Infoltimento capelli per donne: una risposta “discreta” al diradamento femminile
Per una donna, il diradamento dei capelli è spesso una ferita silenziosa. Se ne parla poco, lo si nasconde con acconciature e piccoli accorgimenti, e si convive a lungo con un disagio che incide sull’immagine di sé e sulla sicurezza. Eppure una risposta discreta ed efficace esiste, e non passa necessariamente dalla chirurgia: l’infoltimento non chirurgico è oggi una delle soluzioni più adatte proprio alla caduta femminile.
Perché la caduta di capelli femminile è diversa
Nelle donne la perdita di capelli si presenta in genere come un diradamento diffuso sulla parte alta della testa, con l’attaccatura frontale spesso conservata, ben lontano dalle classiche stempiature maschili. Le cause possono essere molteplici: squilibri ormonali, gravidanza, menopausa, carenze o stress. Questa diffusione su tutta l’area, unita al fatto che spesso anche la zona donatrice è coinvolta, rende il trapianto non sempre indicato e apre la strada ad altre soluzioni.
Perché l’infoltimento è spesso la risposta migliore
Proprio dove il trapianto fatica, l’infoltimento non chirurgico dà il meglio di sé. Restituisce densità in modo immediato su tutta l’area diradata, senza intervento e senza attese, utilizzando capelli veri che si integrano con quelli esistenti. Per molte donne rappresenta la risposta più efficace, perché agisce esattamente sul tipo di diradamento, diffuso e uniforme, che caratterizza la caduta femminile. È una soluzione che si vede subito allo specchio, e questo, sul piano psicologico, fa una grande differenza.
Discrezione e naturalezza
La discrezione è ciò che le donne cercano più di tutto, ed è anche il punto di forza di queste soluzioni. I sistemi vengono realizzati su misura, con capelli veri scelti per colore, lunghezza e direzione, così da risultare invisibili a chi guarda e perfino a chi conosce bene la persona. Si vive normalmente, ci si pettina e ci si lava i capelli senza pensieri, e ciò che ritorna, oltre alla densità, è soprattutto la sicurezza di mostrarsi senza imbarazzo.
Una soluzione che si adatta nel tempo
Un altro vantaggio è la flessibilità: l’infoltimento può accompagnare le diverse fasi della caduta, adattandosi nel tempo all’evoluzione dei capelli e ai cambiamenti di gusto o di stile. Con i controlli periodici previsti, il sistema resta sempre perfettamente integrato e curato. Non è una scelta definitiva e irreversibile, ma una soluzione che cresce con la persona, lasciando aperta ogni possibilità futura.
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Alla Clinica del Capello trovi tutte le soluzioni non chirurgiche per la caduta dei capelli, pensate anche per il diradamento femminile, ed è l’unica realtà in Ticino a coprire l’intera gamma, trapianto compreso: la soluzione viene scelta sul caso, mai imposta.
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A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch
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