Quanti innesti servono per un trapianto? Come si calcola

Duemila, quattromila, seimila: i numeri degli innesti compaiono spesso nei preventivi e nei racconti, ma cosa significano davvero e come si stabilisce quanti ne servono? È una delle domande più concrete di chi valuta un trapianto, e la risposta non è un numero uguale per tutti: dipende dall’estensione da coprire, dalla densità desiderata e da quanto la zona donatrice può offrire. Vale quindi la pena capire come si arriva a quel numero, prima ancora di confrontare i preventivi.

