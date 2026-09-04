Trapianto di capelli: fa male? Anestesia, dolore e recupero

«Fa male?» è forse la prima domanda che ci si pone davanti a un trapianto di capelli, e frena più di quanto si immagini. La risposta rassicurante è che l’intervento si svolge in anestesia locale e non è doloroso; qualche piccolo fastidio può comparire nei giorni successivi, ma è gestibile e passeggero. Vediamo cosa aspettarsi davvero, momento per momento, così da avvicinarsi all’intervento senza timori esagerati.