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Infoltimento o trapianto

Quanto è naturale al tatto un impianto di capelli moderno?

Quanto è naturale al tatto un impianto di capelli moderno?
Quanto è naturale al tatto un impianto di capelli moderno?
la Clinica del Capello
Quanto è naturale al tatto un impianto di capelli moderno?

Si parla spesso di quanto un impianto di capelli sia naturale alla vista, ma c’è una prova più severa e meno raccontata: il tatto. La paura di chi valuta un infoltimento è spesso proprio questa, che qualcuno, sfiorando i capelli o appoggiando una mano, percepisca qualcosa di artificiale. È una preoccupazione del tutto legittima, e merita una risposta concreta più che uno slogan rassicurante.

Capelli veri, sensazione vera

Il punto di partenza è semplice: gli impianti moderni sono fatti di capelli veri, non sintetici. Al tatto si comportano esattamente come tali, perché lo sono: scorrono tra le dita, si possono pettinare, accarezzare e portare in qualunque modo. È una differenza sostanziale rispetto ai materiali artificiali di un tempo, che tradivano subito la loro natura al primo contatto. La sensazione, sotto le dita, è quella di una chioma autentica.

La base e la sua leggerezza

Se i capelli sono veri, resta la base che li sostiene. Qui la tecnologia ha fatto passi enormi: le basi attuali sono sottilissime e traspiranti, aderiscono al cuoio capelluto e seguono la forma della testa senza spessori percepibili. Quando il sistema è applicato bene, non si avverte rigidità né il bordo della base: la mano incontra capelli e cuoio capelluto, non un oggetto estraneo. È proprio la qualità dell’applicazione a rendere impercettibile il punto di contatto.

Il contatto nella vita reale

La prova vera è la vita di tutti i giorni: una carezza, un abbraccio, il vento, le mani del parrucchiere. Un sistema ben fatto regge tutte queste situazioni senza svelarsi, e questo restituisce una serenità che va oltre l’aspetto. Sapere di poter essere toccati senza timore è, per molti, ciò che fa davvero la differenza tra nascondersi e tornare a vivere normalmente i rapporti con gli altri.

Da cosa dipende davvero

Come per la naturalezza visiva, anche quella al tatto non è garantita dal solo prodotto. Dipende dalla qualità del sistema, dall’adattamento su misura alla testa della persona e dalla cura con cui viene integrato e mantenuto nel tempo. Due impianti simili possono dare sensazioni molto diverse a seconda di chi li realizza: ecco perché conta affidarsi a un centro specializzato, e non improvvisare.

Alla Clinica del Capello trovi l’intera gamma di soluzioni non chirurgiche, curate nel dettaglio proprio per garantire naturalezza alla vista e al tatto, ed è l’unica realtà in Ticino a coprire anche il trapianto.

Il modo migliore per toccare con mano la naturalezza di un impianto è partire da un esame del cuoio capelluto e dalle cause della caduta. Richiedi la tua consulenza tricologica gratuita con Raffaele Grillo, dal valore di 250 CHF, chiamaci al +41 91 228 08 54 o scrivici a info@laclinicadelcapello.ch.

A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch

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