Patch cutanea o infoltimento tradizionale: quale differenza e per chi

La decisione non si prende da soli né sulla base del nome, ma dopo aver valutato lo stato del cuoio capelluto, l’estensione del diradamento e le abitudini della persona. In alcuni casi è indicata l’una, in altri l’altra, e talvolta si adotta una soluzione ibrida. Ciò che conta è che la proposta nasca da un’analisi reale della testa, e non da ciò che il centro sa o vuole vendere. È proprio la capacità di proporre l’una o l’altra a seconda del caso a distinguere un centro completo da chi offre un solo prodotto.



Alla Clinica del Capello trovi tutte le soluzioni non chirurgiche per la caduta dei capelli, patch e infoltimento compresi, oltre al trapianto: è l’unica realtà in Ticino a coprire l’intera gamma, e può indicarti quale si adatta meglio al tuo caso.



Quale delle due soluzioni faccia per te si stabilisce solo dopo un esame del cuoio capelluto. Fissa la tua consulenza tricologica gratuita con Raffaele Grillo, dal valore di 250 CHF: telefono +41 91 228 08 54, email info@laclinicadelcapello.ch.

