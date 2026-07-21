Cicatrici dopo il trapianto: cosa è cambiato con le tecniche moderne

Tra i timori che frenano chi pensa a un trapianto, la cicatrice è quasi sempre in cima alla lista. È una paura comprensibile, ma in gran parte legata a un’immagine del passato che le tecniche di oggi hanno superato. Con i metodi moderni il tema delle cicatrici si pone in modo molto diverso rispetto a un tempo, ed è giusto sapere come stanno davvero le cose prima di rinunciare a una soluzione per un’idea sbagliata.

