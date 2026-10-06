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Infoltimento o trapianto

Infoltimento non chirurgico anche da giovani: quando è la scelta giusta

Infoltimento non chirurgico anche da giovani: quando è la scelta giusta
la Clinica del Capello
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Infoltimento non chirurgico anche da giovani: quando è la scelta giusta

L’infoltimento è una soluzione «da grandi»? È un’idea diffusa, e sbagliata. La caduta dei capelli può iniziare presto, anche a venti o venticinque anni, e proprio in questa fase il trapianto spesso non è ancora indicato. L’infoltimento non chirurgico può allora diventare la risposta più intelligente per chi è giovane e non vuole convivere con il diradamento. Vale la pena capire perché, in giovane età, è spesso la strada più intelligente.

Perché da giovani il trapianto spesso non basta

Nei più giovani la calvizie è quasi sempre ancora in piena evoluzione: non ha mostrato la sua direzione definitiva e i capelli continuano a cadere. Intervenire con un trapianto in questa fase è rischioso, perché ciò che si costruisce oggi può ritrovarsi domani circondato da nuove zone diradate, con un risultato disomogeneo. Per questo un professionista serio, davanti a un ragazzo, frena e propone alternative più adatte al momento.

Il vantaggio dell’infoltimento in giovane età

Qui l’infoltimento non chirurgico mostra il suo valore: restituisce subito densità piena senza intervenire in modo irreversibile e senza consumare la preziosa zona donatrice, che resta intatta per il futuro. Permette a un ragazzo di continuare a vivere, lavorare e frequentare gli altri con una chioma piena, senza il peso psicologico del diradamento precoce, spesso vissuto male proprio in questa età. Non doversi nascondere, in un periodo fatto di relazioni e di prime esperienze, ha un valore che va oltre l’aspetto.

Una soluzione che non chiude porte

Il punto di forza, per un giovane, è la flessibilità. L’infoltimento non è una scelta definitiva: accompagna la fase in cui la caduta è ancora attiva e lascia aperta ogni possibilità futura, compreso un eventuale trapianto quando la situazione si sarà stabilizzata. È un modo per gestire il problema adesso, con efficacia, senza prendere a vent’anni decisioni che pesano per tutta la vita.

Il ruolo della diagnosi

Naturalmente anche a questa età il punto di partenza resta la diagnosi. Capire da cosa dipende la caduta permette di scegliere la soluzione giusta e, quando indicato, di affiancare all’infoltimento trattamenti che rallentino la perdita dei capelli nativi. La giovane età non è un motivo per rassegnarsi, ma nemmeno per agire d’impulso: è la ragione in più per farsi guidare da chi conosce il problema. Una scelta ragionata a vent’anni evita rimpianti e interventi affrettati più avanti.

Alla Clinica del Capello trovi tutte le soluzioni non chirurgiche per la caduta dei capelli, adatte a ogni età, ed è l’unica realtà in Ticino a coprire l’intera gamma, trapianto compreso.

Se sei giovane e noti un diradamento, la mossa migliore è capire subito a che punto sei, con un esame del cuoio capelluto. Fissa la tua consulenza tricologica gratuita con Raffaele Grillo, dal valore di 250 CHF: telefono +41 91 228 08 54, email info@laclinicadelcapello.ch.

A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch

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