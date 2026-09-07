Caduta dei capelli: i primi segnali da non ignorare

Prima di allarmarsi, un chiarimento utile: perdere una certa quantità di capelli ogni giorno è del tutto normale. Fa parte del naturale ricambio, in cui i capelli vecchi cadono per lasciare spazio a quelli nuovi. Il problema non è quindi la caduta in sé, ma un suo aumento evidente e prolungato, oppure la sensazione che i capelli che ricrescono siano meno e più deboli di prima. Come riferimento, perderne diverse decine al giorno rientra nella norma: a contare è soprattutto la tendenza nel tempo, non il singolo giorno.

I segnali da non sottovalutare