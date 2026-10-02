Come prepararsi a un trapianto di capelli: cosa fare nelle settimane prima

Il primo passo è seguire con attenzione le indicazioni ricevute in fase di consulto, perché ogni caso è diverso. In questa fase si definiscono l’attaccatura, il numero di innesti e le eventuali accortezze legate alla propria situazione. È anche il momento per fare tutte le domande e chiarire ogni dubbio: arrivare al giorno dell’intervento informati e tranquilli fa parte della preparazione tanto quanto gli aspetti pratici.



Cosa evitare prima dell’intervento

