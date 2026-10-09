La base della protesi: lace, skin o mono, come scegliere
Sotto ogni protesi di capelli c’è un elemento che, più di ogni altro, decide comfort e naturalezza: la base. È la struttura, sottile e traspirante, su cui sono fissati i capelli veri, e ne esistono di diversi tipi. Capire le differenze principali aiuta a comprendere perché la scelta della base è tutt’altro che un dettaglio tecnico. Conoscere i tipi di base principali aiuta a capire cosa si sta scegliendo, invece di affidarsi ciecamente.
Perché la base conta così tanto
La base svolge due compiti delicati insieme: sostenere i capelli in modo saldo e, allo stesso tempo, risultare invisibile dove incontra la pelle, soprattutto lungo l’attaccatura. Da essa dipendono la naturalezza del risultato, la traspirabilità per il cuoio capelluto, la resistenza nel tempo e il comfort quotidiano. Non esiste una base migliore in assoluto: esiste quella più adatta alle esigenze e allo stile di vita della persona.
La base in lace (pizzo)
Il lace è un tessuto a maglia molto fine e traspirante. Il suo grande pregio è la naturalezza: in corrispondenza dell’attaccatura risulta praticamente invisibile e lascia respirare la pelle, offrendo grande comfort anche con il caldo. In cambio è più delicato e richiede un po’ più di cura, motivo per cui è spesso amato da chi mette la naturalezza e la leggerezza al primo posto.
La base in skin (pelle)
La base skin è una sottile pellicola che imita l’aspetto del cuoio capelluto. Offre un’attaccatura molto realistica, è semplice da pulire e da gestire ed è in genere più resistente. È spesso preferita da chi cerca praticità e durata, o da chi conduce una vita molto attiva. Rispetto al lace può risultare un po’ meno traspirante, un aspetto da considerare in base alle proprie abitudini. È spesso la scelta di chi antepone praticità e resistenza a ogni altra considerazione.
La base in monofilamento
Il monofilamento è una rete robusta che unisce buona naturalezza e notevole durata. Sostiene bene i capelli e resiste all’uso quotidiano, risultando una scelta equilibrata per molte persone. Anche qui la valutazione va fatta caso per caso: la base giusta nasce dall’incontro tra le caratteristiche tecniche e le esigenze reali di chi la porterà ogni giorno. Ecco perché la base non si sceglie da un catalogo, ma insieme a chi valuta il tuo caso.
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A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch
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