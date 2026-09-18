Cerca e trova immobili
Segnalaci
Infoltimento o trapianto

Quanti innesti servono per un trapianto? Come si calcola

Quanti innesti servono per un trapianto? Come si calcola
la Clinica del Capello
Quanti innesti servono per un trapianto? Come si calcola

Duemila, quattromila, seimila: i numeri degli innesti compaiono spesso nei preventivi e nei racconti, ma cosa significano davvero e come si stabilisce quanti ne servono? È una delle domande più concrete di chi valuta un trapianto, e la risposta non è un numero uguale per tutti: dipende dall’estensione da coprire, dalla densità desiderata e da quanto la zona donatrice può offrire. Vale quindi la pena capire come si arriva a quel numero, prima ancora di confrontare i preventivi.

Cos’è un innesto (e cosa non è)

Prima di tutto un chiarimento che evita malintesi: un innesto, o unità follicolare, non corrisponde a un singolo capello. Ogni unità contiene in media da uno a quattro capelli, quindi il numero di capelli reali è sempre superiore a quello degli innesti. Quando si parla di «tremila innesti», si intendono tremila unità, che possono tradursi in svariate migliaia di capelli. Confondere le due cose porta ad aspettative sbagliate. Chiedere sempre se un preventivo parla di innesti o di capelli è il primo modo per confrontare le offerte in modo corretto.

Da cosa dipende il numero

La quantità necessaria si calcola in base a due fattori principali: l’ampiezza dell’area da trattare e la densità che si vuole ottenere. Una piccola correzione delle entrature richiede relativamente pochi innesti, mentre ricostruire tutta la zona frontale e superiore ne richiede molti di più. A questo si aggiunge lo stadio della calvizie, valutato con scale di riferimento che aiutano a stimare la superficie coinvolta e a pianificare di conseguenza.

Il vincolo della zona donatrice

C’è però un limite invalicabile: la zona donatrice. Non si possono prelevare innesti all’infinito, perché la nuca e i lati hanno una riserva finita che va preservata per non lasciarli visibilmente radi. Un bravo professionista non punta al numero più alto possibile, ma al miglior equilibrio tra copertura e sostenibilità nel tempo, pensando anche a un’eventuale futura necessità. È qui che l’esperienza fa la differenza rispetto agli interventi «industriali» a tutti i costi.

Perché il numero non è tutto

Vale la pena ricordarlo: un buon risultato non dipende solo da quanti innesti si mettono, ma da come vengono distribuiti. Un numero elevato collocato male dà un esito peggiore di un numero inferiore posizionato con criterio, rispettando angoli, direzioni e densità graduale. Il conteggio è uno strumento di pianificazione, non l’obiettivo finale. Un numero alto ma distribuito male è denaro speso per un risultato mediocre.

Alla Clinica del Capello, il Centro Tricologico di Lugano, trovi l’unica realtà in Ticino che dispone di tutte le soluzioni per la caduta dei capelli, e che pianifica ogni intervento sul singolo caso, non su un numero prestampato.

Per sapere quanti innesti servirebbero nel tuo caso basta una valutazione professionale. La prima consulenza tricologica con Raffaele Grillo è gratuita, dal valore di 250 CHF: prenotala al +41 91 228 08 54 o scrivi a info@laclinicadelcapello.ch.

A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
calvizieclinica del capellodensità capelliinnestiluganoprevenzione caduta capellitrapianto capellitricologiaunità follicolarizona donatrice

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Sono morti il pudore e la decenza
LIVE
BELLINZONA
1 gior
112
290

Sono morti il pudore e la decenza

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi
LIVE
ZURIGO
2 gior
36

Un cornetto alle nocciole le costa 1'600 franchi

Fregati dai "compro oro"
LIVE
SVIZZERA
1 gior
11
48

Fregati dai "compro oro"

Trovato in Ticino il corpo senza vita della donna dispersa sulla Sighignola
LIVE
LUGANO
1 gior

Trovato in Ticino il corpo senza vita della donna dispersa sulla Sighignola

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto
LIVE
BELLINZONESE
3 gior

Si porta gli gnocchi da casa per il figlio, lite al grotto

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»
LIVE
LUGANO
2 gior
52
71

Bambini che comandano. L'esperta: «I genitori hanno perso il ruolo guida»

Aereo da turismo decolla da Lugano e precipita in Vallese: tre morti
LIVE
CANTONE / VALLESE
1 gior

Aereo da turismo decolla da Lugano e precipita in Vallese: tre morti

Caso Zali, l'accusa a Carobbio: «Come ha fatto a non percepire nulla?»
LIVE
CANTONE
1 gior
88
130

Caso Zali, l'accusa a Carobbio: «Come ha fatto a non percepire nulla?»

Oltre 400 pensionati ricevono una doppia rendita, ma è un errore
LIVE
GIURA
1 gior
1
18

Oltre 400 pensionati ricevono una doppia rendita, ma è un errore

C'è tanto lavoro e si guadagna bene, ma i ticinesi questo mestiere lo evitano
LIVE
CANTONE
1 gior
48
76

C'è tanto lavoro e si guadagna bene, ma i ticinesi questo mestiere lo evitano

Risolta l'avaria, resta la coda: sulla A2 è un rientro da bollino rosso
LIVE
TRAFFICO
2 gior
4
51

Risolta l'avaria, resta la coda: sulla A2 è un rientro da bollino rosso

Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega
LIVE
SOLETTA
2 gior
7
19

Morso da un serpente velenoso durante un'arrampicata, interviene la Rega

Caso Zali, ora parla Norman Gobbi
LIVE
CANTONE
15 ore
45
174

Caso Zali, ora parla Norman Gobbi

Scena surreale in stazione: sale sul treno con la mini auto
LIVE
LUCERNA
21 ore
25

Scena surreale in stazione: sale sul treno con la mini auto

Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social
LIVE
BALERNA
18 ore
20
68

Acquapark California chiuso. L'annuncio tramite i social

Due cani finiti nei guai
LIVE
MAGGIA
2 gior
23
95

Due cani finiti nei guai

Cervo ucciso e portato via dall'Italia in volo: è un affare tutto ticinese
LIVE
CONFINE
2 gior
40
112

Cervo ucciso e portato via dall'Italia in volo: è un affare tutto ticinese

Grandinata da incubo: danni per quasi un miliardo di franchi
LIVE
SVIZZERA
1 gior
4

Grandinata da incubo: danni per quasi un miliardo di franchi

«Ricostruzioni frutto di fantasia»
LIVE
CANTONE
13 ore
70
144

«Ricostruzioni frutto di fantasia»

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video
LIVE
CANTONE
1 gior
3
72

Un cliente «insolito» sorprende un negozio di biciclette. Ecco il video

Ragazza minacciata mentre va a scuola
LIVE
LOCARNO
23 ore

Ragazza minacciata mentre va a scuola

Precipita cercando funghi: recuperato dalla Rega
LIVE
CONFINE
2 gior
22
17

Precipita cercando funghi: recuperato dalla Rega

Un altro talento volta le spalle alla Svizzera
LIVE
NAZIONALE
1 gior
48
91

Un altro talento volta le spalle alla Svizzera

Tre milioni di debito: per l'Ambrì è cominciato il conto alla rovescia
LIVE
AMBRÌ
23 ore
56
53

Tre milioni di debito: per l'Ambrì è cominciato il conto alla rovescia

Scooter tampona un'auto sulla semiautostrada a Minusio: pericolo di morte per il centauro
LIVE
MINUSIO
14 ore

Scooter tampona un'auto sulla semiautostrada a Minusio: pericolo di morte per il centauro

«Sangue ovunque» nel garage, poi la fuga con Audi e BMW rubate
LIVE
SVITTO/SOLETTA
1 gior
16
36

«Sangue ovunque» nel garage, poi la fuga con Audi e BMW rubate

Petroliera urta una mina navale ed esplode nello stretto di Hormuz
LIVE
MEDIO ORIENTE
3 gior
22

Petroliera urta una mina navale ed esplode nello stretto di Hormuz

«C’è chi decide di morire un mese dopo la diagnosi, e chi aspetta troppo e perde il treno»
LIVE
CANTONE
3 gior

«C’è chi decide di morire un mese dopo la diagnosi, e chi aspetta troppo e perde il treno»

«Moriremo tutti, ma non a causa dell'IA»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
9
55

«Moriremo tutti, ma non a causa dell'IA»

Francesca può camminare di nuovo dopo 200 giorni
LIVE
CRANS-MONTANA
3 gior
11

Francesca può camminare di nuovo dopo 200 giorni

«Il nostro è il tempo della psichiatria»
LIVE
CANTONE
1 gior
28
35

«Il nostro è il tempo della psichiatria»

Donne delle pulizie: «In Ticino registrati la metà dei Permessi G di tutta la Svizzera»
LIVE
CANTONE
2 gior
5
65

Donne delle pulizie: «In Ticino registrati la metà dei Permessi G di tutta la Svizzera»

Okafor, polemica anche per la festa di compleanno: «Ora capisco Yakin»
LIVE
CALCIO
2 gior
25
54

Okafor, polemica anche per la festa di compleanno: «Ora capisco Yakin»

Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto
LIVE
BERNA
16 ore
9
35

Finale di Coppa Svizzera 2025, l'ultimatum è scaduto

Rientro a scuola, stangata per le famiglie: «Sono rimasta scioccata dai prezzi»
LIVE
SVIZZERA
1 gior
20
36

Rientro a scuola, stangata per le famiglie: «Sono rimasta scioccata dai prezzi»

Stessa uniforme a scuola: il Ticino si divide
LIVE
CANTONE
1 gior
58
109

Stessa uniforme a scuola: il Ticino si divide

Domina, segna, rimane in dieci, soffre, vince: Lugano sull'altalena
LIVE
SUPER LEAGUE
1 gior
20
62

Domina, segna, rimane in dieci, soffre, vince: Lugano sull'altalena

Donna gravemente ferita in un bosco: era scomparsa da un giorno e mezzo
LIVE
BERNA
2 gior
10

Donna gravemente ferita in un bosco: era scomparsa da un giorno e mezzo

Elicottero della Tv si schianta mentre riprende un incidente: almeno tre morti
LIVE
STATI UNITI
1 gior
1
11

Elicottero della Tv si schianta mentre riprende un incidente: almeno tre morti

Il Cantone le nega dieci anni di anzianità, ma il Tribunale le dà ragione
LIVE
CANTONE
21 ore
26
40

Il Cantone le nega dieci anni di anzianità, ma il Tribunale le dà ragione

Jessica Moretti vive ormai quasi da reclusa
LIVE
VALLESE
11 ore
12
46

Jessica Moretti vive ormai quasi da reclusa

"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere
LIVE
CANTONE / ITALIA
18 ore
12
51

"Può accompagnare solo", il biker-meme rischia il carcere

Alcol? Droga? «Maldini ha preso schiaffoni»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
2 gior
19

Alcol? Droga? «Maldini ha preso schiaffoni»

«Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento»
LIVE
LUGANO
14 ore
2
15

«Se avesse voluto ucciderlo, avrebbe potuto farlo in qualsiasi momento»

Scomparsa sul Sighignola, terzo giorno di ricerche senza esito
LIVE
CONFINE
2 gior

Scomparsa sul Sighignola, terzo giorno di ricerche senza esito

Incidente tra auto e moto alla rotatoria dell'Aeroporto
LIVE
LOCARNO
1 gior
12

Incidente tra auto e moto alla rotatoria dell'Aeroporto

Gasolio da riscaldamento e benzina sempre più cari: acquistare subito o aspettare?
LIVE
SVIZZERA
2 gior
10
39

Gasolio da riscaldamento e benzina sempre più cari: acquistare subito o aspettare?

Non un ammasso di tegole, ma una Ligornetto "romana"
LIVE
CANTONE
1 gior
6
16

Non un ammasso di tegole, ma una Ligornetto "romana"

Trovato un uomo morto davanti alla scuola elementare
LIVE
VAUD
20 ore
6

Trovato un uomo morto davanti alla scuola elementare

Stesso istituto, stesso look: la scuola ticinese del futuro sarà in divisa? Sei d'accordo?
LIVE
BELLINZONA
2 gior
99
202

Stesso istituto, stesso look: la scuola ticinese del futuro sarà in divisa? Sei d'accordo?

ULTIME NOTIZIE INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
Caduta dei capelli e menopausa: cosa cambia e come intervenire
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
3 gior

Caduta dei capelli e menopausa: cosa cambia e come intervenire

Come si progetta una nuova attaccatura naturale
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
1 sett

Come si progetta una nuova attaccatura naturale

Caduta dei capelli: i primi segnali da non ignorare
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
1 sett

Caduta dei capelli: i primi segnali da non ignorare

Trapianto di capelli: fa male? Anestesia, dolore e recupero
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
2 sett

Trapianto di capelli: fa male? Anestesia, dolore e recupero

PRP per capelli: cos’è e quando funziona davvero
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
2 sett

PRP per capelli: cos’è e quando funziona davvero

Trapianto di capelli in Ticino: cosa valutare prima di scegliere una clinica
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
3 sett

Trapianto di capelli in Ticino: cosa valutare prima di scegliere una clinica

Trapianto di capelli mal riuscito: si può correggere?
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
4 sett

Trapianto di capelli mal riuscito: si può correggere?

Infoltimento di capelli non chirurgico in Ticino: come scegliere il centro tricologico giusto
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
1 mese

Infoltimento di capelli non chirurgico in Ticino: come scegliere il centro tricologico giusto

Barba e sopracciglia: il trapianto non riguarda solo la testa
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
1 mese

Barba e sopracciglia: il trapianto non riguarda solo la testa

Quanto è naturale al tatto un impianto di capelli moderno?
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
1 mese

Quanto è naturale al tatto un impianto di capelli moderno?

5 falsi miti da sfatare sul trapianto di capelli
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
1 mese

5 falsi miti da sfatare sul trapianto di capelli

Infoltimento capelli per donne: una risposta “discreta” al diradamento femminile
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
1 mese

Infoltimento capelli per donne: una risposta “discreta” al diradamento femminile

A che età conviene fare un trapianto di capelli?
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
1 mese

A che età conviene fare un trapianto di capelli?

Sudore, mare e piscina: i capelli da infoltimento non chirurgico reggono l’estate?
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
1 mese

Sudore, mare e piscina: i capelli da infoltimento non chirurgico reggono l’estate?

Cicatrici dopo il trapianto: cosa è cambiato con le tecniche moderne
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
1 mese

Cicatrici dopo il trapianto: cosa è cambiato con le tecniche moderne

Sistemi d'infoltimento non chirurgico: come si applicano e ogni quanto si cambiano
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
2 mesi

Sistemi d'infoltimento non chirurgico: come si applicano e ogni quanto si cambiano

I tempi della ricrescita dopo un trapianto di capelli, mese per mese
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
2 mesi

I tempi della ricrescita dopo un trapianto di capelli, mese per mese

Infoltimento o trapianto? Quando la via non chirurgica è la scelta migliore
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
2 mesi

Infoltimento o trapianto? Quando la via non chirurgica è la scelta migliore

Trapianto di capelli per le donne: si può fare!
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
2 mesi

Trapianto di capelli per le donne: si può fare!

Vivere con una protesi di capelli: sport, doccia, quotidianità
LIVE
INFOLTIMENTO O TRAPIANTO
2 mesi

Vivere con una protesi di capelli: sport, doccia, quotidianità