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Come prepararsi a un trapianto di capelli: cosa fare nelle settimane prima

Come prepararsi a un trapianto di capelli: cosa fare nelle settimane prima
la Clinica del Capello
Come prepararsi a un trapianto di capelli: cosa fare nelle settimane prima

Hai fissato il trapianto: e adesso? Il risultato di un intervento non dipende solo dalla giornata in sala, ma anche da come ci si prepara nelle settimane che la precedono. Poche accortezze, semplici ma importanti, aiutano a favorire un buon esito e un recupero più sereno. Ecco cosa tenere a mente. Sono accorgimenti semplici, ma che incidono sull’esito più di quanto si creda.

Il consulto e le indicazioni personalizzate

Il primo passo è seguire con attenzione le indicazioni ricevute in fase di consulto, perché ogni caso è diverso. In questa fase si definiscono l’attaccatura, il numero di innesti e le eventuali accortezze legate alla propria situazione. È anche il momento per fare tutte le domande e chiarire ogni dubbio: arrivare al giorno dell’intervento informati e tranquilli fa parte della preparazione tanto quanto gli aspetti pratici.

Cosa evitare prima dell’intervento

Nelle settimane precedenti vengono in genere indicate alcune sospensioni o accortezze: evitare fumo e alcol nei giorni vicini all’intervento, perché incidono sulla guarigione e sulla circolazione, e segnalare al medico eventuali farmaci o integratori in uso, alcuni dei quali possono influire sul sanguinamento. Sono indicazioni che il professionista personalizza; l’importante è comunicare con trasparenza la propria situazione. Nel dubbio è sempre meglio segnalare in anticipo qualsiasi cosa, anche un semplice integratore, piuttosto che darlo per scontato.

La cura dei capelli e della pelle

Anche il cuoio capelluto va preparato: mantenerlo sano, pulito e privo di irritazioni facilita il lavoro e la guarigione. In genere si consiglia di non tagliare troppo corti i capelli della zona donatrice se non diversamente indicato, e di proteggere la testa da scottature solari nei giorni precedenti. Piccoli accorgimenti che contribuiscono a partire dalle condizioni migliori.

L’organizzazione pratica

Infine, conviene organizzarsi per il giorno stesso e per quelli immediatamente successivi: prevedere abbigliamento comodo e aperto sul davanti per non sfregare la testa, pianificare qualche giorno più tranquillo dopo l’intervento e sapere in anticipo come gestire il rientro. Arrivare preparati anche sul piano logistico rende tutto più semplice e senza stress dell’ultimo minuto. Affrontare l’intervento riposati e sereni aiuta anche il recupero nei giorni successivi.

Alla Clinica del Capello, il Centro Tricologico di Lugano, trovi l’unica realtà in Ticino che dispone di tutte le soluzioni per la caduta dei capelli, e che accompagna il paziente in ogni fase, dalla preparazione al recupero.

Ogni intervento parte da una valutazione del tuo caso. La prima consulenza tricologica con Raffaele Grillo è gratuita, dal valore di 250 CHF: prenotala al +41 91 228 08 54 o scrivi a info@laclinicadelcapello.ch.

A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch

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