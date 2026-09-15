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Caduta dei capelli e menopausa: cosa cambia e come intervenire

Caduta dei capelli e menopausa: cosa cambia e come intervenire
la Clinica del Capello
Caduta dei capelli e menopausa: cosa cambia e come intervenire

Con la menopausa molte donne notano un cambiamento nei capelli: più sottili, meno folti, con una riga che sembra allargarsi mese dopo mese. Non è un’impressione, ed è molto più comune di quanto si creda. Capire perché accade, e cosa si può fare, aiuta ad affrontare il problema senza rassegnarsi né allarmarsi inutilmente.

Perché la menopausa incide sui capelli

Alla base c’è un cambiamento ormonale. Con la menopausa calano gli estrogeni, gli ormoni femminili che favorivano capelli forti e in fase di crescita. Questo nuovo equilibrio rende il capello più sottile e accorcia la fase in cui cresce attivamente, così la chioma appare progressivamente meno densa. È un processo graduale, che si sviluppa nell’arco di mesi o anni, e che spesso viene notato solo quando il diradamento è già visibile. Non è un problema estetico marginale: per molte donne incide in modo concreto sull’umore e sulla sicurezza.

Come si manifesta

Nella donna il diradamento legato alla menopausa si presenta in genere in modo diffuso sulla parte alta della testa, con i capelli che perdono corpo e una riga centrale che si allarga. A differenza di quanto accade spesso negli uomini, raramente si arriva a una calvizie vera e propria: il tratto tipico è piuttosto una perdita generalizzata di volume e densità, che incide molto sull’aspetto e sulla percezione di sé. Spesso il primo a notarlo è lo sguardo allo specchio sotto una luce intensa, o la fatica a dare volume all’acconciatura.

Cosa si può fare

La buona notizia è che si può intervenire. Il punto di partenza è sempre una diagnosi accurata, che distingua l’effetto della menopausa da altre possibili cause e concause. Da lì si aprono diverse strade: trattamenti mirati per rinforzare i capelli e rallentare il diradamento e, per chi desidera recuperare densità in modo immediato, le soluzioni non chirurgiche, particolarmente adatte proprio al diradamento diffuso femminile.

Perché non rassegnarsi

Molte donne vivono questo cambiamento come qualcosa di ineluttabile, da accettare in silenzio. In realtà esistono risposte concrete, discrete ed efficaci, capaci di restituire non solo densità ma anche sicurezza. Affrontare il problema, invece di conviverci passivamente, è quasi sempre la scelta che porta a stare meglio. Il primo passo, semplice, è chiedere un parere a chi se ne occupa ogni giorno.

Alla Clinica del Capello trovi tutte le soluzioni non chirurgiche per la caduta dei capelli, pensate anche per il diradamento femminile, ed è l’unica realtà in Ticino a coprire l’intera gamma, trapianto compreso.

Il primo passo è capire cosa sta accadendo ai tuoi capelli, con un esame del cuoio capelluto. Richiedi la tua consulenza tricologica gratuita con Raffaele Grillo, dal valore di 250 CHF, chiamaci al +41 91 228 08 54 o scrivici a info@laclinicadelcapello.ch.

A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch

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