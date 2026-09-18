Quanti innesti servono per un trapianto? Come si calcola
Duemila, quattromila, seimila: i numeri degli innesti compaiono spesso nei preventivi e nei racconti, ma cosa significano davvero e come si stabilisce quanti ne servono? È una delle domande più concrete di chi valuta un trapianto, e la risposta non è un numero uguale per tutti: dipende dall’estensione da coprire, dalla densità desiderata e da quanto la zona donatrice può offrire. Vale quindi la pena capire come si arriva a quel numero, prima ancora di confrontare i preventivi.
Cos’è un innesto (e cosa non è)
Prima di tutto un chiarimento che evita malintesi: un innesto, o unità follicolare, non corrisponde a un singolo capello. Ogni unità contiene in media da uno a quattro capelli, quindi il numero di capelli reali è sempre superiore a quello degli innesti. Quando si parla di «tremila innesti», si intendono tremila unità, che possono tradursi in svariate migliaia di capelli. Confondere le due cose porta ad aspettative sbagliate. Chiedere sempre se un preventivo parla di innesti o di capelli è il primo modo per confrontare le offerte in modo corretto.
Da cosa dipende il numero
La quantità necessaria si calcola in base a due fattori principali: l’ampiezza dell’area da trattare e la densità che si vuole ottenere. Una piccola correzione delle entrature richiede relativamente pochi innesti, mentre ricostruire tutta la zona frontale e superiore ne richiede molti di più. A questo si aggiunge lo stadio della calvizie, valutato con scale di riferimento che aiutano a stimare la superficie coinvolta e a pianificare di conseguenza.
Il vincolo della zona donatrice
C’è però un limite invalicabile: la zona donatrice. Non si possono prelevare innesti all’infinito, perché la nuca e i lati hanno una riserva finita che va preservata per non lasciarli visibilmente radi. Un bravo professionista non punta al numero più alto possibile, ma al miglior equilibrio tra copertura e sostenibilità nel tempo, pensando anche a un’eventuale futura necessità. È qui che l’esperienza fa la differenza rispetto agli interventi «industriali» a tutti i costi.
Perché il numero non è tutto
Vale la pena ricordarlo: un buon risultato non dipende solo da quanti innesti si mettono, ma da come vengono distribuiti. Un numero elevato collocato male dà un esito peggiore di un numero inferiore posizionato con criterio, rispettando angoli, direzioni e densità graduale. Il conteggio è uno strumento di pianificazione, non l’obiettivo finale. Un numero alto ma distribuito male è denaro speso per un risultato mediocre.
Alla Clinica del Capello, il Centro Tricologico di Lugano, trovi l’unica realtà in Ticino che dispone di tutte le soluzioni per la caduta dei capelli, e che pianifica ogni intervento sul singolo caso, non su un numero prestampato.
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A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch
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