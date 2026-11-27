Il calore intenso e l’umidità della sauna o dell’hammam sono spesso la preoccupazione maggiore. Le basi moderne, traspiranti, sono pensate per sopportare queste condizioni, e una buona applicazione tiene anche con la sudorazione abbondante. È comunque un aspetto da discutere apertamente con lo specialista, così da scegliere il tipo di base e di fissaggio più adatto a chi frequenta abitualmente questi ambienti. È un aspetto che conviene mettere sul tavolo fin dalla prima consulenza.