Trapianto di capelli in Turchia: cosa valutare prima di partire

Molte strutture che alimentano il turismo dei capelli lavorano su grandi numeri, con decine di interventi al giorno. In questo modello la parte operativa viene spesso delegata in larga misura a tecnici, con il medico presente solo in modo formale. Il rischio non è teorico: attaccature innaturali, densità scarsa, zone donatrici sovra-prelevate e cicatrici sono problemi che si vedono di frequente proprio in chi ha inseguito soltanto il prezzo più basso. Riparare un lavoro fatto male, poi, è più difficile e costoso che farlo bene la prima volta.



La barriera della lingua e del controllo



Un intervento riuscito nasce da un dialogo chiaro: capire le aspettative, spiegare i limiti, concordare l’attaccatura. Farlo attraverso un intermediario, in una lingua che non si parla e in pochi giorni, è molto più difficile. Anche la possibilità di valutare davvero chi opera, con quali referenze e con quali risultati reali, si riduce quando tutto avviene a distanza e in fretta. In un intervento medico, poter guardare negli occhi chi ti opererà non è un dettaglio trascurabile.

