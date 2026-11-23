Perché scegliere un centro con tutte le soluzioni, non con una sola
Chi inizia a cercare una risposta alla caduta dei capelli si imbatte in realtà molto specializzate: chi fa solo trapianti, chi solo infoltimento, chi solo trattamenti. Sembra un vantaggio, ma nasconde un rischio: quando un centro offre una sola soluzione, tenderà a proporre quella a chiunque. Ecco perché la completezza dell’offerta è un criterio di scelta più importante di quanto sembri, e spesso trascurato.
Il problema di chi ha un solo strumento
Esiste un vecchio detto: a chi ha solo un martello, ogni problema sembra un chiodo. Vale anche qui. Un centro che pratica soltanto il trapianto sarà portato a consigliare il trapianto anche a chi non è un buon candidato; uno che vende solo sistemi non chirurgici proporrà quelli anche quando un’altra via sarebbe migliore. Non per malafede, ma perché non può offrire altro. È un limite strutturale, prima ancora che una questione di correttezza.
Il vantaggio di un consiglio libero
Un centro che dispone di tutte le soluzioni, invece, non ha alcun interesse a spingere verso un’opzione piuttosto che un’altra: può scegliere davvero quella giusta per il singolo caso. Il consiglio nasce dalla diagnosi e dalle reali esigenze della persona, non da ciò che la struttura è in grado di vendere. È una differenza che si riflette direttamente sulla qualità del risultato, perché la soluzione nasce dal problema e non dal listino.
Soluzioni che spesso si combinano
C’è anche un aspetto pratico. Le diverse soluzioni non sono alternative rigide: spesso si combinano. Un trapianto può essere affiancato da una terapia di mantenimento, un infoltimento può precedere un intervento o integrarlo dove la zona donatrice non arriva. Solo un centro che padroneggia l’intera gamma può costruire percorsi su misura, mettendo insieme ciò che serve, in combinazioni che un centro mono-soluzione non può nemmeno proporre.
Un unico riferimento nel tempo
Infine, avere tutte le soluzioni sotto lo stesso tetto significa un unico interlocutore che segue il percorso nel tempo, anche quando le esigenze cambiano. Non si è costretti a ricominciare da capo altrove se la situazione evolve: lo stesso professionista, che conosce la storia, può adattare la strategia. È una continuità che, sul lungo periodo, fa la differenza, perché la caduta dei capelli è un percorso, non un singolo acquisto.
Alla Clinica del Capello, il Centro Tricologico di Lugano, trovi esattamente questo: l’unica realtà in Ticino che dispone di tutte le soluzioni per la caduta dei capelli, dalla diagnosi al trapianto alle vie non chirurgiche, con un unico riferimento nel tempo.
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A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch www.laclinicadelcapello.com
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