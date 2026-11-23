Esiste un vecchio detto: a chi ha solo un martello, ogni problema sembra un chiodo. Vale anche qui. Un centro che pratica soltanto il trapianto sarà portato a consigliare il trapianto anche a chi non è un buon candidato; uno che vende solo sistemi non chirurgici proporrà quelli anche quando un’altra via sarebbe migliore. Non per malafede, ma perché non può offrire altro. È un limite strutturale, prima ancora che una questione di correttezza.



Il vantaggio di un consiglio libero

