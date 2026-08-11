Quanto è naturale al tatto un impianto di capelli moderno?

Se i capelli sono veri, resta la base che li sostiene. Qui la tecnologia ha fatto passi enormi: le basi attuali sono sottilissime e traspiranti, aderiscono al cuoio capelluto e seguono la forma della testa senza spessori percepibili. Quando il sistema è applicato bene, non si avverte rigidità né il bordo della base: la mano incontra capelli e cuoio capelluto, non un oggetto estraneo. È proprio la qualità dell’applicazione a rendere impercettibile il punto di contatto.

