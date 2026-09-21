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Patch cutanea o infoltimento tradizionale: quale differenza e per chi

Patch cutanea o infoltimento tradizionale: quale differenza e per chi
la Clinica del Capello
Patch cutanea o infoltimento tradizionale: quale differenza e per chi

Patch, infoltimento, sistemi di capelli: i termini si confondono facilmente, e chi cerca una soluzione non chirurgica rischia di non capire cosa gli viene proposto. Chiarire la differenza tra una patch cutanea e un infoltimento tradizionale aiuta a scegliere con cognizione di causa, perché rispondono a esigenze in parte diverse. Vediamole a confronto. La differenza, alla fine, la fa soprattutto la quantità di capelli ancora presenti e l’estensione da coprire.

Cosa hanno in comune

Partiamo dal punto in comune: entrambe sono soluzioni non chirurgiche che restituiscono densità immediata utilizzando capelli veri, senza intervento, senza anestesia e senza attese. In entrambi i casi si tratta di integrare o completare la chioma esistente, non di operare, e in entrambi i casi il risultato è visibile fin da subito. È la filosofia di fondo a unirle: dare una risposta rapida e naturale al diradamento. In entrambi i casi, inoltre, il risultato si mantiene con controlli periodici, senza stravolgere la vita di tutti i giorni.

La patch cutanea

La patch è un sistema con una base che riproduce l’aspetto del cuoio capelluto, sulla quale sono innestati capelli veri. Applicata sull’area diradata, restituisce un aspetto pieno e naturale anche quando il diradamento è marcato o esteso. È spesso la scelta indicata quando serve coprire zone importanti in modo stabile, garantendo un risultato uniforme là dove i capelli residui sono ormai pochi.

L’infoltimento tradizionale

L’infoltimento in senso più classico punta invece a integrarsi con una quantità maggiore di capelli ancora presenti, aggiungendo densità dove serve e sfruttando ciò che resta della chioma naturale. È indicato quando il diradamento è più moderato e c’è ancora una base di capelli su cui lavorare. Il confine tra le due soluzioni non è rigido, e spesso la scelta dipende proprio da quanto capello nativo è rimasto.

Come si sceglie tra le due

La decisione non si prende da soli né sulla base del nome, ma dopo aver valutato lo stato del cuoio capelluto, l’estensione del diradamento e le abitudini della persona. In alcuni casi è indicata l’una, in altri l’altra, e talvolta si adotta una soluzione ibrida. Ciò che conta è che la proposta nasca da un’analisi reale della testa, e non da ciò che il centro sa o vuole vendere. È proprio la capacità di proporre l’una o l’altra a seconda del caso a distinguere un centro completo da chi offre un solo prodotto.

Alla Clinica del Capello trovi tutte le soluzioni non chirurgiche per la caduta dei capelli, patch e infoltimento compresi, oltre al trapianto: è l’unica realtà in Ticino a coprire l’intera gamma, e può indicarti quale si adatta meglio al tuo caso.

Quale delle due soluzioni faccia per te si stabilisce solo dopo un esame del cuoio capelluto. Fissa la tua consulenza tricologica gratuita con Raffaele Grillo, dal valore di 250 CHF: telefono +41 91 228 08 54, email info@laclinicadelcapello.ch.

A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch

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