Protesi di capelli, sport acquatici e sauna: cosa è possibile davvero
Nuoto frequente, immersioni, lunghe sedute in sauna o hammam: per chi ama queste attività, o semplicemente non vuole rinunciarvi, la domanda sulla protesi di capelli è naturale. Reggerà a condizioni così estreme di acqua, calore e umidità? La risposta, con i sistemi moderni, è più rassicurante di quanto si creda, a patto di qualche accortezza. I sistemi di oggi nascono per accompagnare una vita attiva, non per limitarla.
Nuoto e sport acquatici
I sistemi di fissaggio attuali sono sicuri e tengono bene a contatto con l’acqua, quindi nuotare non è un problema. Per chi pratica sport acquatici in modo intenso o frequente, esistono metodi di fissaggio più tenaci, scelti proprio in funzione di questo stile di vita. L’accortezza principale resta un buon risciacquo con acqua dolce dopo mare o piscina, per rimuovere sale e cloro, esattamente come si farebbe con i propri capelli. Chi nuota spesso può contare su fissaggi studiati apposta per l'acqua.
Sauna, hammam e calore
Il calore intenso e l’umidità della sauna o dell’hammam sono spesso la preoccupazione maggiore. Le basi moderne, traspiranti, sono pensate per sopportare queste condizioni, e una buona applicazione tiene anche con la sudorazione abbondante. È comunque un aspetto da discutere apertamente con lo specialista, così da scegliere il tipo di base e di fissaggio più adatto a chi frequenta abitualmente questi ambienti. È un aspetto che conviene mettere sul tavolo fin dalla prima consulenza.
Il ruolo della base e del fissaggio
Molto dipende proprio dalle scelte tecniche iniziali. Non tutte le basi e non tutti i fissaggi rispondono allo stesso modo ad acqua e calore: chi conduce una vita particolarmente attiva o acquatica ha esigenze specifiche, che vanno considerate fin dall’inizio. È qui che emerge il valore di un lavoro su misura rispetto a una soluzione standard: il sistema viene pensato attorno alle abitudini reali della persona, e non adattato a forza dopo l'acquisto.
La manutenzione che fa durare tutto
Sport acquatici e sauna sollecitano di più il sistema, e questo rende i controlli periodici ancora più utili. Durante la manutenzione la protesi viene verificata, pulita in profondità e rimessa a punto, così da mantenere sempre aspetto e tenuta ottimali. Con questa cura regolare, anche uno stile di vita impegnativo convive senza problemi con una protesi moderna, dalla piscina alla sauna.
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Quale soluzione regga meglio le tue abitudini, sport acquatici e sauna compresi, si valuta dopo un esame del cuoio capelluto. Fissa la tua consulenza tricologica gratuita con Raffaele Grillo, dal valore di 250 CHF: telefono +41 91 228 08 54, email info@laclinicadelcapello.ch.
A cura di Raffaele Grillo, tricologo e fondatore de La Clinica del Capello, Centro Tricologico Ticino, Lugano. www.laclinicadelcapello.ch | www.laclinicadelcapello.com
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