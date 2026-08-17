Cerca e trova immobili
Segnalaci
Infoltimento o trapianto

Infoltimento di capelli non chirurgico in Ticino: come scegliere il centro tricologico giusto

Infoltimento di capelli non chirurgico in Ticino: come scegliere il centro tricologico giusto
Infoltimento di capelli non chirurgico in Ticino: come scegliere il centro tricologico giusto
la Clinica del Capello
Infoltimento di capelli non chirurgico in Ticino: come scegliere il centro tricologico giusto

Cercare in Ticino una soluzione non chirurgica per la caduta dei capelli può disorientare: tra centri estetici, parrucchieri specializzati e cliniche, capire a chi rivolgersi non è immediato. Eppure la scelta del centro fa la differenza tra un risultato naturale e duraturo e una delusione costosa. Vale quindi la pena sapere a cosa guardare prima di affidarsi a qualcuno.

Prima la diagnosi, poi la soluzione

Il primo segnale di serietà è il metodo: un centro affidabile parte da un esame del cuoio capelluto e dalle cause della caduta, non dalla vendita di un prodotto. Capire perché i capelli cadono è la condizione per scegliere la soluzione giusta, e a volte anche per rallentare la caduta stessa. Diffidare di chi propone un sistema prima ancora di aver guardato la situazione è una buona regola di partenza.

Capelli veri e lavoro su misura

Il secondo aspetto da verificare riguarda la qualità di ciò che viene proposto: capelli veri, sistemi realizzati su misura e curati nell’integrazione con la chioma esistente, non soluzioni standard uguali per tutti. È proprio la personalizzazione, unita alla qualità dei materiali, a determinare quanto il risultato sarà naturale e discreto. Un buon centro mostra esempi concreti e spiega con chiarezza cosa applicherà e perché.

Meglio tutte le soluzioni sotto lo stesso tetto

Un terzo criterio, spesso decisivo, è la gamma offerta. Un centro che dispone sia delle soluzioni non chirurgiche sia del trapianto può consigliare in modo davvero obiettivo, perché non è costretto a indirizzare ogni persona verso l’unica cosa che sa fare. In Ticino questa completezza non è scontata: la Clinica del Capello, a Lugano, è l’unica realtà a coprire l’intera gamma contro la caduta dei capelli, e questo permette un consiglio libero da condizionamenti.

Assistenza e continuità nel tempo

Infine conta il dopo. Un infoltimento richiede controlli periodici di manutenzione, e poter contare su un punto di riferimento vicino, sul territorio, rende tutto più semplice. La continuità del rapporto con lo stesso professionista garantisce che il sistema resti sempre curato e integrato, e che ogni eventuale aggiustamento avvenga in mani che già conoscono il tuo caso.

Per questi motivi, alla Clinica del Capello trovi tutte le soluzioni non chirurgiche per la caduta dei capelli, a Lugano, con assistenza continua nel tempo e l’intera gamma di opzioni a disposizione.

Il primo passo, qui in Ticino, è sempre lo stesso: un esame del cuoio capelluto che chiarisce le cause e le soluzioni. Fissa la tua consulenza tricologica gratuita con Raffaele Grillo, dal valore di 250 CHF: telefono +41 91 228 08 54, email info@laclinicadelcapello.ch.

A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
caduta capelliclinica del capellodiagnosi tricologicainfoltimento capellisoluzioni non chirurgiche

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni
LIVE
LUGANO
2 gior

Ritrovato senza vita Rufus, il cane scomparso da oltre 10 giorni

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»
LIVE
CONFINE
3 gior
85

«Ho rischiato la vita per salvare quel bambino. Ora non posso lavorare»

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani
LIVE
CANTONE
16 ore
21
70

Raffiche di vento: cade un albero a Lugano, paura al Parco Ciani

«Fumo dalla griglia e canicola: siamo al burnout». Ma la svolta è vicina
LIVE
GIUBIASCO
2 gior
23
82

«Fumo dalla griglia e canicola: siamo al burnout». Ma la svolta è vicina

La canicola non vuole andarsene. Ma arrivano anche i temporali
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
2 gior
23
135

La canicola non vuole andarsene. Ma arrivano anche i temporali

Bambino rischia di annegare al Lido di Locarno, provvidenziali i primi soccorsi
LIVE
LOCARNO
2 gior
22
64

Bambino rischia di annegare al Lido di Locarno, provvidenziali i primi soccorsi

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne
LIVE
LUGANO
23 ore
160
118

Accoltellamento a Molino Nuovo, fermato un 20enne

Cade e batte la testa, ora la sua vita è in pericolo
LIVE
LUGANESE
2 gior

Cade e batte la testa, ora la sua vita è in pericolo

Divorzio al veleno al camping Riarena
LIVE
CUGNASCO
14 ore
11
47

Divorzio al veleno al camping Riarena

Bimbo rischia di annegare: «A portarlo in superficie è stata una 14enne»
LIVE
LOCARNO
1 gior
56
187

Bimbo rischia di annegare: «A portarlo in superficie è stata una 14enne»

Sirica vende la sua Z900
LIVE
CANTONE
2 gior
101
279

Sirica vende la sua Z900

Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero
LIVE
GRIGIONI
1 gior

Tragedia in Engadina: carrozza di turisti si schianta contro un albero

«Non sei sbagliata, vai bene così come sei»
LIVE
LOCARNO
2 gior
9
44

«Non sei sbagliata, vai bene così come sei»

Sul monte devastato dalle fiamme, per un selfie
LIVE
CONFINE
1 gior
27
110

Sul monte devastato dalle fiamme, per un selfie

Accoltellamento nella notte a Molino Nuovo, un ferito
LIVE
LUGANO
1 gior
41
88

Accoltellamento nella notte a Molino Nuovo, un ferito

«Come una guerra»
LIVE
CONFINE
2 gior
17
28

«Come una guerra»

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri
LIVE
VAUD
3 gior
4

Morte brutale per un cane dopo un bagno nel lago: si sospettano i cianobatteri

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna
LIVE
GRIGIONI
23 ore
21
48

Incidente in Val Roseg, la vittima è una donna

Incidente tremendo, muore in corsa il 19enne Tarling
LIVE
CICLISMO
2 gior
3

Incidente tremendo, muore in corsa il 19enne Tarling

«No alla partita della vergogna»
LIVE
LUGANO
1 gior
207
339

«No alla partita della vergogna»

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone
LIVE
CANTONE
19 ore
5
48

Fumo sopra i boschi ticinesi, elicotteri in azione a Olivone

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni
LIVE
STATI UNITI
4 ore

È morta l'attrice Hayden Panettiere, aveva 36 anni

Milionario e campione del mondo, ma vola con Ryanair
LIVE
MADRID
2 gior
8
74

Milionario e campione del mondo, ma vola con Ryanair

«Qualcuno ha visto l'auto che mi ha tagliato la strada?»
LIVE
SANT'ANTONINO
2 gior
51
49

«Qualcuno ha visto l'auto che mi ha tagliato la strada?»

Non c'è pace per Carlos Alcaraz
LIVE
TENNIS
1 gior
12
17

Non c'è pace per Carlos Alcaraz

Fattoria degli orrori, parte la denuncia contro il veterinario cantonale
LIVE
SOLETTA
2 gior
7
72

Fattoria degli orrori, parte la denuncia contro il veterinario cantonale

Un Pardo a Monica Bellucci e uno che parla ticinese
LIVE
LOCARNO
1 gior
4
27

Un Pardo a Monica Bellucci e uno che parla ticinese

Ognuno ha i suoi gusti…ma loro piacciono a tutti i ticinesi
LIVE
CANTONE
1 gior

Ognuno ha i suoi gusti…ma loro piacciono a tutti i ticinesi

Sviene, viene operata al cervello ma non ce la fa: addio alla 18enne stellina
LIVE
GOLF
2 gior

Sviene, viene operata al cervello ma non ce la fa: addio alla 18enne stellina

«Da quanto tempo ha 17 anni?»
LIVE
SUPERCOPPA UEFA
2 gior
7
22

«Da quanto tempo ha 17 anni?»

Como, non è finita
LIVE
CONFINE
2 gior
26

Como, non è finita

Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione
LIVE
BIASCA / RIVIERA
22 ore
5
15

Due incendi in simultanea sotto la linea dell'alta tensione

Il visitatore delle auto colpisce ancora: nuovo episodio notturno a Vacallo
LIVE
VACALLO
2 gior
36
59

Il visitatore delle auto colpisce ancora: nuovo episodio notturno a Vacallo

Due gravi incidenti nel giro di un'ora sull'A2: un morto e otto feriti
LIVE
URI
3 gior

Due gravi incidenti nel giro di un'ora sull'A2: un morto e otto feriti

Perde il controllo sull'A2 e il rimorchio si rovescia
LIVE
GIORNICO
23 ore
21
19

Perde il controllo sull'A2 e il rimorchio si rovescia

Dov’è finito Rufus? Undici giorni di ricerche e un racconto che non convince
LIVE
MASSAGNO
3 gior

Dov’è finito Rufus? Undici giorni di ricerche e un racconto che non convince

Cerca di evitare una multa con 20 franchi. Condannato per tentata corruzione
LIVE
SVIZZERA
1 gior
11
61

Cerca di evitare una multa con 20 franchi. Condannato per tentata corruzione

L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media
LIVE
CANTONE
1 gior
26
108

L'estate 2026? Da record, ma un giorno la ricorderemo come più fresca della media

47 milioni di franchi, 11'500 metri quadri e 106 dipendenti per il nuovo CFA
LIVE
SVIZZERA
1 gior
16
95

47 milioni di franchi, 11'500 metri quadri e 106 dipendenti per il nuovo CFA

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più
LIVE
SVIZZERA
12 ore
21
63

Salari in aumento nel 2027: ecco quanto potremmo guadagnare in più

Carrozza contro un albero in Val Roseg: un morto e dodici feriti
LIVE
GRIGIONI
1 gior
15
24

Carrozza contro un albero in Val Roseg: un morto e dodici feriti

Fuoriuscita di vapori da una piscina privata
LIVE
MASSAGNO
1 gior
16

Fuoriuscita di vapori da una piscina privata

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»
LIVE
SVIZZERA
11 ore
20
168

Burro svizzero venduto all'estero a prezzi stracciati: «Persi 27 milioni»

I radar non vanno in vacanza
LIVE
CANTONE
2 gior
1
26

I radar non vanno in vacanza

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa
LIVE
TENNIS
16 ore
5
18

Malore, vomito e dubbi sul futuro: Djokovic preoccupa

Problema tecnico a bordo, volo Swiss per Zurigo dirottato su Boston
LIVE
SVIZZERA / STATI UNITI
1 gior
9
14

Problema tecnico a bordo, volo Swiss per Zurigo dirottato su Boston

TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social
LIVE
FRIBURGO
17 ore
9
107

TikToker nei guai: MickelTV condannato per le sue bravate social

Si preparava a un primo d'agosto atomico, ora è indagato e rischia anche 3 anni di carcere
LIVE
SVIZZERA
2 gior
11
47

Si preparava a un primo d'agosto atomico, ora è indagato e rischia anche 3 anni di carcere

Al fiume per rischiare di morire
LIVE
CANTONE
4 ore
2
11

Al fiume per rischiare di morire

ULTIME NOTIZIE INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
Barba e sopracciglia: il trapianto non riguarda solo la testa
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
3 gior

Barba e sopracciglia: il trapianto non riguarda solo la testa

Quanto è naturale al tatto un impianto di capelli moderno?
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
6 gior

Quanto è naturale al tatto un impianto di capelli moderno?

5 falsi miti da sfatare sul trapianto di capelli
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
1 sett

5 falsi miti da sfatare sul trapianto di capelli

Infoltimento capelli per donne: una risposta “discreta” al diradamento femminile
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
2 sett

Infoltimento capelli per donne: una risposta “discreta” al diradamento femminile

A che età conviene fare un trapianto di capelli?
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
2 sett

A che età conviene fare un trapianto di capelli?

Sudore, mare e piscina: i capelli da infoltimento non chirurgico reggono l’estate?
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
3 sett

Sudore, mare e piscina: i capelli da infoltimento non chirurgico reggono l’estate?

Cicatrici dopo il trapianto: cosa è cambiato con le tecniche moderne
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
3 sett

Cicatrici dopo il trapianto: cosa è cambiato con le tecniche moderne

Sistemi d'infoltimento non chirurgico: come si applicano e ogni quanto si cambiano
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
1 mese

Sistemi d'infoltimento non chirurgico: come si applicano e ogni quanto si cambiano

I tempi della ricrescita dopo un trapianto di capelli, mese per mese
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
1 mese

I tempi della ricrescita dopo un trapianto di capelli, mese per mese

Infoltimento o trapianto? Quando la via non chirurgica è la scelta migliore
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
1 mese

Infoltimento o trapianto? Quando la via non chirurgica è la scelta migliore

Trapianto di capelli per le donne: si può fare!
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
1 mese

Trapianto di capelli per le donne: si può fare!

Vivere con una protesi di capelli: sport, doccia, quotidianità
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
1 mese

Vivere con una protesi di capelli: sport, doccia, quotidianità

La zona donatrice: perché i capelli dietro non cadono mai
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
1 mese

La zona donatrice: perché i capelli dietro non cadono mai

Quanto è davvero invisibile un infoltimento di capelli non chirurgico?
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
1 mese

Quanto è davvero invisibile un infoltimento di capelli non chirurgico?

Trapianto di capelli: cosa succede prima, durante e dopo l’intervento
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
1 mese

Trapianto di capelli: cosa succede prima, durante e dopo l’intervento

Protesi di capelli: addio al «parrucchino» di una volta
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
1 mese

Protesi di capelli: addio al «parrucchino» di una volta

La verità su quanto durano i capelli trapiantati
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
2 mesi

La verità su quanto durano i capelli trapiantati

Patch cutanea: capelli veri senza lunghe attese e senza intervento
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
2 mesi

Patch cutanea: capelli veri senza lunghe attese e senza intervento

FUE, FUT o DHI: quale tecnica di trapianto scegliere (e perché vince la DHI)
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
2 mesi

FUE, FUT o DHI: quale tecnica di trapianto scegliere (e perché vince la DHI)

Infoltimento non chirurgico: la soluzione per chi non vuole operarsi
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
2 mesi

Infoltimento non chirurgico: la soluzione per chi non vuole operarsi