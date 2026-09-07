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Caduta dei capelli: i primi segnali da non ignorare

Caduta dei capelli: i primi segnali da non ignorare
la Clinica del Capello
Caduta dei capelli: i primi segnali da non ignorare

Più capelli del solito sul cuscino, nella spazzola o nello scarico della doccia: sono spesso i primi campanelli d’allarme, quelli che si tende a rimandare sperando che passino da soli. Riconoscere per tempo i segnali della caduta fa una grande differenza, perché prima si interviene, più opzioni restano a disposizione. Ecco a cosa prestare attenzione.

Perdere capelli non è sempre un problema

Prima di allarmarsi, un chiarimento utile: perdere una certa quantità di capelli ogni giorno è del tutto normale. Fa parte del naturale ricambio, in cui i capelli vecchi cadono per lasciare spazio a quelli nuovi. Il problema non è quindi la caduta in sé, ma un suo aumento evidente e prolungato, oppure la sensazione che i capelli che ricrescono siano meno e più deboli di prima. Come riferimento, perderne diverse decine al giorno rientra nella norma: a contare è soprattutto la tendenza nel tempo, non il singolo giorno.

I segnali da non sottovalutare

Alcuni segni meritano attenzione: un aumento marcato e persistente della caduta oltre le settimane, una riga che appare via via più larga, stempiature o zone della testa in cui il cuoio capelluto comincia a intravedersi. Anche capelli che diventano progressivamente più sottili, fragili e privi di volume sono un indizio da non ignorare. Sono cambiamenti graduali, ed è proprio questa lentezza a farli spesso sottovalutare finché non diventano evidenti. Un confronto con vecchie fotografie, a distanza di un paio d’anni, è spesso il modo più immediato per accorgersene.


Perché intervenire presto conta

Il motivo per non rimandare è semplice: nelle fasi iniziali si può spesso rallentare la caduta e proteggere i capelli ancora presenti, che sono la risorsa più preziosa. Con il passare del tempo, invece, i follicoli indeboliti si spengono e le possibilità di intervento si riducono. Agire quando i primi segnali compaiono significa avere davanti a sé un ventaglio di soluzioni molto più ampio. Rimandare, al contrario, riduce sia i risultati ottenibili sia il numero di strade percorribili.

Il primo passo: capire la causa

Non tutte le cadute sono uguali, e a segnali simili possono corrispondere cause molto diverse: predisposizione genetica, fattori ormonali, stress, carenze o momenti particolari della vita. Per questo il passo decisivo non è affidarsi al primo rimedio pubblicizzato, ma capire da cosa dipende la caduta con una valutazione professionale. Solo così si può scegliere la risposta davvero adatta.

Alla Clinica del Capello, il Centro Tricologico di Lugano, trovi l’unica realtà in Ticino che dispone di tutte le soluzioni per la caduta dei capelli, e che parte sempre dalla diagnosi per indicarti la strada giusta.

Al primo dubbio, il modo migliore per capire a che punto sei è una valutazione professionale. La prima consulenza tricologica con Raffaele Grillo è gratuita, dal valore di 250 CHF: prenotala al +41 91 228 08 54 o scrivi a info@laclinicadelcapello.ch.

A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch

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