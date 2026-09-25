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Protesi di capelli su misura: come nasce, passo per passo

Protesi di capelli su misura: come nasce, passo per passo
la Clinica del Capello
Protesi di capelli su misura: come nasce, passo per passo

Cosa succede tra il momento in cui si decide per una protesi e il giorno in cui si esce con una chioma piena? Molti immaginano un prodotto pronto da applicare, ma una protesi di capelli di qualità è tutt’altro: è un pezzo realizzato su misura, che nasce da un percorso preciso. Conoscere le tappe aiuta a capire perché il risultato può essere così naturale. Dietro un buon esito, in fondo, c’è più artigianato di quanto si immagini.

1. L’analisi e le misure

Tutto comincia da un’analisi del cuoio capelluto e da una rilevazione accurata dell’area da coprire. Si prende la forma esatta della zona, si valuta la densità dei capelli residui e si definisce dove e come la protesi dovrà integrarsi. È la fase che determina la precisione del risultato: una base che non aderisce perfettamente alla forma della testa non potrà mai risultare invisibile.

2. La scelta dei capelli e del colore

Si passa poi alla selezione dei capelli veri e all’abbinamento cromatico. Colore, riflessi, lunghezza, tipo di capello, liscio o mosso, e persino la percentuale di grigi vengono scelti per corrispondere fedelmente alla chioma naturale della persona. Anche la direzione di crescita e la densità vengono definite in questa fase, così che il sistema continui visivamente i capelli esistenti senza stacchi.

3. La realizzazione della base

Sulla base delle misure e delle scelte estetiche viene realizzata la struttura che sosterrà i capelli, costruita per adattarsi alla forma specifica della testa. È il cuore tecnico della protesi: da qui dipendono comfort, traspirabilità e naturalezza dell’attaccatura. Un lavoro su misura richiede tempo, ed è proprio questo tempo a distinguere un risultato personalizzato da un prodotto standard. È una fase invisibile al cliente, ma è quella che determina gran parte della riuscita finale.

4. Applicazione e rifinitura

Una volta pronta, la protesi viene applicata, fissata e rifinita direttamente sulla persona: si adattano attaccatura, lunghezza e stile perché il risultato si fonda con il resto. È in questo momento che la chioma prende la sua forma definitiva. Da lì in avanti restano solo i controlli periodici di manutenzione, per mantenerla sempre perfetta nel tempo. Da quel giorno la protesi smette di essere un oggetto e diventa semplicemente la propria chioma.

Alla Clinica del Capello trovi l’intera gamma di soluzioni non chirurgiche, con protesi realizzate su misura, ed è l’unica realtà in Ticino a coprire tutte le strade contro la caduta dei capelli, trapianto compreso.

Ogni percorso comincia dalla valutazione del tuo caso, a partire da un esame del cuoio capelluto. Richiedi la tua consulenza tricologica gratuita con Raffaele Grillo, dal valore di 250 CHF, chiamaci al +41 91 228 08 54 o scrivici a info@laclinicadelcapello.ch.

A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch

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