Come si progetta una nuova attaccatura naturale

C’è un dettaglio che, più di ogni altro, distingue un trapianto riuscito da uno che «si vede»: l’attaccatura. È la parte più esposta e più difficile da realizzare, e progettarla bene è una vera e propria arte, fatta di regole precise e di occhio estetico. Ecco cosa c’è dietro una linea frontale dall’aspetto naturale, e perché non si improvvisa.

