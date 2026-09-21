Patch cutanea o infoltimento tradizionale: quale differenza e per chi
Patch, infoltimento, sistemi di capelli: i termini si confondono facilmente, e chi cerca una soluzione non chirurgica rischia di non capire cosa gli viene proposto. Chiarire la differenza tra una patch cutanea e un infoltimento tradizionale aiuta a scegliere con cognizione di causa, perché rispondono a esigenze in parte diverse. Vediamole a confronto. La differenza, alla fine, la fa soprattutto la quantità di capelli ancora presenti e l’estensione da coprire.
Cosa hanno in comune
Partiamo dal punto in comune: entrambe sono soluzioni non chirurgiche che restituiscono densità immediata utilizzando capelli veri, senza intervento, senza anestesia e senza attese. In entrambi i casi si tratta di integrare o completare la chioma esistente, non di operare, e in entrambi i casi il risultato è visibile fin da subito. È la filosofia di fondo a unirle: dare una risposta rapida e naturale al diradamento. In entrambi i casi, inoltre, il risultato si mantiene con controlli periodici, senza stravolgere la vita di tutti i giorni.
La patch cutanea
La patch è un sistema con una base che riproduce l’aspetto del cuoio capelluto, sulla quale sono innestati capelli veri. Applicata sull’area diradata, restituisce un aspetto pieno e naturale anche quando il diradamento è marcato o esteso. È spesso la scelta indicata quando serve coprire zone importanti in modo stabile, garantendo un risultato uniforme là dove i capelli residui sono ormai pochi.
L’infoltimento tradizionale
L’infoltimento in senso più classico punta invece a integrarsi con una quantità maggiore di capelli ancora presenti, aggiungendo densità dove serve e sfruttando ciò che resta della chioma naturale. È indicato quando il diradamento è più moderato e c’è ancora una base di capelli su cui lavorare. Il confine tra le due soluzioni non è rigido, e spesso la scelta dipende proprio da quanto capello nativo è rimasto.
Come si sceglie tra le due
La decisione non si prende da soli né sulla base del nome, ma dopo aver valutato lo stato del cuoio capelluto, l’estensione del diradamento e le abitudini della persona. In alcuni casi è indicata l’una, in altri l’altra, e talvolta si adotta una soluzione ibrida. Ciò che conta è che la proposta nasca da un’analisi reale della testa, e non da ciò che il centro sa o vuole vendere. È proprio la capacità di proporre l’una o l’altra a seconda del caso a distinguere un centro completo da chi offre un solo prodotto.
Alla Clinica del Capello trovi tutte le soluzioni non chirurgiche per la caduta dei capelli, patch e infoltimento compresi, oltre al trapianto: è l’unica realtà in Ticino a coprire l’intera gamma, e può indicarti quale si adatta meglio al tuo caso.
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A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch
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