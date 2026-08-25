Trapianto di capelli in Ticino: cosa valutare prima di scegliere una clinica
Un trapianto all’estero a metà prezzo: l’offerta è allettante, e i pacchetti tutto compreso si moltiplicano. Ma il trapianto di capelli è un intervento medico, non un acquisto qualunque, e la scelta della clinica pesa sul risultato molto più del prezzo. Prima di decidere, in Ticino o altrove, conviene sapere cosa valutare davvero, perché un errore qui è difficile e costoso da rimediare.
Prima di tutto, la diagnosi
Il primo segnale di una struttura seria è il metodo: prima dell’intervento viene un esame del cuoio capelluto e una valutazione della candidatura. Una buona clinica sa anche dire di no, o consigliare di aspettare, quando le condizioni non ci sono. Diffidare invece di chi dice sì a tutti e fissa l’intervento senza una vera analisi: chi promette risultati a chiunque, indipendentemente dal caso, mette il fatturato davanti al risultato.
Chi esegue l’intervento e con quale tecnica
Conta poi sapere chi opera concretamente e con quale tecnica. L’esperienza dell’équipe, la padronanza dei metodi moderni come FUE e DHI e la possibilità di vedere risultati reali sono elementi decisivi. È un punto critico proprio nei pacchetti low-cost, dove l’intervento viene spesso delegato in larga parte a personale non qualificato, con il medico presente solo formalmente: un rischio che sul proprio cuoio capelluto non vale la pena correre.
Il valore della vicinanza
Un trapianto non finisce il giorno dell’intervento: richiede controlli, follow-up e assistenza nei mesi successivi. Affidarsi a un centro sul territorio, a Lugano o comunque in Ticino, significa poter contare su questo accompagnamento nel tempo, con la stessa persona che conosce il tuo caso. Chi si opera all’estero, al contrario, si ritrova quasi sempre senza alcun riferimento proprio nella delicata fase post-operatoria.
Tutte le soluzioni, non solo il trapianto
Infine, un criterio spesso trascurato: la gamma di soluzioni offerte. Un centro che propone solo il trapianto tenderà a indirizzare verso il trapianto chiunque, anche chi non è un buon candidato. Una struttura che dispone anche delle vie non chirurgiche può invece consigliare in modo obiettivo, scegliendo davvero ciò che serve. In Ticino questa completezza non è scontata, ed è proprio ciò che permette un consiglio libero da condizionamenti commerciali.
Alla Clinica del Capello, il Centro Tricologico di Lugano, trovi l’unica realtà in Ticino che dispone di tutte le soluzioni per la caduta dei capelli, dal trapianto alle vie non chirurgiche, con assistenza continua sul territorio.
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A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch
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