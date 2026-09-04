Trapianto di capelli: fa male? Anestesia, dolore e recupero
«Fa male?» è forse la prima domanda che ci si pone davanti a un trapianto di capelli, e frena più di quanto si immagini. La risposta rassicurante è che l’intervento si svolge in anestesia locale e non è doloroso; qualche piccolo fastidio può comparire nei giorni successivi, ma è gestibile e passeggero. Vediamo cosa aspettarsi davvero, momento per momento, così da avvicinarsi all’intervento senza timori esagerati.
Durante l’intervento: l’anestesia locale
Il trapianto si esegue in anestesia locale, quindi si resta svegli per tutta la durata. La zona interessata viene anestetizzata, e l’unico momento un po’ fastidioso è proprio la puntura iniziale dell’anestesia, paragonabile a quella di un dentista. Una volta che la zona è insensibile, non si avverte dolore durante il prelievo e l’innesto dei follicoli, che possono richiedere alcune ore. Molti pazienti passano il tempo ascoltando musica, guardando qualcosa o semplicemente riposando. Non è raro che ci si sorprenda di quanto la giornata scorra tranquilla.
Le ore e i giorni dopo
Quando l’anestesia svanisce, può comparire un indolenzimento lieve, generalmente ben controllabile con i comuni antidolorifici indicati dal medico. Nei primi giorni è possibile un leggero gonfiore transitorio nella zona della fronte, così come la comparsa di piccole croste e un po’ di prurito nelle aree trattate: sono segni normali del processo di guarigione, non del dolore. Nella grande maggioranza dei casi il fastidio è modesto e di breve durata. Un impacco freddo, quando indicato, aiuta a contenere l’eventuale gonfiore.
Il recupero, giorno per giorno
La ripresa della vita quotidiana è rapida: in genere si torna alle attività normali nel giro di pochi giorni, seguendo alcune indicazioni precise. Si impara come lavare delicatamente l’area, come dormire nei primi giorni per non sollecitarla e per quanto tempo evitare sole intenso, sforzi fisici e attività che fanno sudare molto. Sono accortezze semplici, che accompagnano la guarigione senza stravolgere la routine. Chi lavora può in genere rientrare in tempi brevi, valutando soltanto la visibilità delle prime crosticine nei giorni iniziali.
Perché la paura è spesso peggiore della realtà
Chi ha affrontato un trapianto racconta quasi sempre che il timore iniziale era sproporzionato rispetto all’esperienza reale. Molto dipende anche dalla cura dell’équipe: un lavoro attento riduce i fastidi e rende tutto più sereno, dall’anestesia al recupero. Sapere in anticipo cosa accade è, in fondo, il modo migliore per ridimensionare la paura.
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A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch
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