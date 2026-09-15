Caduta dei capelli e menopausa: cosa cambia e come intervenire

Alla base c’è un cambiamento ormonale. Con la menopausa calano gli estrogeni, gli ormoni femminili che favorivano capelli forti e in fase di crescita. Questo nuovo equilibrio rende il capello più sottile e accorcia la fase in cui cresce attivamente, così la chioma appare progressivamente meno densa. È un processo graduale, che si sviluppa nell’arco di mesi o anni, e che spesso viene notato solo quando il diradamento è già visibile. Non è un problema estetico marginale: per molte donne incide in modo concreto sull’umore e sulla sicurezza.



Come si manifesta

