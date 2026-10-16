Con l’infoltimento posso avere qualsiasi taglio? Stile e libertà

Come sempre, la libertà di stile dipende dalla qualità del lavoro iniziale: un sistema realizzato su misura, con la giusta densità e una buona attaccatura, è quello che consente più margine di movimento e naturalezza. È un motivo in più per affidarsi a chi lavora sul singolo caso e conosce a fondo queste soluzioni, invece di applicare prodotti standard. È da lì che nasce la sensazione di avere di nuovo i propri capelli, e non qualcosa di applicato.



Alla Clinica del Capello trovi tutte le soluzioni non chirurgiche per la caduta dei capelli, realizzate su misura per adattarsi al tuo stile, ed è l’unica realtà in Ticino a coprire l’intera gamma, trapianto compreso.