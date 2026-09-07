Caduta dei capelli: i primi segnali da non ignorare
Più capelli del solito sul cuscino, nella spazzola o nello scarico della doccia: sono spesso i primi campanelli d’allarme, quelli che si tende a rimandare sperando che passino da soli. Riconoscere per tempo i segnali della caduta fa una grande differenza, perché prima si interviene, più opzioni restano a disposizione. Ecco a cosa prestare attenzione.
Perdere capelli non è sempre un problema
Prima di allarmarsi, un chiarimento utile: perdere una certa quantità di capelli ogni giorno è del tutto normale. Fa parte del naturale ricambio, in cui i capelli vecchi cadono per lasciare spazio a quelli nuovi. Il problema non è quindi la caduta in sé, ma un suo aumento evidente e prolungato, oppure la sensazione che i capelli che ricrescono siano meno e più deboli di prima. Come riferimento, perderne diverse decine al giorno rientra nella norma: a contare è soprattutto la tendenza nel tempo, non il singolo giorno.
I segnali da non sottovalutare
Alcuni segni meritano attenzione: un aumento marcato e persistente della caduta oltre le settimane, una riga che appare via via più larga, stempiature o zone della testa in cui il cuoio capelluto comincia a intravedersi. Anche capelli che diventano progressivamente più sottili, fragili e privi di volume sono un indizio da non ignorare. Sono cambiamenti graduali, ed è proprio questa lentezza a farli spesso sottovalutare finché non diventano evidenti. Un confronto con vecchie fotografie, a distanza di un paio d’anni, è spesso il modo più immediato per accorgersene.
Perché intervenire presto conta
Il motivo per non rimandare è semplice: nelle fasi iniziali si può spesso rallentare la caduta e proteggere i capelli ancora presenti, che sono la risorsa più preziosa. Con il passare del tempo, invece, i follicoli indeboliti si spengono e le possibilità di intervento si riducono. Agire quando i primi segnali compaiono significa avere davanti a sé un ventaglio di soluzioni molto più ampio. Rimandare, al contrario, riduce sia i risultati ottenibili sia il numero di strade percorribili.
Il primo passo: capire la causa
Non tutte le cadute sono uguali, e a segnali simili possono corrispondere cause molto diverse: predisposizione genetica, fattori ormonali, stress, carenze o momenti particolari della vita. Per questo il passo decisivo non è affidarsi al primo rimedio pubblicizzato, ma capire da cosa dipende la caduta con una valutazione professionale. Solo così si può scegliere la risposta davvero adatta.
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A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch
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