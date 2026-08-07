5 falsi miti da sfatare sul trapianto di capelli

Falso. I capelli trapiantati provengono dalla zona donatrice della nuca, geneticamente resistente alla calvizie, e mantengono questa resistenza anche nella nuova posizione: sono permanenti. Ciò che può continuare a cadere sono i capelli nativi attorno agli innesti, ed è proprio per questo che una buona pianificazione, e talvolta una terapia di mantenimento, sono parte del percorso.

