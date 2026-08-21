Trapianto di capelli mal riuscito: si può correggere?

Hai fatto un trapianto e il risultato non è quello che speravi? Attaccatura dall’aspetto innaturale, densità irregolare, ciuffi troppo evidenti o cicatrici visibili: capita, e capita soprattutto a chi si è affidato a centri poco seri o è andato all’estero inseguendo soltanto il prezzo più basso. La buona notizia è che, nella maggior parte dei casi, un trapianto mal riuscito si può correggere. Vale però la pena capire come, ed entro quali limiti.

