Trapianto di capelli mal riuscito: si può correggere?
Hai fatto un trapianto e il risultato non è quello che speravi? Attaccatura dall’aspetto innaturale, densità irregolare, ciuffi troppo evidenti o cicatrici visibili: capita, e capita soprattutto a chi si è affidato a centri poco seri o è andato all’estero inseguendo soltanto il prezzo più basso. La buona notizia è che, nella maggior parte dei casi, un trapianto mal riuscito si può correggere. Vale però la pena capire come, ed entro quali limiti.
Perché un trapianto può venire male
I motivi di un risultato deludente sono quasi sempre legati all’esecuzione, non alla tecnica in sé. Un’attaccatura disegnata troppo bassa o troppo dritta tradisce l’intervento, così come una densità scarsa o distribuita a ciuffi e una direzione di crescita sbagliata. A questi si aggiunge il problema più serio: lo spreco della zona donatrice, prelevata male o in eccesso, che lascia poco margine per il futuro. Sono errori tipici degli interventi affrettati e standardizzati, dove conta il numero e non la cura del singolo caso.
Cosa si può correggere
Molto si può migliorare con un intervento di revisione, pianificato proprio a partire dagli errori del primo. Si può ridisegnare un’attaccatura più naturale, infittire le zone rade, correggere la direzione degli innesti e, in diversi casi, mascherare le cicatrici lasciate da una vecchia tecnica a striscia. Con un’analisi accurata e mani esperte, anche situazioni vissute come irrecuperabili trovano spesso un netto miglioramento, restituendo equilibrio all’insieme.
I limiti da conoscere
È giusto però essere chiari: la zona donatrice è una risorsa limitata, e un primo intervento mal gestito può averla già impoverita. La quantità di follicoli ancora disponibili per una correzione non è infinita, e questo definisce fin dove ci si può spingere. Per questo una revisione seria parte sempre da una valutazione realistica di quanto materiale resta, evitando di promettere ciò che non è possibile mantenere.
Quando la via non chirurgica completa il lavoro
Quando la zona donatrice è ormai esaurita e il trapianto da solo non basta più, le soluzioni non chirurgiche diventano una risorsa preziosa: possono completare la densità o coprire le aree che il trapianto non è in grado di raggiungere. Avere a disposizione entrambe le strade permette di costruire la soluzione migliore caso per caso, anche quando si parte da una situazione compromessa.
Alla Clinica del Capello, il il Centro Tricologico di Lugano, trovi l’unica realtà in Ticino che dispone di tutte le soluzioni per la caduta dei capelli, e può quindi valutare con franchezza se e come correggere un risultato precedente.
Capire se e come correggere un trapianto precedente parte sempre da un esame del cuoio capelluto e della zona donatrice. Richiedi la tua consulenza tricologica gratuita con Raffaele Grillo, dal valore di 250 CHF, chiamaci al +41 91 228 08 54 o scrivici a info@laclinicadelcapello.ch.
A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch
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