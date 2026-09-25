Protesi di capelli su misura: come nasce, passo per passo

Sulla base delle misure e delle scelte estetiche viene realizzata la struttura che sosterrà i capelli, costruita per adattarsi alla forma specifica della testa. È il cuore tecnico della protesi: da qui dipendono comfort, traspirabilità e naturalezza dell’attaccatura. Un lavoro su misura richiede tempo, ed è proprio questo tempo a distinguere un risultato personalizzato da un prodotto standard. È una fase invisibile al cliente, ma è quella che determina gran parte della riuscita finale.

