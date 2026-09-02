PRP per capelli: cos’è e quando funziona davvero

Il PRP dà i risultati migliori nelle fasi iniziali o intermedie del diradamento, quando i follicoli sono ancora vitali ma indeboliti. In queste condizioni può contribuire a rinforzare il capello, a migliorarne la qualità e a rallentare la caduta. È un punto importante da chiarire subito: il PRP non fa ricrescere capelli dove il follicolo è ormai spento, perché stimola ciò che è vivo, non resuscita ciò che non c’è più. Per questo la valutazione preliminare del cuoio capelluto è decisiva, perché serve proprio a capire se i follicoli sono ancora recuperabili.

