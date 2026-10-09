La base della protesi: lace, skin o mono, come scegliere

Sotto ogni protesi di capelli c’è un elemento che, più di ogni altro, decide comfort e naturalezza: la base. È la struttura, sottile e traspirante, su cui sono fissati i capelli veri, e ne esistono di diversi tipi. Capire le differenze principali aiuta a comprendere perché la scelta della base è tutt’altro che un dettaglio tecnico. Conoscere i tipi di base principali aiuta a capire cosa si sta scegliendo, invece di affidarsi ciecamente.

