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Infoltimento o trapianto

5 falsi miti da sfatare sul trapianto di capelli

5 falsi miti da sfatare sul trapianto di capelli
la Clinica del Capello
5 falsi miti da sfatare sul trapianto di capelli

Pochi argomenti sono circondati da tanti luoghi comuni come il trapianto di capelli. Tra racconti di amici, immagini del passato e promesse esagerate, è facile farsi un’idea distorta, in un senso o nell’altro. Sfatare i cinque miti più diffusi aiuta ad avvicinarsi all’argomento con realismo, senza paure inutili ma anche senza false illusioni.

1. «Si vede sempre che è un trapianto»

È il timore numero uno, alimentato dai risultati artificiali di vecchi interventi, con i famigerati ciuffi a effetto bambola. Con le tecniche moderne, che lavorano follicolo per follicolo rispettando angolo e direzione naturali, un trapianto ben eseguito è semplicemente invisibile. Quando si vede, non è colpa della tecnica ma di chi l’ha applicata male: l’esecuzione, qui, è tutto.

2. «I capelli trapiantati prima o poi ricadono»

Falso. I capelli trapiantati provengono dalla zona donatrice della nuca, geneticamente resistente alla calvizie, e mantengono questa resistenza anche nella nuova posizione: sono permanenti. Ciò che può continuare a cadere sono i capelli nativi attorno agli innesti, ed è proprio per questo che una buona pianificazione, e talvolta una terapia di mantenimento, sono parte del percorso.

3. «Il risultato si vede subito»

Magari fosse così. In realtà nelle prime settimane i capelli trapiantati cadono, in una fase prevista chiamata shock loss, e la ricrescita vera comincia solo dopo tre o quattro mesi. Il risultato pieno arriva tra i dodici e i diciotto mesi. Chi promette una chioma immediata non sta dicendo la verità.

4. «Lascia una grande cicatrice»

Questo era vero con la vecchia tecnica a striscia, la FUT, che lasciava un segno lineare sulla nuca. Le tecniche attuali, FUE e DHI, estraggono i follicoli uno a uno e lasciano solo micro-segni puntiformi, invisibili a guarigione avvenuta, che permettono di portare anche i capelli corti.

5. «Va bene per tutti, e prima si fa meglio è»

È forse il mito più pericoloso. Il trapianto richiede una zona donatrice sufficiente e una caduta ormai stabilizzata: intervenire troppo presto, su una calvizie ancora in evoluzione, è controproducente e porta a risultati disomogenei. Non tutti sono buoni candidati, e un professionista serio non lo nasconde.

Alla Clinica del Capello, il Centro Tricologico di Lugano, trovi l’unica realtà in Ticino che dispone di tutte le soluzioni per la caduta dei capelli, e che valuta ogni caso con franchezza, al di là dei luoghi comuni.

Al di là dei luoghi comuni, la risposta giusta per te arriva solo da un esame del cuoio capelluto. Fissa la tua consulenza tricologica gratuita con Raffaele Grillo, dal valore di 250 CHF: telefono +41 91 228 08 54, email info@laclinicadelcapello.ch.

A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch

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