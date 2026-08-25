Trapianto di capelli in Ticino: cosa valutare prima di scegliere una clinica

Un trapianto all’estero a metà prezzo: l’offerta è allettante, e i pacchetti tutto compreso si moltiplicano. Ma il trapianto di capelli è un intervento medico, non un acquisto qualunque, e la scelta della clinica pesa sul risultato molto più del prezzo. Prima di decidere, in Ticino o altrove, conviene sapere cosa valutare davvero, perché un errore qui è difficile e costoso da rimediare.