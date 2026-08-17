Un terzo criterio, spesso decisivo, è la gamma offerta. Un centro che dispone sia delle soluzioni non chirurgiche sia del trapianto può consigliare in modo davvero obiettivo, perché non è costretto a indirizzare ogni persona verso l’unica cosa che sa fare. In Ticino questa completezza non è scontata: la Clinica del Capello, a Lugano, è l’unica realtà a coprire l’intera gamma contro la caduta dei capelli, e questo permette un consiglio libero da condizionamenti.

