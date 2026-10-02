Come prepararsi a un trapianto di capelli: cosa fare nelle settimane prima
Hai fissato il trapianto: e adesso? Il risultato di un intervento non dipende solo dalla giornata in sala, ma anche da come ci si prepara nelle settimane che la precedono. Poche accortezze, semplici ma importanti, aiutano a favorire un buon esito e un recupero più sereno. Ecco cosa tenere a mente. Sono accorgimenti semplici, ma che incidono sull’esito più di quanto si creda.
Il consulto e le indicazioni personalizzate
Il primo passo è seguire con attenzione le indicazioni ricevute in fase di consulto, perché ogni caso è diverso. In questa fase si definiscono l’attaccatura, il numero di innesti e le eventuali accortezze legate alla propria situazione. È anche il momento per fare tutte le domande e chiarire ogni dubbio: arrivare al giorno dell’intervento informati e tranquilli fa parte della preparazione tanto quanto gli aspetti pratici.
Cosa evitare prima dell’intervento
Nelle settimane precedenti vengono in genere indicate alcune sospensioni o accortezze: evitare fumo e alcol nei giorni vicini all’intervento, perché incidono sulla guarigione e sulla circolazione, e segnalare al medico eventuali farmaci o integratori in uso, alcuni dei quali possono influire sul sanguinamento. Sono indicazioni che il professionista personalizza; l’importante è comunicare con trasparenza la propria situazione. Nel dubbio è sempre meglio segnalare in anticipo qualsiasi cosa, anche un semplice integratore, piuttosto che darlo per scontato.
La cura dei capelli e della pelle
Anche il cuoio capelluto va preparato: mantenerlo sano, pulito e privo di irritazioni facilita il lavoro e la guarigione. In genere si consiglia di non tagliare troppo corti i capelli della zona donatrice se non diversamente indicato, e di proteggere la testa da scottature solari nei giorni precedenti. Piccoli accorgimenti che contribuiscono a partire dalle condizioni migliori.
L’organizzazione pratica
Infine, conviene organizzarsi per il giorno stesso e per quelli immediatamente successivi: prevedere abbigliamento comodo e aperto sul davanti per non sfregare la testa, pianificare qualche giorno più tranquillo dopo l’intervento e sapere in anticipo come gestire il rientro. Arrivare preparati anche sul piano logistico rende tutto più semplice e senza stress dell’ultimo minuto. Affrontare l’intervento riposati e sereni aiuta anche il recupero nei giorni successivi.
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A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch
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