5 falsi miti da sfatare sul trapianto di capelli
Pochi argomenti sono circondati da tanti luoghi comuni come il trapianto di capelli. Tra racconti di amici, immagini del passato e promesse esagerate, è facile farsi un’idea distorta, in un senso o nell’altro. Sfatare i cinque miti più diffusi aiuta ad avvicinarsi all’argomento con realismo, senza paure inutili ma anche senza false illusioni.
1. «Si vede sempre che è un trapianto»
È il timore numero uno, alimentato dai risultati artificiali di vecchi interventi, con i famigerati ciuffi a effetto bambola. Con le tecniche moderne, che lavorano follicolo per follicolo rispettando angolo e direzione naturali, un trapianto ben eseguito è semplicemente invisibile. Quando si vede, non è colpa della tecnica ma di chi l’ha applicata male: l’esecuzione, qui, è tutto.
2. «I capelli trapiantati prima o poi ricadono»
Falso. I capelli trapiantati provengono dalla zona donatrice della nuca, geneticamente resistente alla calvizie, e mantengono questa resistenza anche nella nuova posizione: sono permanenti. Ciò che può continuare a cadere sono i capelli nativi attorno agli innesti, ed è proprio per questo che una buona pianificazione, e talvolta una terapia di mantenimento, sono parte del percorso.
3. «Il risultato si vede subito»
Magari fosse così. In realtà nelle prime settimane i capelli trapiantati cadono, in una fase prevista chiamata shock loss, e la ricrescita vera comincia solo dopo tre o quattro mesi. Il risultato pieno arriva tra i dodici e i diciotto mesi. Chi promette una chioma immediata non sta dicendo la verità.
4. «Lascia una grande cicatrice»
Questo era vero con la vecchia tecnica a striscia, la FUT, che lasciava un segno lineare sulla nuca. Le tecniche attuali, FUE e DHI, estraggono i follicoli uno a uno e lasciano solo micro-segni puntiformi, invisibili a guarigione avvenuta, che permettono di portare anche i capelli corti.
5. «Va bene per tutti, e prima si fa meglio è»
È forse il mito più pericoloso. Il trapianto richiede una zona donatrice sufficiente e una caduta ormai stabilizzata: intervenire troppo presto, su una calvizie ancora in evoluzione, è controproducente e porta a risultati disomogenei. Non tutti sono buoni candidati, e un professionista serio non lo nasconde.
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A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch
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