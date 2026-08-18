CALANCA (GR)
Si cerca Nathan
Il cane, un meticcio color marrone, è scomparso in val Calanca.
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Fonte Red
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Si cerca Nathan
Il cane, un meticcio color marrone, è scomparso in val Calanca.
Si cerca Nathan
Il cane, un meticcio color marrone, è scomparso in val Calanca.
CALANCA - Nathan si è smarrito domenica 16 agosto in Val Calanca, nella zona di Cauco (GR). È un meticcio maschio di taglia media color marrone.
È un cane molto anziano e diffidente, che non si lascia avvicinare. La raccomandazione è quella di non cercare di prenderlo né di rincorrerlo.
Per avvistamenti: 079 734 11 21.
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