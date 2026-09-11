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Come si progetta una nuova attaccatura naturale

Come si progetta una nuova attaccatura naturale
la Clinica del Capello
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Come si progetta una nuova attaccatura naturale

C’è un dettaglio che, più di ogni altro, distingue un trapianto riuscito da uno che «si vede»: l’attaccatura. È la parte più esposta e più difficile da realizzare, e progettarla bene è una vera e propria arte, fatta di regole precise e di occhio estetico. Ecco cosa c’è dietro una linea frontale dall’aspetto naturale, e perché non si improvvisa.

Non una linea, ma una zona irregolare

Il primo segreto è controintuitivo: un’attaccatura naturale non è mai una linea netta e diritta. Osservando quella di chiunque, si nota che è leggermente irregolare, con piccole entrature e micro-variazioni che la rendono morbida. Un trapianto che disegna un bordo troppo geometrico appare subito artificiale. Riprodurre fedelmente questa irregolarità, quasi casuale, è ciò che restituisce credibilità all’insieme. Alcuni professionisti disegnano perfino piccoli ciuffi sparsi davanti alla linea principale, proprio per imitare la naturale casualità della crescita.

L’importanza dell’angolo e della direzione

I capelli della zona frontale non crescono dritti verso l’alto, ma inclinati in avanti e secondo direzioni ben precise che cambiano da un punto all’altro della testa. Ogni singolo innesto va quindi posizionato rispettando l’angolo e la direzione naturali di quella specifica area. È un lavoro di estrema precisione: sbagliare l’inclinazione significa ottenere capelli che si drizzano o si orientano male, tradendo l’intervento anche quando la densità è buona.

Densità graduale e capelli singoli

Un’altra regola riguarda la distribuzione. Nella primissima linea si utilizzano follicoli con un solo capello, per ottenere un effetto soffice e sfumato, aumentando poi progressivamente la densità procedendo verso l’interno. Questa gradualità evita il cosiddetto effetto barriera o a spazzola, in cui l’attaccatura appare troppo compatta e innaturale. La naturalezza nasce proprio da questa transizione morbida. Verso l’interno, dove l’occhio arriva meno, si possono impiegare unità con più capelli per costruire volume in modo efficiente.

Proporzioni, viso ed età

Infine, l’altezza e la forma dell’attaccatura non si scelgono a caso, ma in base alle proporzioni del viso, alla forma della fronte, all’età e alle aspettative della persona. Un’attaccatura troppo bassa, magari desiderata sul momento, rischia di apparire fuori posto con il passare degli anni. Un buon progetto guarda avanti: deve risultare armonioso non solo oggi, ma anche fra vent’anni. È anche per questo che a volte si propone un’attaccatura leggermente più alta di quella chiesta d’impulso, per garantire un risultato equilibrato e duraturo.

Alla Clinica del Capello, il Centro Tricologico di Lugano, trovi l’unica realtà in Ticino che dispone di tutte le soluzioni per la caduta dei capelli, e che cura ogni dettaglio del risultato, a partire proprio dall’attaccatura.

Un’attaccatura ben progettata nasce da uno studio del tuo caso, a partire da un esame del cuoio capelluto. Fissa la tua consulenza tricologica gratuita con Raffaele Grillo, dal valore di 250 CHF: telefono +41 91 228 08 54, email info@laclinicadelcapello.ch.

A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch

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