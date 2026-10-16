Con l’infoltimento posso avere qualsiasi taglio? Stile e libertà
Potrò ancora portare i capelli come voglio? È una domanda che si fanno in molti prima di scegliere un infoltimento, temendo di dover rinunciare al proprio stile o di restare legati a un’unica pettinatura. La risposta, con le soluzioni moderne, è rassicurante: la libertà di taglio e di stile resta ampia, molto più di quanto si immagini. I sistemi di oggi, fatti di capelli veri, hanno cambiato completamente le regole del gioco.
Capelli veri, quindi versatili
Il punto di partenza è che i sistemi moderni utilizzano capelli veri. Questo significa che si possono pettinare, spostare, asciugare con il phon e acconciare in modi diversi, esattamente come una chioma naturale. Non si è vincolati a una posizione fissa: i capelli seguono il movimento e si adattano allo stile che si preferisce, senza quell’immobilità che caratterizzava le soluzioni di un tempo.
Lunghezza e tagli possibili
La lunghezza viene definita su misura e può poi essere rifinita dal proprio parrucchiere o durante i controlli, per adattarla al taglio desiderato. Si può optare per uno stile più corto e ordinato o per lunghezze maggiori, sempre nel rispetto delle caratteristiche del sistema.
Anche il modo di portare i capelli, con la riga da un lato o all’indietro, si concorda in fase di realizzazione, così che il risultato rispecchi davvero la persona. L’obiettivo non è un taglio qualsiasi, ma quello che senti davvero tuo.
Cambiare look nel tempo
Un altro timore frequente è di restare «bloccati» per sempre nello stesso look. In realtà, con i controlli periodici e i rinnovi, è possibile aggiornare lo stile nel tempo, seguendo i propri gusti o le mode, proprio come si farebbe cambiando taglio dal parrucchiere. L’infoltimento accompagna la persona, non la ingessa.
Il segreto è la personalizzazione
Come sempre, la libertà di stile dipende dalla qualità del lavoro iniziale: un sistema realizzato su misura, con la giusta densità e una buona attaccatura, è quello che consente più margine di movimento e naturalezza. È un motivo in più per affidarsi a chi lavora sul singolo caso e conosce a fondo queste soluzioni, invece di applicare prodotti standard. È da lì che nasce la sensazione di avere di nuovo i propri capelli, e non qualcosa di applicato.
Alla Clinica del Capello trovi tutte le soluzioni non chirurgiche per la caduta dei capelli, realizzate su misura per adattarsi al tuo stile, ed è l’unica realtà in Ticino a coprire l’intera gamma, trapianto compreso.
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A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch
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