mare e piscina, asciugare con cura, proteggersi dal sole più forte e mantenere i controlli periodici previsti. Sono esattamente le stesse attenzioni che si dedicano a una chioma naturale di cui si ha cura. Niente di complicato né di limitante, e in cambio un’estate vissuta con la stessa libertà di chiunque altro, dalla spiaggia alla piscina.
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A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch
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