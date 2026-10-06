Infoltimento non chirurgico anche da giovani: quando è la scelta giusta

L’infoltimento è una soluzione «da grandi»? È un’idea diffusa, e sbagliata. La caduta dei capelli può iniziare presto, anche a venti o venticinque anni, e proprio in questa fase il trapianto spesso non è ancora indicato. L’infoltimento non chirurgico può allora diventare la risposta più intelligente per chi è giovane e non vuole convivere con il diradamento. Vale la pena capire perché, in giovane età, è spesso la strada più intelligente.

